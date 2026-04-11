Cine este românul convocat de Luciano Spalletti la prima echipă a lui Juventus. A fost coechipier cu un star din Superliga României

Portarul român Riccardo Radu (18 ani) a fost convocat de Luciano Spalletti la prima echipă a lui Juventus pentru partida pe care gruparea torineză o va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, pe terenul celor de la Atalanta. Decizia tehnicianului sosește după ce Mattia Perin, titular în ultimele luni, s-a accidentat în meciul cu Genoa, fiind înlocuit la pauză.
Riccardo Radu ar urma să fie rezerva lui Michele Di Gregorio în partida pe care Juventus o va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, pe terenul celor de la Atalanta. Goalkeeper-ul român de 18 ani evoluează în mod normal pentru echipa Primavera a torinezilor, însă a fost luat de Luciano Spalletti în lotul formației de seniori din cauza faptului că Mattia Perin nu este disponibil.
Născut la Torino, portarul cu dublă cetățenie, româno-italiană, a revenit în țară când avea doar șase luni, deoarece tatăl său își găsise un loc de muncă la Galați. Cea mai mare parte a copilăriei a petrecut-o în Italia însă, iar de fotbal s-a apucat la vârsta de 5 ani. În sezonul actual a evoluat în 11 partide, 8 în Primavera 1, 2 în Coppa Primavera și una în UEFA Youth League.
Riccardo Radu a evoluat la juniorii lui Juventus alături de Lorenzo Biliboc, fotbalist care impresionează în sezonul actual din Superliga României. Transferat de CFR Cluj cu 100.000 de euro de la Juventus în vara anului trecut, fotbalistul de bandă a marcat 8 goluri și a oferit 3 pase decisive în cele 32 de meciuri jucate pentru „feroviari”, debutând anul trecut la naționala U21 a României.
Riccardo Radu joacă la rândul său „sub tricolor”, începând din 2023. Până acum, acesta a evoluat pentru naționalele U17, U18 și U19. La U19 a jucat într-un singur meci, un duel amical cu Finlanda, disputat în septembrie 2024 și câștigat de „tricolori” cu 4-0. La echipa Under 20 a lui Juventus, Radu are momentan un coechipier român, Gabriel Repciuc, un mijlocaș dreapta în vârstă de 17 ani.
Goalkeeper-ul lui Juventus dezvăluia în 2024 că evoluase în primă fază ca atacant, înainte de a deveni portar. „Eram într-un turneu și portarul nostru și-a rupt mâna. Cum eu eram cel mai înalt dintre cei rămași, m-au trimis să apăr. Jucam derby cu Torino și am ajuns la loviturile de departajare, unde am respins trei penaltyuri!
După meci, a venit la noi în vestiar un observator de la Juventus și i-a cerut antrenorului meu să mă lase să vin să dau probe. Numai că atunci când eu m-am întors acasă, tata nici nu a vrut să audă. M-am rugat frumos de el o lună până mi-a dat voie. Așa am ajuns să fiu portar din senin, din nimic! De mic aveam o problemă la ficat și din cauza asta nu puteam să alerg prea mult. Mă durea. Așa a fost destinul meu de fotbalist!”, afirma acesta pentru GSP. După victoria obținută în etapa trecută cu Genoa, Juventus a ajuns la 57 de puncte în clasament și ocupă momentan locul 5.