Cine este românca ce i-a picat cu tronc lui Jose Mourinho la București! Ioan Becali, dezvăluiri senzaționale despre cum l-a cunoscut pe antrenorul portughez 

În emisiunea ”Giovanni Show”, cel mai cunoscut și important impresar din România, Ioan Becali, a dezvăluit cine e românca ce i-a picat cu tronc lui Jose Mourinho. S-a întâmplat la București.
Adrian Baciu
13.05.2026 | 07:30
Ioan Becali, 73 de ani, de departe cel mai cunoscut și mai important impresar din România, a făcut o serie de dezvăluiri despre relația sa cu ”The Special One” Jose Mourinho. Când și unde s-au întâlnit aceștia pentru prima dată. Agentul a spus și cine este românca ce i-a picat cu tronc marelui antrenor portughez.

Cine este românca ce i-a picat cu tronc lui Jose Mourinho chiar la București

În ediția de duminică, 10 mai 2026, a emisiunii ”Giovanni Show”, moderatorul Horia Ivanovici a vrut să afle de la invitatul său care este cea mai tare amintire pe care o are cu galonatul tehnician Jose Mourinho, 63 de ani. Ioan Becali a vorbit despre perioada în care l-a cunoscut pe ”The Special One”. Cu această ocazie, impresarul a dezvăluit cine a fost românca ce i-a picat cu tronc lui Jose Mourinho.

Totul s-a întâmplat în 1998, pe perioada Campionatului European Under 21, găzduit de București. Mai multe nume grele din fotbalul european au ajuns atunci în Capitala României. Formațiile de top continentale și-au trimis observatori. De la Barcelona, în București a venit, ca scouter, Jose Mourinho. Giovanni Becali povestește un episod petrecut la un faimos hotel din Capitală.

Într-o seară, impresarul și-a invitat mai mulți oaspeți, printre care și Jose Mourinho, să petreacă la Clubul Diplomatic de pe lacul hotelului Lido. Întâmplarea a făcut ca acolo să fie organizată și o paradă de modă. Pe scenă a urcat atunci și celebrul fotomodel Melek Amet. Vorbim de primul manechin de etnie tătară din România și unul din cele mai bine cotate fotomodele ale anilor 1970-1980. Mourinho a ajuns să fie atras de frumusețea româncei.

La Clubul Diplomatic, pe lac la Lido, se face o paradă de modă. Printre (n.r. cele de pe scenă) era și o fotomodelă (n.r. fotomodel) român. Melek se chema, o turcoaică frumoasă care a murit, Dumnezeu s-o ierte. A murit de cancer. Și (…) ajunge el (n.r. Mourinho) să se împrietenească cu Melek. Au vorbit, au băut o cafea…S-a făcut 1:00 noaptea și fiecare a plecat acasă. Ca să vezi unde a ajuns el cu mine atunci. Avea doar 33 de ani”, dezvăluie Giovanni.

Cum a reacționat Jose Mourinho când a aflat că Melek este bolnavă

Melek Amet a fost una dintre cele mai cunoscute modele din perioada ceaușistă. Aceasta a murit în mai 2008, la vârsta de doar 49 de ani, răpusă de un cancer ovarian. Fosta elevă a Zinei Dumitrescu a lucrat la Casa de Moda Venus în perioada 1981-1992. Apoi, după Revoluție, a condus agenția de manechine Blu Models.

Același Giovanni Becali mai dezvăluie faptul că Jose Mourinho a încercat să o ajute pe Melek, după ce a aflat că suferă de această boală gravă. ”Vreau să spun că, atunci când Jose Mourinho a auzit că era bolnavă de cancer, mi-a zis ‘Giovanni, dar se poate salva?’. A vrut s-o ajute cu ceva, dar nu se putea că ea era un cancer în stadiu avansat”, mai spune impresarul

Ioan Becali, dezvăluiri senzaționale despre cum l-a cunoscut pe antrenorul portughez

Ioan Becali a relatat pe larg și modul în care l-a cunoscut pe Jose Mourinho. În acel an 1998, lusitanul, angajat ca scouter la Barcelona, a fost trimis de catalani să asiste la meciurile Campionatului European de Tineret U21 din România. ”În 1998, el vine și mă cunoaște pe mine prima dată. Anterior m-a văzut acolo (la Barcelona) cu Louis Van Gaal și cu Gică Popescu. Barcelona îl trimite pe el să vadă Under 21.

(…) Se trezea primul la Crown Plaza, la 7:30, lua micul dejun, taxiul și era la Lido. Și venea la Lido. Eu eram la acasă la mine la Floreasca, nici în birou n-ajungeam că mă chema. ‘Sunt aici!’ (…) Mi-au venit atunci peste 28 de scouteri, antrenori printre care Claudio Ranieri, Arrigo Sacchi, Jose Mourinho și mulți directori sportivi”, spune Giovanni.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
