Cine este „Regele Ciolanului”, cel care i-a „încăierat” pe dinamoviștii Andrei Nicolescu și Mircea Rednic: „Au zis că sunt pe primul loc! I-am bătut pe nemţi cu ciolanul”

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S-a aflat „adevărul” care a stat la baza schimbului de replici de la distanță dintre dinamoviștii „noi” și „vechi” Andrei Nicolescu (președintele lui Dinamo) și Mircea Rednic (fostul jucător și antrenor din Ștefan cel Mare). Explicația extrem de amuzantă a fost oferită în direct la FANATIK SUPERLIGA chiar de la fața locului. Ce rol a jucat „Regele ciolanului” în toată această situație.

Ce rol a jucat „Regele ciolanului” în schimbul de replici Andrei Nicolescu – Mircea Rednic

Prezent la flash interviu imediat după fluierul final din meciul Sepsi – Dinamo 0-2, șeful oaspeților, Andrei Nicolescu, l-a atacat pe omologul său din Covasna, Laszlo Dioszegi. Președintele „câinilor” s-a arătat nemulțumit de ceea ce el și colaboratorii săi au primit la protocol. În această dispută s-a „intercalat” ulterior o legendă a lui Dinamo. E vorba de nimeni altul decât Mircea Rednic (64 de ani). Omul care a adus mai multe trofee în „Groapă” ca antrenor, prezent vineri pe stadionul din Sfântu Gheorghe, a spus că în loja sa situația a fost diferită.

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„Puriul” a punctat că el a avut parte de o masă îmbelșugată de unde nu a lipsit gustosul ciolan cu fasole, asortat cu mezeluri și vin roșu. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Laszlo Dioszegi (54 de ani) a făcut lumină în toată această chestiune și a spus de ce a avut parte Rednic de mai multe bunătăți decât celălalt dinamovist. Un rol fundamental care a făcut l-a jucat „Regele ciolanului”.

Finanțatorul lui Sepsi spune că, în weekendul meciului cu Dinamo, lângă stadionul din Sfântu Gheorghe a fost organizat un eveniment festiv. Aici au participat cu mâncare o serie de restaurante din zonă. Printre oamenii de afaceri care au ajuns la sărbătoare s-a numărat și Mihaly Kovacs, cel supranumit „Regele ciolanului” în zonă. Acesta a fost prezent și în tribunele arenei din Covasna, la meciul cu Dinamo. Spre norocul său, Rednic a stat în aceeași lojă cu „Regele” și astfel a avut parte de mai multe bunătăți.

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„Să vă spun cum a fost cu domnul Rednic. Pe 10 și 11 octombrie, în spatele stadionului lui Sepsi, am organizat un așa-numit OSK Weekend. O sărbătoare de două zile, sâmbătă și duminică. Deja acolo erau instalate scena și restaurantele, în parcare. Un om de la un restaurant de acolo, domnul (Mihaly) Kovacs, supranumit și Regele ciolanului, a stat în boxa 7 (n.r. la meciul de vineri), unde era și domnul Rednic. El a mai adus ceva în plus față de ceea ce am dat noi. E vorba de palincă și de ce a mai spus domnul Rednic. (n.r. Mircea Rednic a avut norocul să-l aibă pe Regele ciolanului la el în lojă) Exact!”, a dezvăluit Dioszegi.

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Laszlo Dioszegi vrea să pună punct telenovelei cu protocolul invocat de Andrei Nicolescu: „Să terminăm cu circul ăsta!”

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, despre aceste discuții în contradictoriu. Șeful lui Sepsi a răspuns spunând că el îl așteaptă mereu cu căldură pe președintele „câinilor” la Sfântu Gheorghe. Dioszegi a ținut să puncteze că Nicolescu a fost „servit ireproșabil” pe timpul partidei de vineri. „Eu nu am numărul lui de telefon, dar îl aștept oricând cu mare plăcere la Sfântu Gheorghe.

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Noi avem camere de filmat peste tot. Am revăzut imaginile și pot spune că a fost servit ireproșabil. Eu nu vreau să mai continui această telenovelă, fiindcă avem multe lucruri de făcut. Vrem să terminăm circul ăsta, pentru că nu are farmec. În două zile s-a vorbit numai de mâncare, numai despre brutărie și lucruri despre care nu ar trebui să se vorbească”, a mai spus oficialul din Covasna.

Povestea lui Mihaly Kovacs şi cum a primit porecla „Regele Ciolanului”

Mihaly Kovacs este un nume sonor în Sfântu Gheorghe. El şi-a primit porecla „Regele Ciolanului” după ce clienţii au lăudat produsul pe care l-a făcut, apoi şi-a înregistrat marca, pe care o foloseşte la festivalurile la care participă:

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„Numele Regele Ciolanului a pornit de la clienţi, pentru că am făcut un produs bun şi atunci au zis clienţii că numai regele a mâncat ceva atât de bun, cum este ciolanul nostru. Asta a fost în 1993. Atunci nu am avut marca înregistrată, în 2007 am înregistrat marca. De exemplu, când am venit prima dată la Braşov la Festivalul berii şi am făcut o realizare frumoasă şi am vândut mult ciolan, lumea a zis că omul acesta chiar merită numele de Regele Ciolanului şi pe urmă am spus, stai aşa, dacă merit atunci trebuie să ţin brandul şi să îl apăr ca să nu mai facă altcineva”, a spus Kovacs într-un interviu pentru Agerpres.

Celebrul bucătar a spus că ideea de a face ciolan i-a venit după ce a mâncat preparatul la festivalul Oktoberfest din Germania. El a spus că a încercat doi ani şi jumătate să replice reţeta nemţilor, spunând că nu au vrut să divulge reţeta nimănui:

„Am fost în Germania, la Oktoberfest, şi am mâncat acolo ciolan. Atât de tare mi-a plăcut şi am zis hai să încercăm, că doar în domeniul cărnii lucrez, hai să facem ciolanul respectiv. Cam doi ani şi jumătate am încercat. Am făcut în 2001, am făcut primul Festival al ciolanului la Sfântu Gheorghe, a fost o realizare mare. A plăcut şi după aceea am făcut unul după altul Festivalul ciolanului în Sfântu Gheorghe”, spune Mihaly Kovacs.

Însă, „Regele Ciolanului” se laudă că i-a bătut pe nemţi. În 2019 povestea într-un interviu că organizatorii festivalului Oktoberfest din Germania au încercat din preparatul său la festivalul din Braşov, spunând că au pus ciolanul lui pe primul loc:

„Acum doi ani am fost cu cine organizează festivalul berii în Braşov în Germania, la Munchen, să vedem cum este Oktoberfest-ul în Germania. După ce am mâncat ciolan de la nemţi, de acolo, au comparat cu ciolanul meu, ce fac eu aici în România, Regele Ciolanului. Oamenii respectivi, care au fost organizatorii, au zis că eu sunt pe primul loc cu ciolanul, i-am bătut pe nemţi, că al lor este uscat, nu are frăgezimea cum facem noi. Ei pun ciolanul la grill şi prăjesc. Nici condimente nu pun”, a povestit Kovacs pentru sursa citată.