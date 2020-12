Cine este Roxana Blenche, finalistă Chefi la cuțite, sezon 8. Ce studii are, de fapt, concurenta lui chef Dumitrescu

Roxana Blenche, concurenta preferată a lui Florin Dumitrescu, a ajuns în finală și are șanse mari să devină marea câștigătoare a sezonului 8 al emisiunii culinare.

În vârstă de 27 de ani, Roxana Blenche are o experiență culinară impresionantă și a dovedit, de-a lungul concursului, că este foarte talentată și pregătită pentru orice provocoare.

Roxana Blenche este chef într-un restaurant din București și nu participă pentru prima dată la un show culinar. Aceasta a afirmat că a fost concurentă în competiți atât naționale, cât și internaționale.

Roxana Blenche și-a demonstrat talentul culinar prin preparatele ei delicioase, apreciate atât de jurați, cât și de invitații emisiunii difuzate pe Antena 1, dovedind că are experiență în acest domeniu.

„Am fost și în alte competiții, internaționale, am reprezentat România la Milano, alături de chef Cezar Munteanu. Am început în bucătărie alături de Michel Pascale, câștigător Iadul bucătarilor. Știu că aici e mai greu, dar vreau să demonstrez că pot”, a povestit Roxana Blenche.

Tânăra a declarat că prima ei experiență cu bucătăria a fost o pură întâmplare. În 2015, Roxana era studentă și se pregătea să devină inginer zootehnist, dar sora ei s-a gândit că meseria de bucătar i se potrivește mai mult.

„A început să-mi placă cu adevărat să gătesc când eram prin anul trei de facultate, cam atunci am început să experimentez și să îmi cumpăr foarte multe cărți de gastronomie. Sora mea este cea care m-a încurajat să-mi încep o carieră în domeniu, deși eu susțineam că voi fi inginer zootehnist. Însă, prin 2015, când eram în anul patru de facultate, se deschidea la Baia Mare un restaurant fine dining, este vorba de Michael Pascale, iar sora mea mi-a făcut rost de un interviu pentru un post de bucătar, fără să știu. Inițial chiar m-am supărat pe ea, dar m-am prezentat la interviu și am obținut postul. Așa am intrat în acest domeniu. Mi-a plăcut și am rămas”, a spus Roxana.

Concurenta lui Florin Dumitrescu, în echipa Bulinuțelor, este favorita publicului pentru marele premiu. Mai mult, Roxana Blenche a postat recent anumite fotografii pe rețelele de socializare, în care apare acoperită de foițe de aur, lucru care i-a făcut pe fani să creadă că ea este marea câștigătoare a emisiunii culinare.