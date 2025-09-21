Cine este românca din Pașcani care s-a iubit cu un fotbalist din Serie A. Un milionar celebru și-a părăsit logodnica pentru ea

Cine este tânăra din Pașcani care a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu un jucător celebru din Seria A. Frumoasa românca nu s-a oprit aici, ci a sucit mințile unui milionar celebru, care și-a părăsit logodnica pentru a forma un cuplu cu ea.

Cine este românca din Pașcani care s-a iubit cu un fotbalist din Serie A

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că frumusețea româncelor este de neegalat. De acest aspect s-au convins și străinii, mulți dintre ei căzând în plasa farmecelor conaționalelor noastre. Pe lista femeilor care au făcut ravagii cu frumusețea lor se înscrie și o tânără din Pașcani.

Andreea Sasu (35 de ani) a atras mereu atenția, nu doar datorită fizicului său de invidiat, ci și datorită planului amoros, care a fost destul de agitat. Românca stabilită în Italia a cucerit mereu bărbați celebri. Pe lista ei de cuceriri s-a înscris și un jucător din Serie A. Este vorba despre italianul Riccardo Saponara, fotbalistul care, în urmă cu câțiva ani, a format un cuplu discret cu Andreea Sasu.

Inițial, românca a fost destul de timidă și a preferat să nu se afișeze în public cu Riccardo Saponara. Totuși, la un moment dat, cei doi au fost surprinși în timp ce se aflau într-o vacanță în Grecia, confirmând faptul că între ei există sentimente și că nu este vorba despre o simplă amiciție.

În urmă cu mai bine de șase ani, presa internațională specula faptul că Andreea Sasu are de gând să-și întemeieze o familie alături de Riccardo Saponara. Ei bine, planurile româncei au fost altele, iar ideea de familie nu a încântat-o prea mult în acel moment.

Înainte ca Riccardo Saponara să apară în viața Andreei Sasu, românca a fost mereu văzută alături de bărbați celebri. Andreea Sasu s-a afișat cu Andrea Iannone, unul dintre piloții din Mondialul de motociclism, dar și cu Jeremy Meeks. De asemenea, pe pagina sa de Instagram au apărut poze cu ea și cu Jack Bedirian, un stilist care colabora cu faimosul Philipp Plein.

Cine e Andreea Sasu

s-au cunoscut cu mulți ani în urmă. Românca din Pașcani a decis să se mute în Milano pe vremea când avea 20 de ani. Andreea s-a înscris la Facultatea de Marketing și Publicitate, însă a decis să își urmeze marea pasiune și anume, modelingul.

Ajunsă în Italia, Andreei nu i-a fost deloc greu să se facă remarcată. Aceasta a fost fotomodel pentru unele dintre cele mai cunoscute branduri de modă și a colaborat cu fotografi de renume.

La scurt timp după ce și-a luat inima-n dinți și s-a mutat în Milano, Andreea Sasu a început să apară la TV. Românca are în portofoliu inclusiv participarea în calitate de ispită la show-ul „Love Island”. Datorită frumuseții și farmecului ei aparte, românca s-a făcut imediat remarcată și a stârnit atenția unora dintre cei mai cunoscuți bărbați, printre care și Philipp Plein.

Andreea Sasu are o relație cu Philipp Plein

Andreea Sasu și celebrul Philipp Plein au avut relație destul de agitată, despărțindu-se în 2017. Totuși, se pare că sentimentele au fost mai puternice decât orgoliile. Astfel, Andreea Sasu și Philipp Plein au decis să își mai acorde o șansă. De data asta, relația dădea semne vizibile că avea să fie una longevivă.

Andreea Sasu l-a cucerit iremediabil pe Philipp Plein, designerul fiind dispus să renunțe la Lucia Bartoli, femeia cu care era logodit de 5 ani. Plein și Lucia au doi copii împreună, însă asta nu l-a împiedicat pe faimosul designer să se arunce în brațele frumoasei românce.

Relația din Philipp Plein și Andreea Sasu a funcționat după ce și-au dat a doua șansă. În vara anului 2024, , demonstrând că atât ea, cât și celebrul designer sunt dispuși să înceapă un nou capitol în viața lor.

„Al patrulea copil al meu, Hurricane Thor Thunder s-a născut la ora 10:58. Nu pot să descriu în cuvinte cât de fericiți și binecuvântați ne simțim că am primit un asemenea cadou. Îmi iubesc toți copiii în mod egal și nu îmi imaginez viața fără ei.

Tati vă iubește la infinit. Este o binecuvântare să fiu tatăl vostru și să vă văd pe toți crescând împreună, descoperind lumea prin ochii voștri frumoși și inocenți. Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”, a scris Philipp Plein, atunci când a venit pe lume băiețelul lui și al Andreei Sasu.