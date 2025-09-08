Cine este și ce studii are Sarah, iubita lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo și partenera lui s-au căsătorit în acest weekend

Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo și iubita lui s-au căsătorit în acest weekend, iar evenimentul a fost unul grandios. Deși Alex Pop are mulți susținători, puțini știu ce studii are și cu ce se ocupă frumoasa Sarah.
Alex Pop se poate considera un bărbat cu adevărat împlinit. Weekendul acesta, atacantul celor de la Dinamo a început un nou capitol în viața sa, însă nu singur, ci alături de Sarah Lavinia. Sarah și Alex Pop s-au căsătorit după un an de la logodna care a avut loc în Mauritius.
Sarah Lavinia este mai mult decât o parteneră pentru Alex Pop. Tânăra este cea care îl susține în tot ce face și este aproape nelipsită din tribune. Frumoasa soție a atacantului de la Dinamo atrage privirile peste tot pe unde merge și nici nu este de mirare, având în vedere că este de-o frumusețe răpitoare.
Sarah Lavinia Hribat a studiat Dreptul la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Deși nu a fost deloc un domeniu ușor, frumoasa Sarah și-a făcut mereu timp pentru a fi prezentă în viața iubitului ei, Alex Pop. Pe teren sau acasă, cei doi formează o echipă foarte puternică.
Alex Pop și frumoasa lui iubită s-au căsătorit în acest weekend. Cei doi s-au cununat la primăria comunei Feleacu, iar petrecerea de după a avut loc la un hotel din apropiere de Cluj-Napoca.
Ceremonia a fost una specială, iar invitații s-au distrat pe cinste. Alex Pop a vrut să adauge o notă de originalitate evenimentului și a recurs la un gest care i-a uimit pe toți cei prezenți. Atacantul născut în Argentina a aprins o torță, iar invitații au început să scandeze numele echipei Dinamo.
Petrecerea a durat până în zori, iar din filmările distribuite pe rețelele sociale reiese că toată lumea s-a distrat pe cinste. Acum, Alex Pop și Sarah au pornit oficial pe un nou drum împreună, în calitate de soț și soție.