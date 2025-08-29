Sport

Cine este și cât de bine arată iubita lui Vinicius Jr.. Fotbalistul și-a găsit sufletul pereche

Cine este și cu ce se ocupă tânăra care l-a cucerit definitv pe Vinicius Jr. Bruneta nu lipsește de la niciun meci de-ale iubitului său.
Claudia Şoiogea
29.08.2025 | 20:30
Cine este si cat de bine arata iubita lui Vinicius Jr Fotbalistul sia gasit sufletul pereche
SPECIAL FANATIK
9 poze
Vezi galeria
Maria Mazalli, iubita lui Vinicius Jr Foto: Instagram Maria Mazalli

Vinicius Jr. iubește din nou. Starul internațional este râvnit de multe domnișoare, însă una singură a reușit să ajungă la inima lui. De ceva vreme, Vinicius Jr. a mai acordat o șansă iubirii, iar noua sa parteneră pare că l-a cucerit definitiv.

ADVERTISEMENT

Vinicius Jr. este într-o relație

Vincius Jr. este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume. Pe teren, starul este de neoprit. Cu 2 titluri UEFA Champions League și trei trofee La Liga câștigate alături de Real Madrid F.C., fotbalistul este un adversar cu adevărat de temut. Anul acesta, se pare că lui Vinicius nu i-a mers bine doar pe plan profesional, ci și pe plan sentimental.

La fiecare meci de-ale sale, fotbalistul este susținut de mii de fani înfocați. Cel mai probabil, printre ei, în tribune, se află și iubita sa, Maria Julia Mazalli.

ADVERTISEMENT

Cine este Maria Julia Mazalli, iubita lui Vinicius Jr.

Maria Mazalli s-a născut în São Paulo, Brazilia, pe 30 octombrie 1995. În prezent, iubita lui Vinicius Jr. locuiește în Madrid, Spania și mai are trei surori: Aline, Majú și Mariana. Maria Julia Mazalli a studiat la un liceu local, iar presa internațională susține că este posibil să fi urmat o facultate de Administrarea Afacerilor la Universitatea din São Paulo.

Iubita lui Vinicius Jr. este un model cunoscut, iar portofoliul său cuprinde colaborări cu branduri de top, precum Nike, Adidas, FashionNova și Calvin Klein. Maria Julia a început să activeze în lumea modellingului de la o vârstă fragedă, încă de la 16 ani.

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

Deși concurența este destul de mare în acest domeniu, iubita lui Vinicius Jr. a reușit să se facă imediat remarcată. Frumusețea ei a propulsat-o direct pe coperțile faimoselor reviste Vogue, Elle și Harper’s Bazaar. După ce a dat lovitura în modelling, Maria Julia Mazalli a profitat de faima ei și a început să devină o prezență puternică și în mediul online.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

 

View this post on Instagram

 

A post shared by maria (@majumazalli)

Cum s-au cunoscut Vinicius Jr. și Maria Julia Mazalli

Vinicius Jr. și Maria Mazalli s-au cunoscut în anul 2019. Cei doi s-au întâlnit în cadrul mai multor evenimente, însă la acea vreme nici nu se punea problema unei relații. Timpul a trecut, iar ulterior au început să apară speculații legate de viața amoroasă a fotbalistului. Vinicius și Maria au început să se afișeze ca un cuplu official în 2021.

Atât Vinicius Jr., cât și partenera sa preferă să își păstreze viața personală departe de ochii publicului, fără să bifeze prea multe apariții împreună. Cu toate acestea, Maria a fost văzută de mai multe ori în tribune, susținându-l pe iubitul său la toate meciurile importante.

ADVERTISEMENT
Cu ce mașină a apărut Dan Șucu la Rapid – UTA. Costă de...
Fanatik
Cu ce mașină a apărut Dan Șucu la Rapid – UTA. Costă de 5 ori mai puțin decât „bolidul” lui Gigi Becali
Totul despre adversarele Universității Craiova din UEFA Conference League! Dueluri cu staruri trecute...
Fanatik
Totul despre adversarele Universității Craiova din UEFA Conference League! Dueluri cu staruri trecute pe la Real Madrid și Manchester United pentru jucătorii lui Mirel Rădoi
Cum au fost recompensaţi medaliaţii României după performanţa de la JO Los Angeles:...
Fanatik
Cum au fost recompensaţi medaliaţii României după performanţa de la JO Los Angeles: “Premii în bani şi avantaje!” Mesajul lui Ceauşescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Adrian Sârbu a vrut să scoată un cunoscut jurnalist Pro TV de pe...
iamsport.ro
Adrian Sârbu a vrut să scoată un cunoscut jurnalist Pro TV de pe post pentru că i se părea 'prea trist'! Cum îl poreclise
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină...
adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000...
Observatornews.ro
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi...
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!