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Cine este senzația feminină a Cupei Mondiale 2026. Columbianca Veronica a atras atenția a milioane de telespectatori

Meciurile Cupei Mondiale 2026 din SUA, Mexic și Canada au adus mai multe prezențe superbe în tribunele arenelor. Cine este Veronica, senzația feminină care vine din Columbia și care a atras atenția publicului.
Adrian Baciu
28.06.2026 | 14:58
Cine este senzatia feminina a Cupei Mondiale 2026 Columbianca Veronica a atras atentia a milioane de telespectatori
Veronica Soto senzația feminină a Cupei Mondiale 2026. Sursa foto: X / colaj Fanatik
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Aproape fiecare turneu final de Campionat European sau Campionat Mondial are atracțiile sale la capitolul fane în tribune. În Qatar 2022 am văzut cum croata Ivana Knoll (33 de ani) răpește toate privirile. Acum, în SUA, Mexic și Canada, lupta este mult mai strânsă. A apărut din nou bruneta din Europa, însă alături de ea mai sunt și alte frumuseți. Cine este Veronica, senzația feminină din Columbia care a atras atenția publicului la acest turneu final.

Cum a devenit Veronica Soto senzația feminină a Cupei Mondiale 2026

Într-o clipă practic, Veronica Soto, o tânără de 23 de ani din Cordoba (Columbia) a trecut de la statutul de o suporteră oarecare în tribunele Mondialului 2026 la unul dintre cele mai comentate ”chipuri” ale turneului. Frumoasa columbiană a devenit virală după ce camerele transmisiei oficiale au avut-o în prim-plan de mai multe ori în timpul meciului dintre Columbia și Uzbekistan. Într-o eră a tehnologiei, automat imaginile cu ea s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare.

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Mii de internauți au distribuit pe Facebook, Instagram și X (fostul Twitter) fotografii și videoclipuri cu aparițiile ei pe ecran. Imediat, numele ei a început să stârnească curiozitate atât în țara ei natală, cât și în afara ei. Ceea ce la început era o reacție spontană a suporterilor s-a transformat extrem de rapid într-un fenomen care a transformat-o într-una dintre așa-numitele ”senzații feminine ale Mondialului”.

Cine este, de fapt, Veronica Soto

Conform presei din Columbia, Veronica este originară din Cienaga de Oro, Cordoba. Ea este inginer civil, specialist în marketing, antreprenoare și creatoare de conținut digital. Înainte de a atinge notorietate internațională, ea era implicată în diverse proiecte de afaceri, remarcă cei de la El Espectador. Aceasta s-ar ocupa de o marcă de îmbrăcăminte sportivă a cărei fondatoare este.

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Pe platformele ei de socializare, tânăra distribuie conținut legat de călătorii, modă și stil de viață. Expunerea publică din timpul turneului de fotbal i-a crescut și mai mult vizibilitatea. Are deja peste 300 de mii de urmăritori pe Instagram. Într-un interviu acordat postului Caracol Radio, Veronica a povestit că, de la sosirea la stadion, a început să observe interesul altor suporteri.

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A spus că, în timp ce mergea prin împrejurimile stadionului, mai mulți oameni o opreau pentru a-i cere fotografii și a o saluta. ”De când intram auzeam: ‘colombiană, colombiană’, poze și iar poze”, a spus aceasta. De notat că nu este prima dată când o columbiană atrage atenția internațională în timpul unei Cupe Mondiale. La Mondialul din Brazilia 2014 s-a întâmplat un lucru similar cu Natalia Betancourt. Aceasta a devenit cunoscută după ce a apărut în transmisia meciului Columbia – Brazilia din faza sferturilor de finală.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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