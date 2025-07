Cine este senatorul POT care vrea bani de chirie pentru „reculegere”. „Ai nevoie de liniște. Eu am 7 copii”

Un senator POT a făcut o declarație halucinantă în contextul scandalului cu privire la . Gheorghe Vela susține că acest ajutor era necesar, deoarece are nevoie de „liniște”.

Un senator POT vrea bani de chirie de la stat pentru „reculegere”

Fostul lider al POT din Senat, înainte de desființarea grupului, care acum este senator neafiliat, spune că măsura era în beneficiul parlamentarilor. Deși are o locuință în Capitală, Vela se numără printre cei care susțineau decontarea chiriei din bani publici.

Acesta a invocat motive personale, spunând că deși locuiește în București, nu are parte de liniștea necesară pentru a-și desfășura activitatea, deoarece are șapte copii acasă. El afirmă că are nevoie de „reculegere” și crede că toți senatorii ar trebui să aibă drepturi egale.

„Munca de parlamentar este o muncă deosebit de solicitantă. În momentul în care ai făcut o făgăduință să aperi interesele românilor, tu ai nevoie de liniște. Da, locuiești în București, dar poate ai o familie numeroasă, cum am eu șapte copii, sau ai probleme în familie.

Tu ai nevoie de un loc de reculegere. E nevoie ca toți senatorii să beneficieze de drepturi egale, nu doar cei din provincie și ceilalți nu”, a declarat senatorul Gheorghe Vela, potrivit .

Cine este Gheorghe Vela

Gheorghe Vela este avocat de profesie. A fost ales senator din partea POT (Partidul Oamenilor Tineri) în 2024. De asemenea, el face parte din Comisia Juridică a Camerei Deputaților.

Este originar din județul Timiș și conform , de-a lungul anilor s-a făcut remarcat prin prisma declarațiilor anti-UE. Totodată, în timpul pandemiei de COVID-19, Vela a criticat măsurile luate de autorități și a afirmat că este împotriva vaccinării.

Mugur Mihăescu, printre aleșii care primeau bani de chirie

Luni, 30 iunie, senatorii și deputații au votat pentru eliminarea diurnei de cazare pentru cei care au domiciliul în București sau Ilfov. Printre cei care beneficiau de

Acum, acesta se apără și susține că, de fapt, nu știa ce bani încasează. „Când am intrat în Parlament, habar nu aveam de existenţa acestei legi. Ea a fost moştenită de ani de zile de acum, de mulţi ani, şi trebuia să o amendăm de atunci”, a declarat, luni, Mugur Mihăescu.