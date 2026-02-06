Sport

Cine este senzația JO 2026 de la Milano Cortina. Este iubita unui celebru american și are 5 milioane de urmăritori

Mai multe publicații sportive de prestigiu au anunțat cine este cea considerată a fi senzația JO 2026 de la Milano Cortina. Vorbim de iubita unui celebru american.
Adrian Baciu
06.02.2026 | 23:15
Cine este senzatia JO 2026 de la Milano Cortina Este iubita unui celebru american si are 5 milioane de urmaritori
Cum arată Jutta Leerdam, sportiva considerată a fi senzația Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina. Sursa foto: x / Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

JO 2026 de la Milano Cortina adună la start circa 3500 de sportivi din 93 de țări. Fără îndoială, în Italia vor ajunge și multe staruri, de renume în social media. O serie de publicații sportive de prestigiu au anunțat cine este cea considerată a fi senzația acestor jocuri. Vorbim de iubita unui celebru american.

Cum arată sportiva considerată a fi senzația Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina

Jocurile Olimpice de iarnă din februarie 2026, găzduite de Italia (Milano-Cortina d’Ampezzo) în perioada 6-22 februarie, reprezintă cea de-a 25-a ediție a evenimentului. Este deja a treia oară când Italia organizează întrecerile de iarnă, după edițiile din 1956 (Cortina d’Ampezzo) și 2006 (Torino).

ADVERTISEMENT

Fără îndoială, performanțele sportivilor vor fi cele care primează la evenimentul major de pe continentul european. La Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 atenția nu merge doar către performanțe, dar și spre prezența în media și social media. Deși evenimentul nu a început, în zona virtuală deja se ”punctează” la capitolul popularitate.

Marile publicații sportive, precum Marca, au început deja să vorbească de senzațiile acestor Jocuri Olimpice. În pole-position o avem se pare pe patinatoare de viteză olandeză Jutta Leerdam. Frumoasa blondă de 27 de ani face furori nu doar pe gheață, ci și în social media.

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Aceasta a ajuns în Italia la începutul lunii februarie 2026. A zburat cu un avion privat personalizat. Ajunsă în Milano, ea a pozat în outfit-ul portocaliu olandez lângă inelele olimpice și a început antrenamentele pe gheața olimpică pe 3 februarie.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care...
Digisport.ro
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
senzația JO 2026 jutta leerdam
Cum arată Jutta Leerdam. Sursa foto: Instagram / colaj Fanatik

Cine este iubitul frumoasei blonde din Olanda

Iubitul Juttei Leerdam este Jake Paul. Cei doi sunt împreună, oficial, din aprilie 2023. Recent, în martie 2025, s-au logodit. Jake Paul este, la rândul său, extrem de faimos în social media și nu numai. Americanul de 29 de ani este un influencer american, YouTuber, actor și boxer profesionist, conform si.com.

Și-a început cariera ca star pe aplicația ”Vine” (în 2013, cu milioane de followeri și miliarde de vizualizări) și apoi pe YouTube (canalul său are peste 20 de milioane de abonați și miliarde de vizualizări).

ADVERTISEMENT

În ultimii ani, Jake Paul s-a orientat spre boxul profesionist. S-a și luptat și l-a învins pe legendarul Mike Tyson în 2024. Apoi, în decembrie 2025, a pierdut prin KO în runda a 6-a cu Anthony Joshua (fost campion mondial).

Ce obiective are Jutta Leerdam la JO 2026 de la Milano Cortina

Jutta nu este doar o frumusețe ieșită din comun, ci și o sportivă extrem de talentată. Este o patinatoare de viteză olandeză de top în lume, cu multiple titluri mondiale și medaliată olimpică (medalie de argint în 2022). La JO 2026 Milano Cortina este considerată una dintre favoritele la medalii.

Prezența ei în Italia aduce și un impact mediatic de proporții. Ea are milioane de urmăritori pe rețelele sociale și este o prezență publică puternică. Olandeză a atras atenția mediatică încă înainte de începerea probelor. Jutta este și un veritabil un influencer. Are peste 5 milioane de urmăritori pe Instagram, unde postează despre sport, viață personală și modă. Unii jurnaliști din presa olandeză au numit-o ”cea mai sexy patinatoare”.

Jutta e considerată de specialiști o stea a patinajului de viteză. Are mai multe titluri mondiale, multiple distincții europene, argint olimpic și șanse reale la aur în 2026. Este admirată atât pentru talentul, cât și pentru frumusețea și carisma ei aparte.

Probele Juttei încep pe 7 februarie. Vorbim de întrecerile feminine de patinaj viteză la 500m și 1000m, la Milano Speed Skating Stadium. Olandeza de 27 de ani este văzută ca o candidată serioasă la aur, după argintul de la Beijing 2022 la 1000m.

Costel Gâlcă răspunde criticilor după ce Dobre a fost rezervă în Rapid –...
Fanatik
Costel Gâlcă răspunde criticilor după ce Dobre a fost rezervă în Rapid – Petrolul 1-1: „Trebuie să fie o competiție și să demonstreze”
„Chivu la Real Madrid?” Giovanni Becali a anunțat la ce colos din Premier...
Fanatik
„Chivu la Real Madrid?” Giovanni Becali a anunțat la ce colos din Premier League îl vede pe antrenorul român. Exclusiv
SuperLiga, live blog etapa 26. Rapid – Petrolul 1-1. Remiză în Giulești după...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 26. Rapid – Petrolul 1-1. Remiză în Giulești după ce oaspeții au condus și au rămas în 10 oameni pe final. Cum arată clasamentul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Bölöni l-a sunat pe Banciu pentru prima dată după controversa cu Dobrin și...
iamsport.ro
Bölöni l-a sunat pe Banciu pentru prima dată după controversa cu Dobrin și Balaci! Replica cu care l-a lăsat fără cuvinte: 'Probabil și-a umplut frigiderul'
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai...
viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Jurnalul.ro
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea...
adevarul.ro
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău” din spatele lui Cuza, omul care a organizat primul serviciu de spionaj și informații modern românesc
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul...
unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul...
Observatornews.ro
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul și s-au pus pe numărat
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita...
as.ro
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse...
Libertatea.ro
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după 4 amânări
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
informat.ro
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
RTV.NET
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!