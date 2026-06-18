Sport

Cine este Ronny Labonne, transferul surprinzător făcut de Gigi Becali la FCSB. Plusurile și minusurile fundașului dreapta din Martinica

Cine este Ronny Labonne, primul transfer anunțat oficial de FCSB în această vară. Tot ce trebuie să știi despre fundașul dreapta originar din Martinica
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.06.2026 | 22:14
Cine este Ronny Labonne transferul surprinzator facut de Gigi Becali la FCSB Plusurile si minusurile fundasului dreapta din Martinica
SPECIAL FANATIK
Transferul lui Ronny Labonne a fost anunțat oficial de FCSB. Foto: Facebook
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Ronny Labonne (28 de ani) este primul transfer anunțat oficial de FCSB în această vară. Fosta campioană a României a mai rezolvat deja de ceva timp și aducerea lui Anderson Ceara de la Csikszereda, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK la momentul respectiv, doar că până în prezent nu a fost făcut un anunț oficial în acest sens.

Cine este Ronny Labonne, noul jucător de la FCSB

Labonne este fundaș dreapta, are o înălțime de 1.80 m. și vine de la Caen, din liga a treia franceză. Este originar din Martinica, dar deține și cetățenia franceză. Este internațional al reprezentativei țării sale, cu 6 selecții adunate până acum, iar până în prezent a jucat la nivel de seniori exclusiv în Hexagon, în ligile inferioare în primă fază, iar ulterior inclusiv în Ligue 2, la Nimes.

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În presa franceză este descris drept un fotbalist atletic, deci cu bune calități fizice, dar și cu apetență destul de mare pentru faza ofensivă, chiar dacă este fundaș dreapta, el provenind din poziția de mijlocaș dreapta. Este rapid și are deci capacitatea de a surprinde apărările adverse prin urcări în atac, soldate fie cu centrări periculoase, fie chiar cu propriile pătrunderi în careu, acolo de unde poate încerca să finalizeze chiar el anumite acțiuni ofensive.

Care sunt plusurile și minusurile lui Ronny Labonne

În schimb, se pare că s-ar confrunta cu anumite probleme când vine vorba despre faza defensivă, fiind destul de des pus în dificultate de adversarii care aleg să intre în centru din flancul lor stâng, fie pentru a șuta la poartă, fie pentru a furniza centrări cu efect spre buturi. În rest, în situațiile în care adversarii optează pentru o abordare liniară, adică pentru acțiuni paralele cu linia de margine, conform jurnaliștilor din Hexagon, Labonne se prezintă în principiu foarte bine, în primul rând prin prisma vitezei și forței sale fizice.

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Potrivit gsp.ro, acele inexactități ale sale din anumite situații în plan defensiv au reprezentat principalul motiv pentru care în iarna anului 2024 Ronny Labonne nu a mai ajuns la Farul Constanța, deși a fost la acea vreme monitorizat de „marinari” destul de atent pentru o perioadă. De asemenea, în această chestiune se pare că ar mai fi contat destul de mult și faptul că fundașul dreapta s-a confruntat în acel an și cu o accidentare care l-a ținut departe de teren pentru nu mai puțin de 17 meciuri. A fost vorba despre o fractură la un deget.

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  • 250.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Ronny Labonne pe Transfermarkt
  • 32 de meciuri a jucat Ronny Labonne în Ligue 2 de-a lungul carierei sale de până acum
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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