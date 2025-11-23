Cine este românul care l-a impresionat total pe Gică Hagi: ”Unic! E absolut fenomenal”

ADVERTISEMENT

La mijlocul acestei săptămâni, pe 19 noiembrie 2025, Gică Hagi a luat parte la un eveniment important desfășurat în Otopeni. Cine e românul, un fost sportiv și actual om de afaceri, care l-a impresionat pe ”Rege” prin ceea ce a făcut recent.

La ce eveniment important a participat Gică Hagi în această săptămână

În urmă cu câteva zile, omul de afaceri Ion Țiriac (86 de ani) a fost gazda unui eveniment extrem de spectaculos și luxos. Miliardarul și-a inaugurat miercuri, la Otopeni, o nouă galerie Țiriac Collection. A invitat la acest eveniment nume mari și legendare din sportul românesc, printre care Gică Hagi, Ilie Năstase și Elisabeta Lipă.

Invitații de gală au avut ce admira aici. Galeria auto a fost alcătuită din aproximativ 300 de mașini expuse, o creștere majoră față de 180, câte erau înainte. ”Avem 300 de mașini înăuntru și cred că încă 100-150 în spate. Eu nu am vândut până acum, în afară de cele două Ferrari pe care le-am uitat în garaj, nicio mașină, și nu sunt de vânzare.

Dar cred că o să fie imposibil să mai măresc ce este aici, pentru că ar ieși afară. Sunt foarte bucuros, mă bucur pentru ce am în spate și pentru copii că pot să vadă asta”, a spus Țiriac, luând cuvântul la acest eveniment.

Ion Țiriac, românul care l-a impresionat pe Gică Hagi: ”Unic! E absolut fenomenal”

Cum era de așteptat, din Otopeni. Înainte de toate, ”Regele” s-a arătat de-a dreptul impresionat de piesele pe care le-a putut admira la Țiriac Collection. A spus că va mai vizita locul, apoi l-a lăudat pe românul aflat în spatele acestor ”opere” din domeniul auto.

”Cred că e unicat. Ce face dânsul, pentru mine e un exemplu. Ce am văzut astăzi e ceva extraordinar. Unic! Aș conduce toate mașinile. Bineînțeles, cu cât e mai veche, cu atât îmi place mai mult.

E absolut, absolut fenomenal ce a făcut. Pe vârste, ai mai multe modele favorite, dar toate mașinile sunt frumoase, înseamnă tradiție, istorie. E prima oară când vin aici, dar o să mai vizitez”, a spus Hagi, conform . Legenda fotbalului intern a dezvăluit că prima lui mașină a fost o Dacie. Cât despre vehiculul care i s-ar potrivi fiului Ianis, Hagi a spus: ”El își alege singur. E tânăr, deci o mașină sport”.

Ce au vorbit Gică Hagi și Ion Țiriac la evenimentul de la Otopeni

Prieteni de o viață, Ion Ţiriac și Gică Hagi (60 de ani) s-au întreținut minute bune la eveniment. de Campionat Mondial.

”(n.r: despre calificarea echipei naţionale la Campionatul Mondial aţi vorbit cu Hagi?) Ne dorim toţi acelaşi lucru. Atât am vorbit amândoi”, a spus Ion Ţiriac despre discuţia cu Gică Hagi.

Ion Țiriac a lăudat munca depusă de Gică Hagi la Ovidiu: ”Dacă aveam 50 de academii ca ale lui, aveam 20 de jucători în Europa!”

Anul trecut, a fost rândul lui Ion Țiriac să se arate impresionat de munca lui Gică Hagi. La un eveniment petrecut tot la Otopeni, miliardarul a fost întrebat de presă despre performanțele recente din fotbalul românesc. El a subliniat meritul total al lui Gică Hagi.

”Eu îmi doresc ca România să câştige EURO, dar să stăm cu picioarele pe pământ. După ce vor pierde două meci sunt diavolii negri. Că avem doi jucători care au plecat în Europa e foarte bine, bravo! (n.r Radu Drăguşin şi Horaţiu Moldovan la acea vreme).

”Dacă erau 50 de academii ca ale lui Gică Hagi, aveam 20 de jucători în Europa. Sunt performanțe bune, de acceptat, dar nu sunt eroii secolului. Să sperăm că vindem încă unul, că parcă vindem la aprozar legume, cu o sută de milioane. Trebuie să confirme totuși”, a declarat Ion Ţiriac, conform .