Cine este rivalul lui David Popovici. Ce spune românul despre concurența cu americanii și chinezii

Anul 2025 a fost unul foarte bun pentru David Popovici, cel care continuă să se lupte cu recordurile și să câștige medalii peste medalii, însă rivalii săi sunt numeroși și de mare valoare.

David Popovici, laude pentru Pan Zhanle

Chinezul Pan Zhanle a fost, în 2024, unul dintre remarcații Jocurilor Olimpice, asta după ce a câștigat multiple medalii de aur și l-a devansat chiar pe David Popovici în cursa de 100 de metri liber. Românul a avut numai cuvinte de laudă pentru cel pe care îl consideră un rival pe măsură.

„(n.r. ce spune de Pan Zhanle) E un sportiv incredibil. Are forță, ambiție și o mentalitate puternică, Îl respect mult, pentru că mă împinge să mă depășesc. Rivalitatea e sănătoasă când naște respect”, a spus David Popovici.

Cum vede David Popovici scăderea de formă a lui Pan Zhanle

Asiaticul nu a reușit să repete rezultatele bune din 2024 și în 2025, iar a vorbit despre acest aspect și chiar i-a transmis un mesaj acestuia.

„(n.r. ce spune de rezultatele mai slabe ale lui Pan Zhanle) E firesc ca fiecare sportiv să aibă momente mai bune și mai slabe. Pan a avut o perioadă de vârf, dar sportul e ciclic. Îi doresc să revină puternic, e mult mai motivant să concurezi cu cei mai buni”, a mai spus Popovici pentru .

Ce spune de noua senzație a americanilor, Jack Alexy

Jack Alexy este cel mai bun înotător american al anului 2025, un rival pentru David Popovici în lupta pentru medalii. Românul i-a făcut o descriere scurtă și l-a lăudat pe acesta, despre care a spus că-i face plăcere să-l vadă în competiții.

„(n.r. cum îl vede pe Jack Alexy) E un sportiv exploziv, cu o tehnică impecabilă. Are acel spirit tânăr și curajos care te inspiră. Îmi place să-l văd evoluând, pentru că aduce o energie bună în competiție”, a conchis David Popovici.

a avut un an 2025 extraordinar, stabilind un nou record european la 100 m liber cu 46,71 s, cel mai bun timp din lume în 2025 și a devenit primul înotător care a încheiat ultimii 50 m sub 24 s într-un 100 m liber. La Campionatele Mondiale de la Singapore 2025, el a câștigat aurul atât la 100 m, cât și la 200 m liber, confirmându-și faptul că este unul dintre cei mai buni din lume.