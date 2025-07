„Are glezna foarte fină!”. Cine e Răzvan Tănasă, puștiul-minune care a distrus FCSB în Ghencea

în etapa a 3-a din SuperLiga și a pus capăt seriei de 26 de meciuri fără eșec în campionat. Răzvan Tănasă, a avut o nouă prestație uimitoare și s-a distrat cu defensiva campioanei României.

Ce a spus Răzvan Tănasă după FCSB – Farul 1-2

Răzvan Tănasă a fost desemnat „omul meciului” după FCSB – Farul 1-2. Fotbalistul care s-a remarcat în partida contra campioanei en-titre a explicat cum a fost posibil ca echipa lui să răstoarne soarta partidei, după ce au fost conduși încă din primele minute.

„Au deschis scorul foarte rapid și am dat dovadă de tărie de caracter, când am reușit să revenim. Sincer nici nu mai știu de duelul cu Ngezana. Am dat totul pe teren, am muncit mult și ne-am dat viața pe teren!

Am urmărit mingea, am pus piciorul, așa că nu mai știu unde a fost contactul (n.r. despre penalty). Sunt serios la fiecare antrenament și încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Antrenorul ne-a zis să credem în noi și se pare că am reușit!”, a declarat Răzvan Tănasă, la flash-interviu.

Răzvan Tănasă s-a distrat cu defensiva FCSB-ului. Cine este puștiul „minune” din echipa Farului

Trimis titular de Ianis Zicu în meciul din Ghencea contra FCSB-ului, Răzvan Tănasă nu a dezamăgit. Jucătorul de 22 de ani revenit în această vară la echipa dobrogeană a dat primul semnal de alarmă la poarta bucureștenilor în minutul 21, când golul său a fost neacordat din cauza unei poziții neregulamentare.

În a doua repriză, Tănasă a contribuit decisiv la restabilirea egalității pe tabelă. În minutul 55, Tănasă este faultat în careu de către Ngezana, iar „centralul” Găman a acordat lovitura de la 11 metri transformată ulterior cu succes de către Larie.

La 20 de minute distanță, același Tănasă creează pericol la poarta lui Zima, cel intrat după eliminarea lui Ștefan Târnovanu. Fotbalistul Farului a trimis un șut violent, care a ricoșat din bara transversală în exterior.

Răzvan Tănasă, statistici esențiale în meciul FCSB – Farul 1-2

Tânărul Răzvan Tănasă a avut cifre impresionante în meciul FCSB – Farul 1-2. Jucătorul „marinarilor” a ieșit în evidență și prin statistică, care a arătat astfel în dreptul său:

șuturi pe poartă: 2 + o bară

XG (Expected goals/goluri așteptate): 0,26

driblinguri/reușite: 5/1

a scos un penalty

atingeri: 54

Atingeri in careul advers: 4

acuratețe pase: 69%

centrări/precise: 4/2

dueluri/câștigate: 25/12

Mingi pierdute: 16

Pase in treimea adversă/reușite: 7/3

a fost faultat de 10 ori: enorm

intervenții defensive: 4

Răzvan Tănasă, erou în etapa precedentă cu Oțelul

Răzvan Tănasă a avut un meci deosebit cu o etapă în urmă, când a ieșit la rampă cu o „dublă” chiar împotriva Oțelului, echipa pentru care a jucat în ultimii ani sub formă de împrumut.

El marca în confruntarea de la Ovidiu, după doar 2 minute, un gol la vinclu ce deschidea tabela. La doar 5 minute distanță, el introducea încă o dată mingea în plasa porții apărate de Dur-Bozoancă, după ce a driblat din preluare un adversar.

După meciul câștigat finalmente de Farul cu scorul de 3-2, astfel: „Mai are mult de muncă, dar poate să crească. Are calitate”.

Fotbalistul a fost apreciat în cadrul aceleiași emisiuni și de către Marius Șumudică: „Are o gleznă foarte fină. Are calitate!”, dar și de Robert Niță: „E un jucător care are o lejeritate”.

Răzvan Tănasă îl „pedepsea” tot cu o „dublă” și pe Dorinel Munteanu într-un Sepsi – Oțelul Galați 0-3 din sezonul trecut

Sezonul trecut, Răzvan Tănasă se întâlnea din nou cu Dorinel Munteanu, însă în calitate de adversari, întrucât tehnicianul s-a aflat pentru o scurtă perioadă după despărțirea de Oțelul pe banca celor de la Sepsi.

Răzvan Tănasă n-a ținut cont de faptul că își întâlnea fostul „profesor” și . Tânărul jucător avea să declare după meci că: „Nu a fost o ambiție în fața fostului antrenor!”.

Răzvan Tănasă, statisticile carierei până la vârsta de 22 de ani

Format în Academia Hagi, acesta a fost promovat la echipa mare a Farului în sezonul 2022-2023, dar a fost cedat sub formă de împrumut la Gloria Bistrița până în pauza de iarnă a aceluiași sezon.

În vara anului 2023, Răzvan Tănasă vedea din nou drumul împrumutului, dar de această dată în primul eșalon, la Oțelul Galați. În ultimii doi ani, el a strâns 72 de apariții pentru echipa moldavă, marcând 7 goluri și oferind o pasă decisivă.

În vara acestui an, tânărul fotbalist a revenit la Farul și a bifat deja 3 din 3 meciuri oficiale în campionat, marcând 2 goluri și impresionând cu calitățile sale ofensive.