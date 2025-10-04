Cine este românul care l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo să-și cumpere prima mașină. ”Datorită mie și-a luat un Mercedes”

Vin dezvăluiri spectaculoase de la românul care l-a ajutat pe starul portughez Cristiano Ronaldo (40 de ani) să-și cumpere prima mașină. Vorbim de un fost mare fotbalist, cu meciuri la echipe titrate din țară și din străinătate.

Care este românul alături de care a jucat Cristiano Ronaldo în perioada sa la Sporting Lisabona

În urmă cu mai bine de două decenii, pe când avea doar 16 ani, , la prima echipă a titratei echipe lusitane Sporting Lisabona. Tot aici, un alt conațional, era în vârful carierei sale. E vorba de Marius Niculae.

Timp de două sezoane, 2002 și 2003, ”Săgeată” a jucat alături de Cristiano Ronaldo la echipa portugheză. A fost chiar coleg de cameră cu acesta o bună perioadă de timp. S-a creat, astfel, o relație destul de apropiată, despre care românul a povestit cu dese ocazii.

În ceea ce-l privește, Marius Niculae s-a transferat la Sporting Lisabona de la Dinamo București în 2001 pentru mai bine de 5 milioane de euro, sumă uriașă și la acea vreme pentru un jucător român. Cu 10 goluri în 22 de partide jucate în anul de debut, ”Săgeată” începuse să intre în vizorul granzilor Europei.

A avut însă ghinion. Pentru el a început seria accidentărilor. Acestea l-au tras mult în jos, iar Marius Niculae nu a mai ajuns niciodată la cel mai înalt nivel. După Sporting, cariera sa nu a mai strălucit așa cum se credea anterior. Au urmat, în CV-ul său, aventuri la Standard Liege, Mainz, Inverness, Dinamo, Kavala, Vaslui, Shandong, Goverla și din nou în România, la Dinamo. La națională, acesta a adunat 44 de meciuri și 15 goluri.

De cealaltă parte, Cristiano Ronaldo a explodat rapid. Nu a petrecut multă vreme în capitala Portugaliei. A fost transferat în 2003 de Manchester United pentru 17 milioane de euro, la doar 18 ani. Avea să fie lansarea spre sute de goluri, zeci de trofee și spre statutul de legendă în fotbal.

Marius Niculae, fostul atacant de la Sporting Lisabona, românul care l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo să-și cumpere prima mașină

Tot de numele lui Marius Niculae (44 de ani) se leagă un episod memorabil din viața lui Cristiano Ronaldo. Astfel, în perioada Sporting, fiind mult mai experimentat, fostul atacant român i-a fost ca un frate viitorului superstar din ”sportul rege”.

Zilnic, Niculae îl ducea cu mașina personală de la antrenament spre casă, dat fiind faptul că Ronaldo nu avea permis de conducere. Nici nu avea cum, legal, pentru că încă nu ajunsese la vârsta majoratului.

Treptat însă, pasiunea lui Ronaldo pentru bolizi începea să crească. Același Marius Niculae dezvăluie o întâmplare inedită din perioada în care cei doi erau colegi. Fostul internațional român a declarat, recent, că l-a ajutat pe Ronaldo să își cumpere un vehicul Mercedes. Și nu oricum, ci și cu o reducere

”L-am plimbat de multe ori pe Cristiano Ronaldo. Datorie mie și-a și luat un Mercedes. Acum, nu că vreau să-mi fac reclamă, dar asta e. A avut reducere datorită mie și așa și-a luat prima mașină”, a mărturisit ”Săgeată”, conform .

Cum era Cristiano Ronaldo la începutul carierei sale

În această vară, în exclusivitate la emisiunea FANATIK DINAMO, emisiune realizată de Cristi Coste, . Românul a spus că Ronaldo, ajuns azi la 40 de ani și încă activ, era un profesionist desăvârșit încă dinainte să ajungă un star.

”Ronaldo? Era un copil, avea tupeu, dar în fotbal. L-am pus repede, pentru că erau și balauri, să zic așa, pe acolo, care erau prieteni cu mine, Joao Pinto, Sa Pinto, Paulo Bento, Andre Cruz, Rui Jorge, care avea cinci campionate luate cu Porto, era un mix foarte interesant acolo.

Și el a reușit să fie campion cu… Nu îi plăcea să fie rezervă. Eram apropiați, stăteam în aceeași cameră, nu avea carnet. Da, aveam cameră la bază, paturile erau separate și avea comune baia și toaleta. După-amiaza, când voiam să dorm, mai auzeam scârțâit, făcea abdomene, făcea flotări, la vârsta aia, da. După antrenament rămâneam împreună”, a spus Niculae, pentru FANATIK.

Care sunt cele mai tari mașini din colecția lui Cristiano Ronaldo

În prezent, la mai bine de 20 de ani de la ”episodul Mercedes”, Cristiano Ronaldo a ajuns să aibă propria parcare plină de mașini de lux. Sunt aici bolizi la care ”CR7” nici nu visa la începutul anilor 2000. În ”ograda” sa, statul lusitan are de la supercar-uri exclusive până la SUV-uri puternice. Există aici o adevărată expoziție a celor mai râvnite bijuterii pe patru roți.

Conform celor de la , piesa de rezistență este un Bugatti Centodieci. Este un bolid produs într-o serie limitată de doar 10 unități. Ronaldo l-a cumpărat încă din 2021, pentru suma de 10 milioane de euro. Centodieci e echipat cu un motor W16 de 8 litri care generează o putere de de 1.600 de cai putere.

200.000.000 de euro este salariul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr (Arabia Saudită)

Pasiunea lui Ronaldo pentru Bugatti este demonstrată de faptul că, în garajul său, mai sunt prezente un Bugatti Chiron, evaluat la aproximativ 2,37 milioane de euro și un Bugatti Veyron, achiziționat pentru ”doar” 2,02 milioane de euro.

Viteza este și ea o pasiune a lui Cristiano. Drept dovadă, garajul mai găzduiește un Ferrari 599 GTO, evaluat la 595.000 de euro, și un Ferrari F12 TDF, în valoare de 417.000 de euro.