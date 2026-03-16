Cine este românca premiată la Oscar 2026. Filmul care i-a adus statueta

România scrie istorie la Oscar! Filmul de scurtmetraj al unei românce a luat mult râvnitul trofeu și a făcut valuri la Hollywood. Află cine este artista din spatele succesului.

Moment istoric la Oscar 2026. România cucerește Hollywoodul cu un scurtmetraj

Un moment special al galei a fost consemnat la categoria Cel mai bun film de scurtmetraj, unde Academia Americană de Film a anunțat un rezultat rar: două producții au obținut același număr de voturi și au fost desemnate câștigătoare. Astfel, statueta Oscar a fost acordată atât filmului „The Singers”, cât și producției „Two People Exchanging Saliva”, marcând una dintre puținele egalități din istoria premiilor Academiei.

Pentru România, momentul are o semnificație aparte. Scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva” este co-regizat de Natalie Musteata, o cineastă de origine română, alături de artistul Alexandre Singh. Filmul, lansat în 2024 și realizat în coproducție franco-americană, spune povestea unei relații care se dezvoltă într-o societate distopică în care gesturile de afecțiune, precum sărutul, sunt interzise.

Producția a fost apreciată pentru stilul său original și pentru mesajul social puternic, fiind prezentată la mai multe festivaluri internaționale înainte de a ajunge în . Distincția obținută la gala din 2026 confirmă succesul filmului și marchează o realizare importantă pentru regizoarea de origine română, care urcă astfel pe una dintre cele mai prestigioase scene ale cinematografiei mondiale.

Cine este Natalie Musteata, românca premiată la Oscar 2026

Natalie Musteata este o cineastă și creatoare de film de origine româno‑americană, recunoscută pentru modul în care îmbină arta vizuală, cercetarea academică și cinematografia contemporană într‑o practică creativă complexă și originală.

Formată într‑un mediu academic exigent, ea a obținut un doctorat în istoria artei și un certificat în film de la The Graduate Center al City University of New York (CUNY), după ce și‑a început studiile cu un bachelor la University of California, Berkeley.

Pe lângă activitatea sa de regizoare, Musteata este scriitoare și curator de artă, implicată în proiecte și expoziții care explorează limbajele vizuale, istoria artei şi influența acestora asupra culturii contemporane. A contribuit cu lucrări la conferințe și publicații de specialitate și a curatoriat expoziții de artă la instituții precum Haverford College sau apexart.

Warner Bros doboară recorduri la Oscar 2026 cu 11 premii

Warner Bros , câștigând 11 premii în cadrul celei de-a 98-a ediții a Premiilor Academiei, grație filmelor „One Battle After Another” și „Sinners”. Studioul, aflat în prezent în discuții avansate pentru o posibilă achiziție de către Paramount, și-a depășit propriul record de nominalizări, intrând în gală cu 30 de nominalizări, față de 28 în 1943, când drama „Casablanca” a obținut premiul pentru cel mai bun film.

Performanța egalizează recordurile altor studiouri legendare: MGM cu „Ben-Hur” (1959), Paramount cu „Titanic” (1997) și New Line Cinema cu „Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui” (2003) – New Line fiind ulterior integrată în Warner Bros.

Negocieri de miliarde în fundal

Cele mai multe nominalizări ale Warner Bros au venit din partea filmelor „Sinners” (16 nominalizări) și „One Battle After Another” (13 nominalizări), în timp ce Amy Madigan a adus ultima nominalizare pentru rolul său din „Weapons”. În final, „Sinners” a plecat cu patru statuete, „One Battle After Another” cu șase, iar „Weapons” cu una singură.

Alte studiouri au avut rezultate mai modeste: Netflix a câștigat șase premii, clasându-se pe locul doi, în timp ce Disney, Apple și Focus Features (parte din Universal) au obținut câte un premiu. Paramount nu a avut nicio nominalizare.

Succesul Warner Bros survine într-un moment strategic, consolidând poziția studioului în negocierile cu Paramount și Skydance pentru achiziția de 111 miliarde de dolari a Warner Bros Discovery, grupul-mamă care deține HBO, HBO Max, CNN, TBS și Food Network, alături de studiourile sale de televiziune și film.

Artista cu record de nominalizări ratate la Oscar

Diane Warren și-a prelungit seria de înfrângeri la Premiile Oscar, nereușind să transforme cea de-a 17-a nominalizare la categoria „Cea mai bună melodie originală” într-o victorie.

La 69 de ani, celebra compozitoare a fost nominalizată pentru prima dată în 1987 pentru piesa „Nothing’s Gonna Stop Us Now” de pe coloana sonoră a filmului Mannequin și a continuat să fie o prezență constantă în competiție, cu opt nominalizări consecutive între 2018 și 2025. De-a lungul carierei, Warren a creat hituri memorabile precum „I Don’t Want to Miss a Thing” din Armageddon și „Til It Happens to You” de la The Hunting Ground, interpretată de Lady Gaga, iar în 2022 a primit un Oscar onorific pentru contribuția sa remarcabilă la muzica de film.

În 2026, Warren a intrat în cursa pentru piesa „Dear Me”, interpretată de Kesha și inclusă în documentarul Diane Warren: Relentless. Premiul, însă, a fost câștigat de Ejae (24 de ani), Ido și Teddy Park pentru melodia „Golden” din albumul KPop Demon Hunters, marcând prima dată când artiști sud-coreeni obțin această distincție.