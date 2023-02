Cine este Sara Piliego, Golden Buzz-ul lui Mihai Boboente de la Românii au talent: „Ai chiar mai mult din ce avea Darius anul trecut”

Sara Piliego e concurenta Românii au talent pe care toți jurații o văd câștigătoare anul acesta. În concordanță cu numele sezonului, a făcut magie pe scenă, iar Mihai Bobonete nu a putut să o lase să plece acasă fără un Golden Buzz.

Sara Piliego are numai 12 ani, din care ultimii patru și i-a dedicat complet pasiunii sale: dansul. „Baletul este baza a tot”, a spus micuța pe scena de la Românii au talent, unde visează să ajungă…dintotdeauna. Dar Sara nu face doar balet, ci și dans contemporan și gimnastică.

„În fiecare vineri mă uitam și după ce mă urcam în pat, tot visam despre asta. Mă gândeam cum ar fi să merg acolo, ce aș simți, ce aș vedea, ce aș spune.

Am 12 ani și fac ore de balet, de dans contemporan, de gimnastică. Am un program destul de încărcat. Încep școala la ora 12, o termin pe la 5-6. Încerc să ajung la balet cât pot de repede. Dacă e mă și învoiesc de la școală și termin baletul la 9:30 în cele mai multe zile. Nu am timp liber”, a spus Sara Piliego la Românii au talent.

Sara s-a născut în România, dintr-un tată italian și o mamă româncă. Momentan trăiește în București, dar se vede dansând pe cele mai scene ale lumii, precum Opera din Paris sau Scala din Milano. Deși nu e altceva decât un copil, face sacrificii imense pentru a ajunge să-și îndeplinească visul.

Sara Piliego, sacrificii imense pentru visul său: „Dulciurile mi le imaginez”

În timp ce alții de vârsta ei se distrează, Sara Piliego e fie la antrenamente, fie își temele pentru școală. În plus, dulciurile sunt un lux, mărturisind, chiar și spre surprinderea reporterului de la Românii au talent, că și-a permis să mănânce doar de ziua ei.

„Doar duminica pot să-mi fac temele și sunt atât de multe încât copiii și le fac în trei zile, eu într-o zi. Sunt multe sacrificii. De exemplu, fiind balerină, trebuie să ai o dietă strictă. În principiu mănânc legume, iar tati mănâncă paste.

La dulciuri, e bine, mi le imaginez. Ai un scop și ca să-l ajungi trebuie să faci multe sacrificii, dar să-ți și placă ce faci, pentru că dacă nu-ți place, nu are niciun rost”, a explicat tânăra concurentă de la Românii au talent.

Concurenta care a primit Golden Buzz de la Mihai Bobonete, dansatoare de talie mondială

Dar toate aceste sacrificii făcute de Sara Piliego au meritat. La o simplă căutare a numelui său pe Google, aflăm că a a obținut numeroase premii I la concursuri de dans, dar și . Chiar ea a explicat la Românii au talent că deține acasă medalii obținut la competiții naționale, internaționale și chiar mondiale.

Totodată, show-ul de la Pro TV nu a fost singura experiență cu televiziune pentru Sara Piliego. În anul 2020, micuța a fost și în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, difuzată pe Antena 1, prestație care poate fi urmărită

La Românii au talentat, Sara Piliego s-a prezentat cu un , menit să exprime toată stările prin care trec toți cei care suferă de depresie.

„Văd în jurul meu din ce în ce mai mulți oameni care sunt doborâți de probleme, posomorâți, supărați și aș vrea să arăt prin dansul meu faptul că trebuie să fii deschis cu ceilalți și să nu conteze ce spun alții. Trebuie să vorbești”, a dezvăluit Sara Piliego.

Mihai Bobonete, lăsat fără cuvinte de Sara Piliego

Chiar dacă preferații săi de la Românii au talent sunt Smiley și Pavel Bartoș, cel care a apăsat butonul auriu și a trimis-o direct în semifinale a fost Mihai Bobonete, care i-a mărturisit că pe tot parcursul momentului l-a lăsat fără respirație.

Același jurat, tot pentru un dans contemporan, , care a și câștigat sezonul 12, însă pe Sara Piliego o consideră chiar mai talentată.

„Sara, într-adevăr, ai dansat cu precizia unui chirurg care operează pe creier. Adică, fiecare moment, cap-coadă, a fost as. Și ți-o spun și din postura omului care anul trecut a dat un Golden Buzz pentru un copil de 12 ani care același lucru a făcut, mi-a tăiat respirația și care a câștigat Românii au talent.

Mi se pare că ai chiar mai mult din ce avea Darius anul trecut. E altfel de combinație între talent, dorință, tinerețe. Aș merge pe mâna ta și te-aș duce direct în semifinală, ca să câștigi și tu anul ăsta Românii au talent”, a dezvăluit Mihai Bobonete în fața fetiței.

În momentul în care a conștientizat ce se întâmplă, Sara Piliego a fost atât de emoționată încât nici nu a putut să plângă, „sarcină” de care s-au ocupat cu succes părinții ei, aflați în public, cărora nu le-a venit să creadă ce se întâmplă.

„A fost o seară magică. Mă simt o Sara mai nouă”, a susținut Sara Piliego după ce a primit Golden Buzz-ul de la Mihai Bobonete.

Andi Moisescu: „Pot să vorbesc trei ore singur despre prestația ta”

Andi Moisescu, susținut de Andra care a acceptat cu greu faptul că tot numărul a fost pus în scenă de un copil de 12 ani, i-a mărturisit Sarei că ea, cu abilitățile sale, îi pune într-o situație dificilă pe adulții care se antrenează de o viață întreagă.

„Sunt în continuare sub impact. Mi se pare absolut senzațional să traduci prin dans un discurs. Tu, de aici în colo poți să dansezi orice, absolut tot ce dorești tu. Totul era foarte clar, era atât de limpede în mintea ta și totul era atât de frumos descris și totul era emoție pură, încât n-am cum să fiu altfel decât foarte mișcat, în condițiile în care nu mă pricep la dans. Pot să vorbesc singur trei ore despre prestația ta”, a spus Andi Moisescu.

Toți cei de la masa juriului au fost de acord că, oricum ar fi fost, Sara Piliego nu ar fi plecat de pe scenă fără un Golden Buzz, iar Dragoș Bucur le-a dezvăluit părinților concurentei că el o vede câștigătoarea premiului cel mare.

„Nu știu dacă Sara e conștientă, dar e ca și cum tot dansul s-ar fi întâmplat sub apă, se desfășura între încercările ei de a respira sub apă. Explicația mea este că are foarte mult talent. În momentul în care corpul scoate dincolo de capacitatea creierului de a conștientiza niște lucruri atât de subtile, nu poate fi decât talent”, a declarat Dragoș Bucur.