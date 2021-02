Ediția de joi seară a reality show-ului „Survivor România” a adus câțiva concurenți noi în cadrul competiției, printre care Sebastian Chitoșcă, un fost jucător de fotbal, cu o poveste de viață absolut tulburătoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În vârstă de 28 de ani, tânărul avea doar 18 ani când era deja jucător profesionist de fotbal, fapt ce i-a adus un transfer la Steaua. Sebastian Chitoșcă a debutat în liga profesionistă de fotbal și a fost un sportiv de excepție până la retragerea sa.

Din păcate, tânărul a fost nevoit să renunțe la acest sport și să aibă grijă de fratele său, care a fost la un pas de moarte din cauza unei lovituri care l-a băgat în comă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este Sebastian Chitoșcă, noul Faimos de la Survivor România 2021. Povestea de viață tulburătoare a fostului sportiv

Daniel Pavel, prezentatorul de la Survivor România 2021, a adus, în ediția de joi seara, patru noi concurenți, printre care și fostul sportiv Sebastian Chitoșcă, în echipa Faimoșilor.

Sebastian Chitoșcă a debutat în lumea fotbalului încă din adolescență, debutând în echipa clubului sportiv Ceahlăul Piatra Neamț. Tânărul a debutat în prima ligă la 18 ani, urmând ca talentul său de neegalat să-i aducă transferul la Steaua, în toamna lui 2015.

ADVERTISEMENT

O dramă l-a marcat pentru totdeauna în urmă cu câțiva ani, atunci când a fost nevoit să se retragă din echipa de fotbal și să aibă grijă de fratele său, aflat în comă după ce a fost lovit foarte grav.

În cadrul unui interviu pentru FANATIK, oferit anul trecut, fostul jucător a spus tot adevărul despre acest incident nefericit, care l-a adus pe fratele său în pragul morții.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Adevărul gol-goluț a fost așa: a venit în concediu, cu familia… el este stabilit în Germania de zece ani, a lucrat șapte ani acolo, acum nu mai lucrează că nu mai poate… având urmările de la acel incident… Deci a venit în concediu în țară vara trecută, s-a dus la o terasă, ca să mănânce și el, ca tot omul, niște mici, cu doi prieteni…

În „Ștrand”, în Piatra Neamț (n.r. acolo a avut loc agresiunea). El avea euro la el și ca să acopere nota de plată, auzind pe cineva că se acceptă euro, la bar, a zis „OK, o să plătesc cu euro și o să-mi dai tu restul”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nota de plată era undeva la 100 și ceva de lei. Dând 100 de euro, a așteptat și el restul. Un individ, un criminal, că nu pot să-l numesc altfel, pentru că a mai făcut închisoare 15 ani tot pentru crimă, și are patru ani „coadă”, eliberat cu legea aia a compensației… nu știu exact cum că n-am de unde să știu… fiind prieten cu patronul de acolo, a zis că „Ce rest mai vrei, mă?!”, că nu știu ce și nu știu cum…

Fratele meu i-a spus „Cum?! Ți-am dat banii, dă-mi restul! Ești chiar așa…”… Și l-a jignit… i-a zis „Ești chiar așa…”, nu știu dacă pot să zic… Ce mai, l-a făcut „țigan”… i-a spus „Ești chiar așa de țigan?!”… Pentru că era țigan și arăta ca un țigan! Omul fiind unul masiv.

ADVERTISEMENT

Nici nu știu cum îl cheamă… Nici nu m-a interesat… Nu sunt un tip răzbunător și n-am căutat să mă informez despre acea persoană, nu există pentru mine.

Când s-a întors fratele meu după ce l-a jignit și i-a spus „țigan”, ăla i-a dat un pumn direct în cap, fratele meu a căzut cu capul de marginea terasei, exact de muchia marginii, de lemn, a căzut și acolo a rămas.

ADVERTISEMENT

Smurdul a venit foarte repede și l-a dus la spital, dar fratele meu era deja în comă de gradul IV. Creierul mic inundat de sânge, la creierul mare hematom.

A fost transportat de urgență la Iași, a fost operat la Iași, operația a reușit, a oprit sângerarea, iar la două zile după operație fratele meu dădea să deschidă ochii, dar nu putea…”, a mărturisit Sebastian Chitoșcă pentru FANATIK.

„Mă rugam să deschidă ochii”

Fostul sportiv nu a fost de față atunci când a avut loc incidentul, fiind anunțat de soția lui, care i-a spus direct că fratele său este în comă, pe patul de spital.

„M-a anunțat soția mea… Doamne…și mi-a spus direct „Vezi că Vlad e în comă, la spital!”. M-am urcat în mașină și am ajuns acolo în patru ore și un pic… Patru sute și ceva de kilometri… Nebunește am condus…

Am ajuns la fratele meu, era deja la Iași, nu puteam să intru la el, am așteptat până zilele următoare… După două zile de la operație doctorul a zis că „Nu e bine… Trebuie să-l operăm iarăși”… (…) În două săptămâni, de la 65 de kilograme am ajuns la 57, un stres infernal… pentru mine… zi de zi ducându-mă la fratele meu la spital mă rugam să deschidă ochii… nu mai deschidea ochii, era în comă…

(…) Mă rugam să deschidă ochii. El mișca, impulsiv mișca, dar erau mișcări necontrolate, el era în comă… Doctorul, tot timpul când intra la vizită ne spunea că starea lui nu s-a agravat, dar nici nu s-a îmbunătățit. Organele lui erau bune, funcționau, de asta și se spera, că-i tânăr…”, a continuat Sebastian Chitoșcă.

Din cauza poziției în care a stat pe patul de spital, fratele acestuia a făcut o pneumonie severă, dar a reușit să treacă cu bine peste acest obstacol, după care a fost transportat în Germania, datorită asigurării medicale pe care o avea de acolo, unde era angajat.

Nici Sebastian Chitoșcă nu a mai rămas în țară, ci a luat-o pe soția lui în Germania ca să poată avea grijă de Vlad, fratele lui, care nu era deloc într-o stare bună. Fostul jucător a fost nevoit să se reprofileze pentru a-și putea întreține familia, așa că s-a angajat într-o vopsitorie auto.

„– După două luni de stat zi de zi la spital cu fratele meu deja era prea târziu să mă mai întorc în România, campionatele erau începute, echipele își făcuseră loturile… Și am luat decizia cu soția mea să ne mutăm în Germania, să fim alături de familie, definitiv. După două luni m-am angajat cu carte de muncă… (…) Pregătitor auto la o vopsitorie care lucra pentru niște reprezentanțe, un loc de muncă OK. Mi-a plăcut, am învățat meserie două luni”, a mai spus acesta.

Ce așteptări are Sebastin Chitoșcă de la Survivor România 2021

Sebastian Chitoșcă a fost încântat să revină în lumea sportului și crede că reality show-ul de la Kanal D reprezintă o adevărată provocare, mai ales că i-a fost dor de o competiție.

„Mi-a lipsit mult competiția. M-am gândit că Survivor este o oportunitate să revin în sport. Îmi place mult formatul, te ține conectat la sport, la mișcare, la competiție. Firea mea este competitivă și este o provocare pentru mine această emisiune”, a declarat acesta în cadrul show-ului.