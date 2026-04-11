Cine este românul convocat de Luciano Spalletti la prima echipă a lui Juventus. A fost coechipier cu un star din Superliga României

Portarul român Riccardo Radu (18 ani) a fost convocat de Luciano Spalletti la prima echipă a lui Juventus pentru partida pe care gruparea torineză o va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, pe terenul celor de la Atalanta. Decizia tehnicianului sosește după ce Mattia Perin, titular în ultimele luni, s-a accidentat în meciul cu Genoa, fiind înlocuit la pauză.

Riccardo Radu ar urma să fie rezerva lui Michele Di Gregorio în partida pe care Juventus o va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, pe terenul celor de la Atalanta. Goalkeeper-ul român de 18 ani evoluează în mod normal pentru echipa Primavera a torinezilor, însă a fost luat de Luciano Spalletti în lotul formației de seniori din cauza faptului că Mattia Perin nu este disponibil.

Născut la Torino, portarul cu dublă cetățenie, româno-italiană, a revenit în țară când avea doar șase luni, deoarece tatăl său își găsise un loc de muncă la Galați. Cea mai mare parte a copilăriei a petrecut-o în Italia însă, iar de fotbal s-a apucat la vârsta de 5 ani. În sezonul actual a evoluat în 11 partide, 8 în Primavera 1, 2 în Coppa Primavera și una în UEFA Youth League.

Riccardo Radu a fost coechipier cu un star din Superliga României

Riccardo Radu a evoluat la juniorii lui Juventus alături de . Transferat de CFR Cluj cu 100.000 de euro de la Juventus în vara anului trecut, fotbalistul de bandă a marcat 8 goluri și a oferit 3 pase decisive în cele 32 de meciuri jucate pentru „feroviari”, debutând anul trecut la naționala U21 a României.

Riccardo Radu joacă la rândul său „sub tricolor”, începând din 2023. Până acum, acesta a evoluat pentru naționalele U17, U18 și U19. La U19 a jucat într-un singur meci, un duel amical cu Finlanda, disputat în septembrie 2024 și câștigat de „tricolori” cu 4-0. La echipa Under 20 a lui Juventus, Radu are momentan un coechipier român, Gabriel Repciuc, un mijlocaș dreapta în vârstă de 17 ani.

Riccardo Radu a fost atacant înainte de a deveni portar

Goalkeeper-ul lui Juventus dezvăluia în 2024 că evoluase în primă fază ca atacant, înainte de a deveni portar. „Eram într-un turneu și portarul nostru și-a rupt mâna. Cum eu eram cel mai înalt dintre cei rămași, m-au trimis să apăr. Jucam derby cu Torino și am ajuns la loviturile de departajare, unde am respins trei penaltyuri!

După meci, a venit la noi în vestiar un observator de la Juventus și i-a cerut antrenorului meu să mă lase să vin să dau probe. Numai că atunci când eu m-am întors acasă, tata nici nu a vrut să audă. M-am rugat frumos de el o lună până mi-a dat voie. Așa am ajuns să fiu portar din senin, din nimic! De mic aveam o problemă la ficat și din cauza asta nu puteam să alerg prea mult. Mă durea. Așa a fost destinul meu de fotbalist!”, afirma acesta pentru . După , Juventus a ajuns la 57 de puncte în clasament și ocupă momentan locul 5.