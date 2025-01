Cine este românul care și-a înjunghiat nevasta în parcarea unui supermarket din Italia. Cum s-a ajuns la gestul extrem

Italia, dar și România, sunt în șoc, după ce violențele conjugale ce au ca protagoniști români au tot continuat să aibă loc. Încă o româncă a căzut victimă soțului posesiv, care a încercat să o ucidă, chiar în fața unui magazin.

Cine este românul care și-a înjunghiat soția

S-a întâmplat zilele trecute, când femeia în vârstă de 39 de ani, mamă a doi copii, și partenerul său, în vârstă de 49 de ani, s-au certat. Cei doi erau despărțiți de o perioadă, iar până în luna octombrie a anului trecut a existat și un ordin de protecție pe numele bărbatului, tot pe fondul agresivității.

După ce documentul a expirat, femeia a crezut că nu va mai avea de a face cu soțul violent, însă realitatea a fost, din păcate, alta. În timp ce femeia se afla la cumpărături la un supermarket din orașul Seriate, de lângă Bergamo, pe cea care i-a dăruit doi copii. În urma unui conflict verbal, Daniel, originar din Craiova, a lovit-o pe victimă cu o armă albă.

Daniela, victima, a fost văzută de o angajată a magazinului în timp ce este înjunghiată. În timp ce colegele sale sunau la poliție, Alexandra a intervenit și a alertat și alte persoane, în încercarea de a-l opri pe Daniel.

„Nu e posibil să nu facem nimic, să stăm să filmăm… și eu încercam să le zic, oameni buni, hai să facem ceva să salvăm viața acestei femei. Am văzut pietrele, așa că, în primă fază, am luat pietre și am aruncat în el… dar el nu a fugit, nu s-a oprit, continua să o lovească cu cuțitul. Printre persoanele care aruncau cu pietre se afla și un domn care l-a lovit cu o umbrelă, i-a căzut arma din mână și astfel am reușit să-l prindem și să-l imobilizăm. Și l-am ținut așa până au venit carabinierii”, a spus Alexandra, potrivit .

Românca se luptă pentru viața ei

Martorii au fost și cei care i-au oferit primul ajutor Danielei până au venit echipajele medicale. Alexandra a povestit cum a încercat să o țină trează pe Daniela care, plină de răni și în agonie, spunea cât de mult își iubește copiii.

„Pe femeie am dus-o în interiorul magazinului, am întins-o pe jos și am încercat să-i tamponăm rănile și să o facem să vorbească, ca să nu-și piardă cunoștința până la sosirea ambulanței. Am întrebat-o cum o cheamă și ne-a zis că Daniela, că are doi copii și spunea în continuu că îi iubește mult”, a mai povestit casierița.

Daniela a ajuns în stare gravă la spital, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele ei de supraviețuire, date fiind .