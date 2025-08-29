Cine este și cât de bine arată iubita lui Vinicius Jr.. Fotbalistul și-a găsit sufletul pereche

Vinicius Jr. iubește din nou. Starul internațional este râvnit de multe domnișoare, însă una singură a reușit să ajungă la inima lui. De ceva vreme, Vinicius Jr. a mai acordat o șansă iubirii, iar noua sa parteneră pare că l-a cucerit definitiv.

Vinicius Jr. este într-o relație

Vincius Jr. este unul dintre . Pe teren, starul este de neoprit. Cu 2 titluri UEFA Champions League și trei trofee La Liga câștigate alături de Real Madrid F.C., fotbalistul este un adversar cu adevărat de temut. Anul acesta, se pare că lui Vinicius nu i-a mers bine doar pe plan profesional, ci și pe plan sentimental.

La fiecare meci de-ale sale, fotbalistul este susținut de mii de fani înfocați. Cel mai probabil, printre ei, în tribune, se află și iubita sa, Maria Julia Mazalli.

Cine este Maria Julia Mazalli, iubita lui Vinicius Jr.

Maria Mazalli s-a născut în São Paulo, Brazilia, pe 30 octombrie 1995. În prezent, locuiește în Madrid, Spania și mai are trei surori: Aline, Majú și Mariana. Maria Julia Mazalli a studiat la un liceu local, iar presa internațională susține că este posibil să fi urmat o facultate de Administrarea Afacerilor la Universitatea din São Paulo.

Iubita lui Vinicius Jr. este un model cunoscut, iar portofoliul său cuprinde colaborări cu branduri de top, precum Nike, Adidas, FashionNova și Calvin Klein. Maria Julia a început să activeze în lumea modellingului de la o vârstă fragedă, încă de la 16 ani.

Deși concurența este destul de mare în acest domeniu, iubita lui Vinicius Jr. a reușit să se facă imediat remarcată. Frumusețea ei a propulsat-o direct pe coperțile faimoselor reviste Vogue, Elle și Harper’s Bazaar. După ce a dat lovitura în modelling, Maria Julia Mazalli a profitat de faima ei și a început să devină o prezență puternică și în mediul online.

Cum s-au cunoscut Vinicius Jr. și Maria Julia Mazalli

Vinicius Jr. și Maria Mazalli s-au cunoscut în anul 2019. Cei doi s-au întâlnit în cadrul mai multor evenimente, însă la acea vreme nici nu se punea problema unei relații. Timpul a trecut, iar ulterior au început să apară speculații legate de viața amoroasă a fotbalistului. Vinicius și Maria au început să se afișeze ca un cuplu official în 2021.

Atât Vinicius Jr., cât și partenera sa preferă să își păstreze viața personală departe de ochii publicului, fără să bifeze prea multe apariții împreună. Cu toate acestea, Maria a fost văzută de mai multe ori în tribune, susținându-l pe iubitul său la toate meciurile importante.