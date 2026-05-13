Cine este românca ce i-a picat cu tronc lui Jose Mourinho la București! Ioan Becali, dezvăluiri senzaționale despre cum l-a cunoscut pe antrenorul portughez 

Ioan Becali, 73 de ani, de departe cel mai cunoscut și mai important impresar din România, a făcut o serie de dezvăluiri despre relația sa cu ”The Special One” Jose Mourinho. Când și unde s-au întâlnit aceștia pentru prima dată. Agentul a spus și cine este românca ce i-a picat cu tronc marelui antrenor portughez.

Cine este românca ce i-a picat cu tronc lui Jose Mourinho chiar la București

În ediția de duminică, 10 mai 2026, a emisiunii ”Giovanni Show”, moderatorul Horia Ivanovici a vrut să afle de la invitatul său care este cea mai tare amintire pe care o are cu galonatul tehnician Jose Mourinho, 63 de ani. Ioan Becali a vorbit despre perioada în care l-a cunoscut pe ”The Special One”. Cu această ocazie, impresarul a dezvăluit cine a fost românca ce i-a picat cu tronc lui Jose Mourinho.

Totul s-a întâmplat în 1998, pe perioada Campionatului European Under 21, găzduit de București. Mai multe nume grele din fotbalul european au ajuns atunci în Capitala României. Formațiile de top continentale și-au trimis observatori. De la Barcelona, în București a venit, ca scouter, Jose Mourinho. petrecut la un faimos hotel din Capitală.

Într-o seară, impresarul și-a invitat mai mulți oaspeți, printre care și Jose Mourinho, să petreacă la Clubul Diplomatic de pe lacul hotelului Lido. Întâmplarea a făcut ca acolo să fie organizată și o paradă de modă. Pe scenă a urcat atunci și celebrul fotomodel Melek Amet. Vorbim de primul manechin de etnie tătară din România și unul din cele mai bine cotate fotomodele ale anilor 1970-1980. Mourinho a ajuns să fie atras de frumusețea româncei.

”La Clubul Diplomatic, pe lac la Lido, se face o paradă de modă. Printre (n.r. cele de pe scenă) era și o fotomodelă (n.r. fotomodel) român. Melek se chema, o turcoaică frumoasă care a murit, Dumnezeu s-o ierte. A murit de cancer. Și (…) ajunge el (n.r. Mourinho) să se împrietenească cu Melek. Au vorbit, au băut o cafea…S-a făcut 1:00 noaptea și fiecare a plecat acasă. Ca să vezi unde a ajuns el cu mine atunci. Avea doar 33 de ani”, dezvăluie Giovanni.

Cum a reacționat Jose Mourinho când a aflat că Melek este bolnavă

Melek Amet a fost una dintre cele mai cunoscute modele din perioada ceaușistă. Aceasta a murit în mai 2008, la vârsta de doar 49 de ani, răpusă de un cancer ovarian. Fosta elevă a Zinei Dumitrescu a lucrat la Casa de Moda Venus în perioada 1981-1992. Apoi, după Revoluție, a condus agenția de manechine Blu Models.

Același Giovanni Becali mai dezvăluie faptul că Jose Mourinho a încercat să o ajute pe Melek, după ce a aflat că suferă de această boală gravă. ”Vreau să spun că, atunci când Jose Mourinho a auzit că era bolnavă de cancer, mi-a zis ‘Giovanni, dar se poate salva?’. A vrut s-o ajute cu ceva, dar nu se putea că ea era un cancer în stadiu avansat”, mai spune impresarul

Ioan Becali, dezvăluiri senzaționale despre cum l-a cunoscut pe antrenorul portughez

l-a cunoscut pe Jose Mourinho. În acel an 1998, lusitanul, angajat ca scouter la Barcelona, a fost trimis de catalani să asiste la meciurile Campionatului European de Tineret U21 din România. ”În 1998, el vine și mă cunoaște pe mine prima dată. Anterior m-a văzut acolo (la Barcelona) cu Louis Van Gaal și cu Gică Popescu. Barcelona îl trimite pe el să vadă Under 21.

(…) Se trezea primul la Crown Plaza, la 7:30, lua micul dejun, taxiul și era la Lido. Și venea la Lido. Eu eram la acasă la mine la Floreasca, nici în birou n-ajungeam că mă chema. ‘Sunt aici!’ (…) Mi-au venit atunci peste 28 de scouteri, antrenori printre care Claudio Ranieri, Arrigo Sacchi, Jose Mourinho și mulți directori sportivi”, spune Giovanni.