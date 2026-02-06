Cine este senzația JO 2026 de la Milano Cortina. Este iubita unui celebru american și are 5 milioane de urmăritori

ADVERTISEMENT

JO 2026 de la Milano Cortina adună la start circa 3500 de sportivi din 93 de țări. Fără îndoială, în Italia vor ajunge și multe staruri, de renume în social media. O serie de publicații sportive de prestigiu au anunțat cine este cea considerată a fi senzația acestor jocuri. Vorbim de iubita unui celebru american.

Cum arată sportiva considerată a fi senzația Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina

Jocurile Olimpice de iarnă din februarie 2026, găzduite de Italia (Milano-Cortina d’Ampezzo) în perioada 6-22 februarie, reprezintă cea de-a 25-a ediție a evenimentului. Este deja a treia oară când Italia organizează întrecerile de iarnă, după edițiile din 1956 (Cortina d’Ampezzo) și 2006 (Torino).

Fără îndoială, performanțele sportivilor vor fi cele care primează la evenimentul major de pe continentul european. , dar și spre prezența în media și social media. Deși evenimentul nu a început, în zona virtuală deja se ”punctează” la capitolul popularitate.

Marile publicații sportive, precum , au început deja să vorbească de senzațiile acestor Jocuri Olimpice. În pole-position o avem se pare pe patinatoare de viteză olandeză Jutta Leerdam. Frumoasa blondă de 27 de ani face furori nu doar pe gheață, ci și în social media.

Aceasta a ajuns în Italia la începutul lunii februarie 2026. A zburat cu un avion privat personalizat. Ajunsă în Milano, ea a pozat în outfit-ul portocaliu olandez lângă inelele olimpice și a început antrenamentele pe gheața olimpică pe 3 februarie.

Cine este iubitul frumoasei blonde din Olanda

Iubitul Juttei Leerdam este Jake Paul. Cei doi sunt împreună, oficial, din aprilie 2023. Recent, în martie 2025, s-au logodit. Jake Paul este, la rândul său, extrem de faimos în social media și nu numai. Americanul de 29 de ani este un influencer american, YouTuber, actor și boxer profesionist, conform .

Și-a început cariera ca star pe aplicația ”Vine” (în 2013, cu milioane de followeri și miliarde de vizualizări) și apoi pe YouTube (canalul său are peste 20 de milioane de abonați și miliarde de vizualizări).

În ultimii ani, Jake Paul s-a orientat spre boxul profesionist. S-a și luptat și l-a învins pe legendarul Mike Tyson în 2024. Apoi, în decembrie 2025, a pierdut prin KO în runda a 6-a cu Anthony Joshua (fost campion mondial).

Ce obiective are Jutta Leerdam la JO 2026 de la Milano Cortina

Jutta nu este doar o frumusețe ieșită din comun, ci și o sportivă extrem de talentată. Este o patinatoare de viteză olandeză de top în lume, cu multiple titluri mondiale și medaliată olimpică (medalie de argint în 2022). la medalii.

Prezența ei în Italia aduce și un impact mediatic de proporții. Ea are milioane de urmăritori pe rețelele sociale și este o prezență publică puternică. Olandeză a atras atenția mediatică încă înainte de începerea probelor. Jutta este și un veritabil un influencer. Are peste 5 milioane de urmăritori pe Instagram, unde postează despre sport, viață personală și modă. Unii jurnaliști din presa olandeză au numit-o ”cea mai sexy patinatoare”.

Jutta e considerată de specialiști o stea a patinajului de viteză. Are mai multe titluri mondiale, multiple distincții europene, argint olimpic și șanse reale la aur în 2026. Este admirată atât pentru talentul, cât și pentru frumusețea și carisma ei aparte.

Probele Juttei încep pe 7 februarie. Vorbim de întrecerile feminine de patinaj viteză la 500m și 1000m, la Milano Speed Skating Stadium. Olandeza de 27 de ani este văzută ca o candidată serioasă la aur, după argintul de la Beijing 2022 la 1000m.