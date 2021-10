Cine este Ronaldo Deaconu, fotbalistul care a bătut de unul singur Dinamo. A fost botezat după brazilianul Nazario da Lima. Video

Golgheterul lui Gaz Metan Mediaș în sezonul trecut din Casa Pariurilor Liga 1 a reușit primele două goluri în acest sezon în fața ghinionistului , revenit în poarta „câinilor”.

„Ronaldo de Mediaș” în decurs de mai puțin de două minute, iar FANATIK prezintă povestea fotbalistului de doar 24 de ani evaluat conform transfermarkt la un milion de euro.

Cine este noua senzație din Liga 1, Ronaldo Deaconu, golgheterul lui Gaz Metan Mediaș

a înscris două goluri de poveste în poarta lui Dinamo care au adus trei puncte extrem de importante pentru Gaz Metan Mediaș care iese din zona „fierbinte” a clasamentului.

ADVERTISEMENT

Culmea ironiei, Ronaldo Deaconu a fost dorit cu insistență de către Dinamo, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

„El vrea să joace numai la Dinamo, e cu sufletul dinamovist. Am avut discuții multe cu el de aceste sarbatori, la un moment dat mă acuza și pe mine că nu aș vrea să se facă transferul. Andrei mi-a zis că nu vrea să fie traficat ca o marfă. Pe el nu îl interesează banul, la Dinamo va avea un salariu destul de mic oricum. La 20 de ani, gândește cu sufletul. Eu îi respect decizia, chiar dacă nu stiu daca e cea mai bună”. – tatăl lui Ronaldo Deaconu în ianuarie 2018 în exclusivitate pentru FANATIK.

Ronaldo Deaconu, botezat după fostul mare fotbalist brazilian: „Tata a făcut totul ca eu să ajung fotbalist!”

Fotbalistul declara într-un interviu pentru Look TV că îi datorează totul tatălui său care s-a zbătut să îl facă fotbalist și a crezut tot timpul în calitățile lui: „Tata a fost mare fan al brazilianului Ronaldo și a vrut ca eu să ajung fotbalist. Am acasă și niște casete de când aveam câteva luni și tata îmi arunca o minge mică de fotbal și spunea că o să ajung fotbalist”.

ADVERTISEMENT

„M-am îndrăgostit de fotbal de când am făcut primul antrenament. A fost sprijinul meu de când m-am apucat, a fost antrenorul meu și datorită lui sunt ceea ce sunt. – Ronaldo Deaconu

Însă Ronaldo Deaconu nu a moștenit pasiunea tatălui său pentru brazilianul Ronaldo și l-a avut ca idol pe Gheorghe Hagi: „Când eram mic îmi doream să fiu ca Hagi”.

Primii pași ai lui Ronaldo Deaconu în fotbalul profesionist

Ronaldo Deaconu a făcut primii pași în fotbal la copii Stelei, apoi sub îndrumarea lui Hagi la Academia de la Viitorul. În 2011 avea să plece la academia de juniori a lui Feyenoord de unde pleacă după doar un an la Twente. Urmează trei ani la olandezi, unde evoluează la echipa U17 și U19 până în vara lui 2015.

ADVERTISEMENT

Debutează în Liga 1 în 2016 la ASA Târgu Mureș în sezonul 2016-2017, când a bifat doar 12 meciuri, dintre care nouă în Liga 1. A marcat un singur gol în Cupa României în fața celor de la Unirea Târlungeni.

După doar șase luni a ajuns la Concordia Chiajna din postura de jucător liber de contract și a semnat pentru un contract de doar 1.000 de euro deși ilfovenii îi ofereau de trei ori mai mult. A fost dorit de CFR Cluj, Kaiserslautern, dar și de Steaua Roșie Belgrad așa cum .

ADVERTISEMENT

„Fiul meu a venit liber de contract de la Târgu Mureș și cu grilele de formare rezolvate, fără să plătească niciun ban Chiajna. Are o mie de euro pe lună, cel mai mic salariu din tot lotul de 30 de jucatori! Discuția de la început a fost să îi dea 3000 de euro, dar Andrei a vrut sa fie motivat. A zis că mai bine să îi fie foame de joc, dar cu condiția ca în cazul în care va primi ulterior o ofertă bună să fie înțeles și lăsat să plece”, sus”, explica tatăl său, Marcel Deaconu, în același interviu acordat FANATIK.

Primul gol în Liga 1 marcat chiar împotriva lui Gaz Metan Mediaș și transferul la NK Gorica

În acel sezon a mai jucat șapte meciuri pentru Concordia Chiajna și a reușit două pase de gol în același meci împotriva lui ACS Poli Timișoara. Sezonul 2017-2018 a fost unul în care mijlocașul s-a impus la Chiajna și a jucat 33 de meciuri: trei goluri și trei pase decisive.

ADVERTISEMENT

Primul gol în Liga 1 a fost marcat chiar împotriva actualei sale echipe, pe data de 11 septembrie 2017, într-un meci câștigat cu 2-1 în deplasare. Câteva etape mai târziu a reușit și o pasă de gol împotriva FCSB-ului.

Este transferat în sezonul 2017-2018 la echipa croată NK Gorica pentru 50.000 de euro, însă nu se acomodează și joacă doar cinci meciuri. Revine la Chiajna după șapte luni sub formă de împrumut. Mai joacă 22 de meciuri și reușește patru pase de gol, dintre care trei în același meci cu Poli Iași și încă un assist împotriva FCSB-ului în victoria cu 1-0.

Ronaldo Deaconu ajunge la Sepsi Sfântu Gheorghe

Sezonul 2018-2019 îl găsește pe Ronaldo Deaconu la Sepsi Sfântu Gheorghe, fiind cumpărat pentru 100.000 de euro de la NK Gorica. Evoluează în 25 de meciuri însă reușește un singur gol.

În vara lui 2020 ajunge la Gaz Metan Mediaș din postura de jucător liber de contract și are cel mai bun sezon din carieră: 39 de meciuri, 11 goluri și 14 pase de gol.

Mijlocașul ofensiv de 24 de ani crescut de Gheorghe Hagi mai are contract până la finalul sezonului cu ardelenii și este evaluat conform transfermarkt la un milion de euro.

Reacția unui Eric de Oliveira după golurile braziliene ale lui Ronaldo Deaconu

Fostul jucător al lui Gaz Metan Mediaș, brazilianul Eric de Oliveira a fost impresionat de golurile marcate de fostul său coechipier.

„Am văzut meciul. Două goluri incredibile. Nu avea ce să facă portarul. Și dacă era în poartă nu prindea”, a spus Eric, cel mai bun marcator străin din Liga 1 în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a spus Ronaldo Deaconu după golurile fabuloase marcate împotriva lui Dinamo

a fost extrem de euforic la finalul partidei cu Dinamo pe care a câștigat-o pur și simplu de unul singur: „O seară de generic pentru toată echipa. Primul gol (n.r. Ce gol a fost mai frumos?) cred pentru că atunci s-a descătușat echipa. Sunt fericit și nu ne vom opri aici. Au venit assist-urile și acum urmează golurile. Nu merităm să fim acolo jos și urmează o serie de meciuri accesibile.

Am avut nevoie de timp să ne acomodăm cu Mister, să înțelegem ce vrea de la noi. Nu e ușor să schimbi o echipă. De aici doar vom crește. Era o criză de rezultate și cred că am depășit momentul. Suntem din ce în ce mai încrezători. Nu există distracție în echipă și vrem să câștigăm fiecare meci. Am bonusuri la gol și assist-uri. E o seară bună”, a spus eroul lui Gaz Metan după dubla de vis cu Dinamo pentru .

Ronaldo Deaconu, cel mai bun pasator din Liga 1. A contribuit la șapte din ultimele opt goluri ale lui Gaz Metan

Gaz Metan are unul dintre cele mai slabe atacuri din Liga 1, iar fără contribuția lui Ronaldo Deaconu lucrurile ar fi stat și mai prost. Înainte de meciul cu Dinamo, Ronaldo Deaconu a pasat la cinci dintre ultimele șase golurile ale medieșenilor, adică un procentaj incredibil de 83%.

Cu cele două reușite din meciul cu Dinamo, Ronaldo Deaconu ajunge să contribuie șapte din ultimele opt goluri înscrise de Gaz Metan în Liga 1, fiind și cel mai bun pasator din Liga 1 cu cinci assist-uri, cu două mai mult decât Bradley de Nooijer (Farul), Andrei Cordea (FCSB) și Michael Omoh (Academica Clinceni).

„El vrea doar la Dinamo, acolo e și un antrenor care îl vrea, domnul Vasile Miriuta. Mi-a zis că acesta e visul lui și, ca să și-l împlinească, poate să stea la echipa a doua, la echipa a treia sau prin parcuri, asa cum l-au amenințat!” – Marcel Deaconu, tatăl fotbalistului, în 2018 pentru FANATIK.