Cine este românca desemnată cea mai bună canotoare de pe glob. Topul include alte sportive din țara noastră

ADVERTISEMENT

Un site specializat în canotaj a dezvăluit cine este românca desemnată cea mai bună canotoare de pe glob. Topul realizat anual are în prim-plan cinci sportive. În 2025 include mai multe vedete din țara noastră. Care sunt acestea.

O româncă a fost numită cea mai bună canotoare din lume

Simona Radiș, medaliată cu aur în probele de 8+1 mixt și dublu rame la Campionatele Mondiale de la Shanghai 2025, are motive de bucurie. Sportiva în vârstă de 26 de ani, originară din Botoșani, a primit o veste uriașă.

ADVERTISEMENT

Tânăra este sportiva din România care a fost numită cea mai bună canotoare din lume. Potrivit , aceasta ocupă prima poziție, fiind urmată de alte trei românce cunoscute la nivel internațional.

În clasamentul anual apar doar cinci sportive. Topul a fost stabilit pe seama rezultatelor obținute la marile competiții internaționale în ultimii ani. Mai exact, a avut în vedere realizările sportivelor începând cu anul 2020.

ADVERTISEMENT

De asemenea, au fost luate în calcul performanțele de la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale. Prin urmare, Simona Radiș a fost cu mare drag încă din copilărie.

ADVERTISEMENT

Cum arată top 5 cele mai bune canotoare din lume:

Simona Radiș (România) Ancuța Bodnar (România) Ymkje Clevering (Olanda) Maria Magdalena Rusu (România) Amalia Bereș (România).

Simona Radiș, palmares impresionant în canotaj

Simona Radiș are doar 26 de ani, însă a reușit performanțe uimitoare în sport. , născută pe 5 aprilie 1999, deține în palmaresul său premii importante. Sportiva a venit pe lume în comuna Avrămeni, judeţul Botoşani.

La Jocurile Olimpice a primit aur la aur la dublu vâsle 2020, 8 plus 1 rame 2024, argint la dublu vâsle 2024. Ediția de anul trecut i-a adus o mare bucurie în suflet, sportiva fiind recunoscătoare pentru performanțele sale.

ADVERTISEMENT

„O ediție a Jocurilor Olimpice de neuitat… Am reușit să vin acasă cu două medalii, una de aur, una de argint, dar pentru mine cu două medalii de aur pentru că am muncit extraordinar de mult pentru ambele și simt că au aceeași valoare.

A fost foarte intens, dar pot spune că am dat totul în proba de dublu vâsle, în care am venit pe locul 2. Am spus la final că dacă ar mai fi fost câteva lovituri nu aș mai fi putut să le fac… Am făcut tot ce era posibil omenește și nu am reușit să cucerim aurul.

Ne-am mulțumit cu locul 2, dar tocmai de aceea spun că este atât de valoroasă fiindcă la 8+1, dacă ar mai fi trebuit să trag 50 de metri, aș mai fi tras”, a declarat Simona Radiș, după Jocurile Olimpice 2024, conform .

De asemenea, la Campionatele Mondiale a câștigat aur la dublu vâsle în 2022 și 2023. În plus, la această competiție a primit aur la 8 plus 1 rame 2022, la dublu rame 2025, la 8 plus 1 rame mixt 2025, argint la dublu vâsle 2019.

Mai mult decât atât, la Campionatele Europene are aur la dublu vâsle 2020, 2021, 2022, 2023, la 8 plus 1 rame 2022, 2023, 2024. Totodată, Simona Radiș a primit aur la dublu rame 2025, argint la dublu vâsle 2019, bronz la dublu vâsle 2024.