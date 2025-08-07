Cine este Romina Incicaș. Cum ar fi fost ucisă, de fapt, tânăra din Arad. A fugit la 14 ani de acasă pentru cel care a omorât-o

Romina Incicaș, tânăra de 28 de ani din Arad, care ar fi fost ucisă de partener, era angajata unui restaurant din Chișineu – Criș. Crima a avut loc pe drumul dintre locul ei de muncă și Sintea Mare, iar suspectul principal este chiar concubinul ei, tatăl celor două fetițe. Cei doi erau despărțiți de puțin timp, iar anchetatorii susțin că totul ar fi pornit de la o discuție legată de soarta fetițelor.

Cum ar fi fost ucisă, de fapt, tânăra din Arad

În spațiul public a apărut informația conform cărora Primarul comunei Sintea Mare neagă categoric această variantă. El a dezvăluit că tânărul conducea cu viteză și, cel mai probabil, fie a împins-o din mașina aflată în mers pe tânără, fie s-a aruncat chiar ea. Edilul spune că posibilul criminal era chiar un băiat bun și nu își explică ceea ce s-a întâmplat.

“Nici vorbă! Nu este adevărat! A luat-o aseară de locul ei de muncă din Chișineu-Criș, a băgat-o în mașină, iar pe drum cel mai probabil fie a împins-o afară, fie a sărit ea sau cine știe ce s-o mai fi întâmplat în mașină între cei doi, dar cu siguranță nu a târât-o. Toată lumea este răvășită și șocată. El era un băiat foarte bun, nimeni nu ar fi crezut așa ceva.

Chiar ieri m-am întâlnit cu el, l-am întrebat ce mai fac fetele și atunci mi-a spus de problemele pe care le are, însă nimic nu prevestea acțiunile pe care urma să le facă. Nici acum nu pot să realizez cum de s-a ajuns aici, la această tragedie fără margini. Astăzi am discutat cu părinții lui, am fost la el acasă, care sunt niște oameni extraordinari, și sunt distruși. Poate munca în Germania, gelozia, nu îmi pot explica”, a declarat Ciprian Ban, primarul localității, conform

Cine este Romina Incicaș, tânăra din Arad ucisă de concubin

la ieșirea din tura de seară. Bărbatul a convins-o să urce în mașină, fără să o forțeze, pentru a discuta despre copii. În timpul drumului, între cei doi a izbucnit o ceartă.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care fata a încercat să sară din mașină, iar în acel moment, șoferul ar fi accelerat, ajungând până la 200 km/h. Romina a căzut pe asfalt și a murit pe loc, iar bărbatul nu s-a oprit. A condus până în centrul localității Sintea Mare, unde a abandonat mașina și s-a dus direct la un jandarm căruia i-a spus: „Romina a murit. Să aibă grijă cineva de fetele mele.” Apoi a fugit.

A fugit de acasă pentru cel care astăzi i-a luat viața

Romina avea o poveste de viață greu de dus. La doar 14 ani, după moartea tatălui, a fugit din Chereluș pentru a fi cu Nicu, bărbatul care i-a devenit tatăl copiilor și călăul. L-a îngrijit ani la rând, mai ales după un accident grav de circulație în care acesta abia a scăpat cu viață.

A fost mereu lângă el. Femeia lucra într-un restaurant din Chișineu-Criș și își creștea singură cele două fetițe. Se pare că recent femeia a decis să se despartă de el, însă bărbatul nu a putut accepta acest lucru. Fetițele lor au rămas acum în grija Direcției pentru Protecția Copilului.