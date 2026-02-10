Cine este românul care a jucat în celebre filme BD și a participat la „transferurile lui Răducioiu și Lupescu”. A fost cel mai bun prieten al lui Cornel Dinu și Giovanni Becali

ADVERTISEMENT

Înainte de frații Becali, în fotbalul românesc a existat un alt impresar faimos. E vorba de Dan Alban. În special după Revoluție, acesta s-a implicat puternic în fotbal ca agent. A avut legături cu jucători mari, antrenori cunoscuți, dar și cu Giovanni Becali, alături de care a colaborat. Acesta din urmă a făcut dezvăluiri spectaculoase despre „Albanezul”.

Celebrul Dan Alban a fost prieten bun cu Cornel Dinu și cu Giovanni Becali

La cea mai recentă ediție a emisiunii „Giovanni Show”, cel mai cunoscut impresar din țara noastră a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute publicului despre un alt impresar faimos, însă unul care a activat cu mulți ani în urmă. De numele acestuia se leagă povești și transferuri spectaculoase de jucători.

Cel vizat este Dan Alban, mai exact „Albanezul” cum i se spunea în lumea fotbalului. Acesta a fost considerat unul dintre primii mari impresari de fotbaliști din România anilor ’90. Giovanni Becali spune că Alban a fost prieten bun și cu Cornel Dinu.

„Dan Alban era prietenul lui Cornel Dinu. Dar nu era machidon. El era din Târgoviște. Din Moțăieni (n.r. județul Dâmbovița) era Dan Alban. Noi ne-am cunoscut aici, la București. Eu l-am cunoscut când a venit cu taică-so să dea la actorie”, dezvăluie Becali.

Cum a ajuns Dan Alban să joace în seria BD

în legătură cu Dan Alban. Acesta ar fi jucat și în faimoasele serii de filme românești „BD” (Brigada Diverse), alături de mai marii Dem Rădulescu, Jean Constantin, Toma Caragiu sau Puiu Călinescu.

„Joacă și într-un film cu Mircea Pascu, cu Dem Rădulescu. (n.r. Dan Alban a jucat într-un film?) A jucat într-un film, da. Păi d-asta vroia să dea la actorie. Că erau și cascadorii aceia, înțelegi? Aveam o echipă de cascadori pe care îi cunoșteam. Și Dan Alban voia să facă facultatea de teatru.

Și (n.r. joacă) cu Dem Rădulescu în acele filme BD (La munte și la mare, BD în alertă etc). ‘Dacă găsiți un portofel, ce faceți?’ Jean Constantin zice ceva, după aia Dan Alban. ‘Dacă îl găsesc, mă uit în stânga, în dreapta și îl bag în buzunar’. A zis replica asta”, spune impresarul.

Giovanni Becali: „Cu Dan Alban am făcut transferurile lui Răducioiu și Lupescu!”

Treptat, între Giovanni Becali și Dan Alban s-a creat o prietenie extrem de strânsă. De altfel, acesta admite că primii pași ai săi în impresariat i-a făcut alături de „Albanezul”. și al lui Alban se leagă câteva dintre cele mai tari transferuri ale jucătorilor români peste hotare.

„L-am făcut (n.r. transferat) pe (Florin) Răducioiu la Bari, i-am făcut pe Mișa (Michael) Klein și pe Timofte la Bay. Uerdingen, unde era director sportiv Felix Magath, pe Lupescu, mai mult Dan, că el cu Dan avea relație, la Bayer Leverkusen. Și au început să vină (n.r. banii). Ne-am schimbat viața”, dezvăluie impresarul român.