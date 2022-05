Cine este Rareș Mariș, marele câștigător al primului sezon One true singer. La 14 ani a făcut furori la Antena 1!

S-a aflat numele marelui câștigător One True Singer, odată cu difuzarea celui de-al zecelea episod pe platforma HBO Max, pe 27 mai 2022. Cel care a obținut marele premiu și un contract cu Global Records este Rareș Mariș, unul dintre cei mai versatili artiști din primul sezon al acestui reality-show.

Rareș Mariș. marele câștigător One True Singer

Numele lui nu este unul complet străin de media. Rareș, azi în vârstă de 22 de ani, a mai apărut într-un concurs muzical în urmă cu 8 ani. Mai exact, în 2014, când avea doar 14 ani, a fost una dintre vedetele emisiunii lui Dan Negru. Este vorba de producția Next star de la Antena 1.

Rareș a crescut între timp și a țintit mai mult. Dacă în 2014 câștigase un premiu de consolare la Next star, cel de popularitate, interpretând atunci melodia „Halo” a lui Beyonce, de data aceasta și-a adjudecat chiar trofeul One True Singer.

50.000 de euro în cont plus un contract cu Global Records

Bătălia finală s-a dat între Rareș și Dreea, o altă concurentă care a surprins destul de mult în cu vocea ei puternică.

Rareș a intrat, așadar, în posesia premiului de 100.000 de euro. Acesta e împărțit în felul următor: 50.000 se duc direct în contul lui, iar cealaltă sumă reprezintă valoarea contractului cu Global Records, cea mai importantă casă de producție muzicală din România și de peste hotare.

„Sunt mândră de mine. Nu mă așteptam să ajung în semifinale, d-apoi în finală, în ultimii doi”, a spus Dreea după ce a pierdut premiul în fața lui Mariș.

„Confetti, nu mai vedeam nimic. Nu știu, guys… Băi, ne-am chinuit super-mult. Indiferent că am ieșit din primul episod sau că am câștigat, A fost mega-mega greu. Pentru asta îi felicit pe toți colegii mei. Vă mulțumesc încă o dată. Vă iubesc”, au fost cuvintele lui Rareș după ce a câștigat One True Singer.

One True Singer este un adevărat fenomen în rândul adolescenților. Concursul a fost realizat sub formă de reality-show, mai mulți tineri dornici să facă muzică fiind închiși într-o casă și supuși unor probe grele în fiecare episod pentru a merge mai departe.

Concurenții au produs și propriile lor piese, Rareș, Dreea și Adi Istrate numărându-se printre cei care au lansat cele mai multe melodii, disponibile pe Youtube.