Cine este românul care a dat azi mâna cu Papa Francis la Vatican: „Am trăit un moment extrem de emoționant”

Andrei Tudor s-a numărat printre cei care au fost azi, binecuvântați, să ia parte la . compozitorul și familia lui au trăit un moment înălțător. Artistul și-a adus aminte cum în anul 2019 a cântat în Piața George Enescu din București, fix în timp ce Papa Francisc trecea pe acolo, în vizita sa în România.

Andrei Tudor a dat mâna cu Papa Francisc

Andrei Tudor a dat mâna cu . Evenimentul a avut loc miercuri, 29 iunie, în timpul Liturghiei ce s-a desfășurat în cinstea Sfinților Petru și Pavel.

”Din mii de oameni am fost propuși noi, din partea Episcopei Greco-Catolice de Oradea, să dăm darurile din cadrul slujbei”, a declarat Andrei Tudor pentru FANATIK.

Compozitorul spune că în anul 2019, în timp ce cânta o piesă dedicată venirii Papei Francis în România, ploaia s-a oprit puțin.

”Nu am cerut nimic și am primit enorm. Mulțumesc Preasfintitului Virgil Bercea, părintelui Paul Popa, lui Ovidiu Lazăr și muzicii care mă poartă și mă însoțește peste tot, într-o călătorie minunată. Muzica e de “vină” pentru tot…

În 2019, la invitația Bisericii Catolice din București, prin părintele Francisc Doboș și a prietenului meu Liviu Elekeș, am cântat A Tempo, piesa mea, în Piața George Enescu, atunci când Papa Francisc și-a urmat traseul prin fața scenei noastre, dedicată prezenței sale. Țin minte că ploua foarte tare și doar când Sfântul Părinte a trecut pe acolo, ploaia s-a oprit puțin”, își amintește Andrei Tudor.

”Am trăit un moment extrem de emoționant”

Andrei Tudor a ajuns la Vatican la invitația Episcopia Greco-Catolică de Oradea și a asociației Enjoy Music Oradea. Compozitorul susține că a trăit un moment extrem de emoționant, și le-a mulțumit preoților, care au mijlocit aceste clipe.

”Azi, la Basilica San Pietro din Vatican, la invitația Episcopia Greco-Catolică de Oradea și a asociației Enjoy Music Oradea, am avut minunata șansă, de a participa la Sfânta Liturghie de Sf. Petru și Pavel și de a prezenta darurile pentru ofertoriu, chiar Papei Francisc.

Am trăit un moment extrem de emoționant. Nu am cerut nimic și am primit enorm. Mulțumesc Preasfințitului Virgil Bercea, părintelui Popa Paul, lui Ovidiu Lazăr și muzicii care mă poartă și mă însoțește peste tot, într-o călătorie mininată. Muzica e de “vină”, pentru tot”, a mai spus compozitorul român.

”Mi-au dat lacrimile de câteva ori”

Andrei Tudor a fost la Vatican împreună cu soția lui, Raluca, fiica lor, Maia și Paula Popa, fiica unuia dintre preoți, respectiv a părintelui Paul. Cu această ocazie, artistul spune că a ascultat cea mai frumoasă versiunea a piesei Ave Maria.

”Am fost foarte emoționat împreună cu Raluca Tudor, Maia Tudor și Paula Popa, minunata fetiță a părintelui Paul! Doamne Ajută! Am fost extrem de emoționat. Mi-au dat lacrimile de câteva ori. Cumva tot muzică este cea care m-a adus și aici. Am fost extrem de impresionat și am ascultat cea mai frumoasă și mai emoționantă versiune de Ave Maria, aici.

Și, vreau să mulțumesc Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, Preasfințitul Virgil Bercea, Părintelui Paul și lui Ovidiu Lazăr. Noi am fost în față Sfântului Părinte și cu fetiță părintelui Paul. A fost o experiență unică și sunt foarte recunoascător”, a mai declarat Andrei Tudor pentru FANATIK.