Cine este românca angajată la PSG, cel mai puternic club din Europa. Tânăra explică de ce fotbalul românesc este mult în spatele celui din Occident

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De cel puțin două sezoane, Paris Saint-Germain este, fără îndoială, cea mai puternică echipă din Europa. Sub conducerea lui Luis Enrique (56 de ani), parizienii au avut o perioadă excepțională între 2024 și 2026, câștigând de două ori UEFA Champions League. În ceea ce ne privește, trebuie să fim mândri. De la începutul acestui an, la formația de pe Parc des Princes avem și o prezență din țara noastră. Cine e românca românca angajată la PSG.

Românca angajată la PSG, campioana Europei: ”Astăzi, fotbalul de performanță nu mai înseamnă doar talent și antrenament”

Pe numele ei Paula Oniță, tânăra de 25 de ani din România, specialistă în nutriție și fostă jucătoare profesionistă de tenis, face parte din staff-ul lui PSG, începând cu luna ianuarie a anului 2026. Aceasta lucrează ca nutriționist și dietetician în academia campioanei Europei de la Poissy. Alături de alți colegi, ea contribuie la dezvoltarea tinerilor care au ca vis să pășească într-o zi pe ”Parc des Princes” și să fie aclamați de zeci de mii de spectatori.

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Paula este originară din Târgu Mureș. A practicat tenisul de performanță timp de aproape două decenii înainte de a se orienta către nutriția sportivă. A muncit și a studiat din greu pentru a ajunge în top. Ea a urmat studii de specialitate și numeroase cursuri internaționale. Spune că obiectivul ei a fost încă din facultate să ajungă într-un club de elită din Europa. Visul i s-a îndeplinit în ianuarie 2026. Atunci a fost angajată la academia PSG.

Într-un interviu acordat chiar de Ziua Națională a Franței – 14 iulie – presei din România, Paula explică pe larg modul în care funcționează unul dintre . Poate și mai important, tânăra explică cu amănunte care sunt diferențele dintre ceea ce se întâmplă în România și marile academii din Occident.

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În academia clubului numărul 1 din Franța și din Europa, sportivii, încă de la cele mai fragede vârste, nu primesc doar reguli despre alimentație, ci sunt învățați să înțeleagă de ce nutriția, hidratarea și recuperarea sunt la fel de importante precum antrenamentul, povestește Paula Oniță, pentru cei de la .

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”Nutriția este considerată o parte esențială a dezvoltării sportivului încă de la cele mai mici categorii de vârstă. Nu este privită ca un element separat, ci ca o componentă firească a întregului proces de pregătire. Mi-a plăcut foarte mult faptul că accentul cade pe educație. Scopul nu este doar ca sportivii să urmeze anumite recomandări, ci să înțeleagă de ce fac anumite alegeri și cum acestea le influențează performanța, recuperarea și sănătatea pe termen lung”, spune românca.

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Care este diferența între modul de lucru de la un club ca PSG și ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc

Dacă în urmă cu mai mulți ani aproape totul se rezuma, în special în fotbal, la antrenament și talent, acum lucrurile s-au schimbat. Astăzi, fotbalul de performanță nu mai înseamnă doar talent și antrenament. ”Diferența este făcută de toate detaliile din jurul sportivului: alimentație, recuperare, somn, hidratare și colaborarea dintre specialiști. Cu cât aceste aspecte sunt implementate mai devreme, cu atât șansele unui sportiv de a-și atinge potențialul maxim cresc”, spune conaționala noastră de la PSG.

Paula Oniță vorbește și de discrepanța existentă între ceea ce se petrece în vestul Europei în comparație cu realitatea de la noi din țară. ”Din păcate, la noi in țară, nutriția nu face parte din top 5 priorități, iar atunci rezultatele sunt pe măsură”, spune românca. Aceasta punctează că, la Paris, a impresionat-o cel mai mult faptul că, încă de la vârste foarte mici, sportivii înțeleg că ”performanța nu înseamnă doar ceea ce faci pe teren, ci și ceea ce faci în afara lui”.

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Întrebată cât de departe vede România de Occident, Paula afirmă că totul ține de sistem, nu neapărat de oamenii din el. ”Nu cred că diferența este dată de valoarea oamenilor. Și în România există specialiști foarte bine pregătiți și sportivi foarte talentați. Diferența este mai degrabă una de sistem și de investiție.

În cluburile de top din Europa există echipe multidisciplinare complete, iar fiecare specialist are un rol bine definit. Nutriția, medicina sportivă, prepararea fizică, recuperarea și analiza performanței lucrează împreună în fiecare zi, iar acest lucru se reflectă în dezvoltarea sportivilor”, afirmă specialista.

De ce sunt mereu accidentați sportivii din România: ”Nu rezistă pe teren din cauza unei nutriții deficitare”

Indiferent de perioada sezonului, . Sunt jucători care ratează părți uriașe din sezon din cauza a fel și fel de afecțiuni. Paula Oniță este convinsă că ”un motiv pentru care sportivii noștri sunt mereu accidentați sau nu rezistă pe teren e datorat unei nutriții deficitare”.

Românca de la PSG spune că, în ciuda aparențelor, România nu duce lipsă de talent, ci de structuri. ”Avem sportivi foarte buni și specialiști foarte bine pregătiți”. ”(n.r. Care ar fi următorul pas?) Următorul pas este să construim sisteme în care acești oameni să lucreze împreună. Sunt convinsă că acesta este viitorul sportului românesc și mi-ar plăcea ca, peste câțiva ani, să pot spune că am contribuit și eu la această schimbare. Îmi doresc ca, în viitor, să nu mai fim nevoiți să explicăm de ce un club are nevoie de un dietetician sportiv, ci să discutăm despre cum putem construi departamente de nutriție tot mai performante”, punctează românca de la Paris.