Cine este românul care a strălucit în ultimul amical al lui Juventus și l-a exasperat pe Kolo Muani: „Protagonistul absolut”

ADVERTISEMENT

Seria A se reia la finalul acestei săptămâni, iar Juventus Torino a jucat un tradițional meci amical în familie, în fața propriilor fani, împotriva echipei secunde a clubului, Juventus Next Gen, angrenată în Serie C. Cu această ocazie, suporterii „Bătrânei Doamne” i-au putut vedea pentru prima dată la lucru pe jucătorii transferați în această vară, dar și pe favoriții sezoanelor precedente.

Un român, printre cei mai buni la Juventus Next Gen

În garnitura echipei secunde, aflată sub comanda lui Massimo Brambilla, s-a regăsit și , născut și crescut la Torino. De partea cealaltă, în echipa lui Luciano Spalletti de Serie A, s-au aflat „greii” Kalulu, Bremer, Locatelli, McKennie, Conceicao, Douglas Luiz, Kenan Yldiz și Randal Kolo Muani.

ADVERTISEMENT

Surprinzător, dintre aceștia, cele mai multe aplauze le-a primit portarul român . Mai ales în fața lui Randal Kolo Muani. Prima dată, o dublă intervenție: întâi la un șut din marginea careului, apoi din unghi. „Radu, un miracol”, a exclamant comentatorul italian.

A doua oară, din nou fantastic: Kolo Muani a primit o pasă de culoar, a scăpat singur, dar Radu i-a închis unghiul și a întins un braț salvator.

ADVERTISEMENT

Suporterii au invadat terenul

La pauză, însă, scorul a fost 2-0 pentru Juventus, în ciuda opoziției echipei Next Gen. Conceicao a marcat printr-un șut plasat din marginea careului mare. A mai punctat McKennie, găsit liber la 11 metri. Radu a respins șutul americanului, dar nu a putut evita golul. . Cu toate acestea, fotbalistul român a fost foarte apreciat pentru evoluția sa împotriva valoroșilor jucători de la prima echipă.

ADVERTISEMENT

„Ieri, toate privirile au fost ațintite asupra talentului Riccardo Adrian Radu, născut în 2007 și crescut la academia „bianconerilor” încă de la vârsta de 9 ani. El a fost protagonistul absolut, cu intervenții spectaculoase în fața lui Kolo Muani, în tradiționalul meci amical disputat între Juventus și Next Gen pe Allianz Stadium.

ADVERTISEMENT

Explozia tânărului de 19 ani, italo-român — titular la naționala României U19 — a venit într-un moment în care acesta măsoară 1,92 metri, a fost promovat în Serie C cu Next Gen de Brambilla și are deja la activ o convocare la prima echipă, pentru partida cu Atalanta. Replica puștiului a venit chiar în momentul în care Guglielmo Vicario efectua vizita medicală, portarul ajungând la Torino sub formă de împrumut de la Tottenham pentru a-i lua locul lui Di Gregorio”, au scris despre Riccardo Radu.

Gatti, lovit de un fan

Jucătorii celor două formații erau pregătiți să înceapă repriza secundă, însă suporterii s-au gândit să le facă o surpriză: au năvălit pe gazon, iar partida s-a întrerupt definitiv.

ADVERTISEMENT

Câteva mii de fani au pătruns pe gazon, iar Luciano Spalletti a decis să-și protejeze jucătorii. Nu toată lumea a avut noroc: fundașul Federico Gatti s-a trezit placat, din greșeală, de unul dintre suporteri. Din fericire, nu s-a accidentat, dar a tras o sperietură îngrozitoare.