Cine este rapidistul aflat la un pas să trădeze Steaua pentru transferul la Dinamo: „Am făcut doar o alergare”

ADVERTISEMENT

La începutul anului 2000, într-un moment în care evolua la Steaua, Robert Niță a susținut că ar fi liber de contract și s-a antrenat pe stadionul celor de la Dinamo. Fostul atacant al Rapidului a rememorat la FANATIK SUPERLIGA cele petrecute la acel moment.

Cine este rapidistul aflat la un pas să trădeze Steaua pentru transferul la Dinamo

Robert Niță revenise la Steaua în 2000 după ce jucase sub formă de împrumut la Oțelul Galați. La acel moment, atacantul a primit un document oficial care semnala faptul că ar fi, de fapt, liber de contract, iar din acest motiv a efectuat un antrenament la stadionul lui Dinamo. „Am făcut o alergare doar. Aveam o adresă semnată de directorul de competiții de la LPF. M-am dus la Ligă, îmi spusese cineva că eu nu apar cu contract, am cerut să se verifice în arhivă și mi-au dat o hârtie că nu sunt înregistrat la nicio echipă, că sunt jucător liber. Semnată, cu număr de înregistrare, cu tot.

ADVERTISEMENT

Cum am plecat de acolo, l-am sunat și pe domnul Giovanni Becali și m-am dus la birouri la Dinamo. Au zis ‘Gata, domne, e liber, hai să faci o alergare’. Bineînțeles că s-a aflat repede și în Ghencea. În acea după-amiază am negociat și cu domnul Nețoiu, care era la Rocar”, a declarat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Ce salariu avea Robert Niță la Steaua

Fostul atacant a dezvăluit și ce salariu avea în contractul său de la Steaua. „Bineînțeles că s-au mișcat repede cei de la Steaua și au găsit contractul, făcut de ei. Am făcut la Comisie, la Ligă, a venit domnul de la competiții și a spus ‘Nu, domne, că așa mi-a zis jucătorul, eu am căutat, dar nu prea atent, dacă a venit jucătorul și a zis că e liber…’.

ADVERTISEMENT

N-a avut nicio valoare, pe vremurile alea nu avea valoare nimic, doar relațiile. La comisii au spus că am contract, pe 5 ani cred și cu niște clauze financiare foarte bune… 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 de dolari pe an. Când mă lăsam, ajungeam să câștig bine. În primă fază luam 2000 de dolari pe an”, a afirmat fostul jucător al Rapidului, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum a „rezolvat” Steaua problema contractului lui Robert Niță

Până la urmă, documentul primit de Robert Niţă de la Liga Profesionistă de Fotbal nu l-a ajutat în vreun fel, iar acesta avea să mai rămână la Steaua timp de câteva luni. „Am făcut la Comisie, Comisia a zis că nu e bună hârtia, dată de LPF, care la acel moment avea comisiile. M-a chemat domnul Păunescu (n.r. președintele Stelei de la acea vreme) la hotel, l-a sunat pe domnul Gheorghișor la club și au trimis pe fax contractul unui jucător care a ajuns pe urmă pe la Giurgiu (n.r. Virgil Lăscărache), ‘Uite, și ăsta are contractul la fel’.

Când a adus hârtia de la club, mi-a pus documentul original pe masă, era la xerox. M-au mai ținut pe acolo puțin”. După despărțirea de Steaua, Niță a semnat cu Foresta Suceava, unde a petrecut o jumătate de sezon, având o prestație memorabilă în . Spre finalul anului 2000, atacantul avea să semneze cu clubul vieții sale, Rapid.

ADVERTISEMENT

De ce nu l-a transferat Mihai Stoica pe Robert Niță la Oțelul

Deși a efectuat un singur antrenament la arena lui Dinamo, a ratat o oportunitate importantă tocmai din acest motiv. „Nu m-am antrenat cu Dinamo, m-am antrenat singur pe stadionul Dinamo. Și cei de la Dinamo, băieți buni, când au văzut că mă antrenez acolo, i-au chemat pe ăia să facă o poză.

Eu fusesem împrumutat la Oțelul Galați și îmi expira împrumutul. În acea zi, Meme Stoica a venit la București ca să vorbească la Steaua, să mă transfere definitiv. Când a aflat că am alergat pe la Dinamo a zis ‘Nu te mai iau’, s-a supărat”, a spus fostul atacant.