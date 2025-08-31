Cine este și cât de bine arată soacra lui Răzvan Marin. Multă lume o confundă cu fiica ei, Crina

Cine este și cum arată soacra lui Răzvan Marin. Mama Crinei este foarte frumoasă și nu este de mirare că mulți cred că este sora soției fotbalistului.

Cine este soacra lui Răzvan Marin

Răzvan Marin și Crina formează un cuplu solid de ani buni de zile. Cei doi se iubesc pe zi ce trece mai mult, iar recent, au decis să se căsătorească. Răzvan și Crina au evoluat împreună, iar acum se pot mândri cu o căsnicie frumoasă.

Crina Marin, fostă Cocoroveanu, este o prezență destul de cunoscută în spațiul public. Soția lui Răzvan Marin atrage mereu privirile grație eleganței și stilului său. Tânăra are mii de urmăritori pe Instagram, semn că este o sursă de inspirație pentru mulți.

Crina Marin postează pe social media poze din vacanțele sale, unde de multe ori a fost însoțită de mama ei. este într-o formă de invidiat, iar cei care au văzut poze cu ea sigur au crezut că este sora Crinei.

Având în vedere că Liliana Cocoroveanu este mereu o prezență elegantă, este evident de unde a moștenit Crina stilul și prestanța aparițiilor sale. Mama Crinei a fost mereu prezentă la cele mai importante evenimente din viața fiicei sale, cel mai recent fiind căsătoria cu Răzvan Marin.

Ce lucrează Liliana, soacra lui Răzvan Marin

Potrivit , soacra lui Răzvan Marin a muncit ani mulți în minerit, un domeniu deloc ușor, mai ales pentru o femeie. Originară din Târgu Jiu, mama Crinei a fost angajată a Complexului Energetic Oltenia, ca economist. Potrivit declarației de avere, venitul său anual era de 64.129 de lei.

Faptul că a rezistat atât de mult timp într-un domeniu atât de greu arată că soacra lui Răzvan Marin este o femeie ambițioasă. Din 2023, potrivit paginii sale de Facebook, Liliana lucrează la Ministerul Energiei, ocupând funcția de Consilier superior. Tot pe Facebook, mama Crinei a anunțat că locuiește în București, semn că a renunțat la orașul Târgu Jiu.

Ce avere are soacra lui Răzvan Marin

Mama Crinei are o mică avere, așa cum reiese din declarația depusă de ea. Potrivit declarației de avere depusă în 2023, mama Crinei împreună cu soțul ei dețin patru apartamente în Târgu Jiu, printre care unul de 52mp și altul de 48mp.

De asemenea, cei doi soți mai dețin și patru spații comerciale, tot în Târgu Jiu. Portofoliului impresionant li se mai adaugă și șase terenuri intravilane, tot în județul Gorj.

Răzvan Marin și Crina s-au căsătorit în vara acestui an

Anul acesta, au făcut pasul cel mare. Cei doi au devenit soț și soție, iar nași le-au fost nimeni alții decât Ianis Hagi și frumoasa lui soție, Elena. Evenimentul a avut într-un cadru de poveste, iar mirii au strălucit.

Crina a fost cerută de soție în 2021, pe o plajă din Sardinia, acolo unde Răzvan Marin a amenajat un cadru special, cu multe flori și lumânări. Relația dintre ei a evoluat cum nu se putea mai frumos, iar în prezent, au o fetiță de 3 ani, Natalie Luna.

Crinei nu i-a fost deloc ușor să se împartă între viața de familie și carieră. Tânăra a absolvit Stomatologia în București și a continuat formarea academică în Italia. Acum, aceasta are propria sa clinică de beauty, iar recent s-a mutat în Grecia, acolo unde joacă Răzvan Marin.