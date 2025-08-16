Cine este românca moartă în Italia la doar 36 de ani. Trupul i-a fost găsit într-o râpă după o plimbare pe munte

O tânără de 36 de ani pasionată de sport și aventură, și partenerul ei de alpinism și-au pierdut viața după ce au căzut de la o înălțime de aproximativ 200 de metri pe Muntele Castore, din masivul Monte Rosa, situat la granița dintre Italia și Elveția. Ce a dus la tragedia româncei?

ADVERTISEMENT

Ce a provocat tragicul accident în care o româncă și-a pierdut viața în Italia?

Alexandra Gheorghe și Marco Stagi au plecat joi dimineața din refugiul Quintino Sella, intenționând să urce pe vârful Castore din masivul Monte Rosa și să coboare pe versantul vestic. Conform salvatorilor, cei doi ar fi fost surprinși de condiții meteorologice nefavorabile, rătăcind pe creastă și căzând pe ghețar de la aproximativ 200 de metri.

Alarma a fost dată seara de iubitul Alexandrei, care a semnalat că . Primul survol cu elicopterul, efectuat vineri dimineață, nu a dus la rezultate. Polițiștii au reușit ulterior să localizeze zona folosind ceasul GPS al uneia dintre victime. Corpurile celor doi au fost găsite rapid, potrivit Corriere del Veneto.

ADVERTISEMENT

Cine a fost Alexandra Gheroghe și ce pasiuni au marcat parcursul său?

A urmat studiile în Ingineria Informatică la Universitatea din Padova, obținând ulterior un master la Universitatea din Udine. Și-a desfășurat cariera profesională la Vodafone, iar apoi ca manager de operațiuni la Gosp, parte a Grupului Generali.

Sportul a reprezentat o componentă importantă a vieții sale. A început să alerge în Munții Euganei alături de grupul Galzignano Trail Friends. A participat la competiții de ultratrail și a fost membră a Federației Italiene de Atletism (FIDAL). De asemenea, și-a combinat pasiunea pentru alergare cu alpinismul, afiliindu-se la cluburile CAI din Dolo și Padova, unde a practicat și schi-alpinismul.

ADVERTISEMENT

Ce destinații și experiențe împărtășea românca?

Pe rețelele de socializare, Alexandra împărtășea entuziasmul pentru călătorii și natură, explorând destinații precum Vietnam, Iordania și Islanda.

ADVERTISEMENT

„Bună, sunt Alexandra. M-am născut în 1989, sunt din Veneto și sunt pasionată de sport, happy hour-uri și, bineînțeles, de călătorii. Descoperirea de locuri noi, cunoașterea diferitelor culturi și oameni, văzând răsărituri și apusuri de soare, alergarea și experiențele noi din întreaga lume îmi umplu inima de bucurie.

ADVERTISEMENT

„Îmi place să experimentez simplitatea și autenticitatea locurilor pe care le vizitez. Cele mai frumoase călătorii ale mele? Nu aș putea alege, fiecare are un loc special. Ale mele sunt: Vietnam, Iordania, Islanda, dar să nu uităm de diversele capitale europene. Lumea este mare și avem atât de multe locuri de descoperit”, scria ea pe social media.

Prietenii și colegii româncei decedate în Italia, Alexandra Gheorghe, o descriu ca pe o persoană plină de viață.

„La revedere, Alexandra Gheorghe, zâmbetele pe care ni le-ai dăruit vor rămâne în noi toți cei care te-am cunoscut. Munții, pasiunea ta, te-au luat prea devreme, vei rămâne mereu în inimile noastre”, sunt vorbele celor apropiați.