Cine este și ce studii are Sarah, iubita lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo și partenera lui s-au căsătorit în acest weekend

Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo și iubita lui s-au căsătorit în acest weekend, iar evenimentul a fost unul grandios. Deși Alex Pop are mulți susținători, puțini știu ce studii are și cu ce se ocupă frumoasa Sarah.

Cine este Sarah Lavina, proaspăta soție a lui Alex Pop

Alex Pop se poate considera un bărbat cu adevărat împlinit. Weekendul acesta, atacantul celor de la Dinamo a început un nou capitol în viața sa, însă nu singur, ci alături de Sarah Lavinia. după un an de la logodna care a avut loc în Mauritius.

Sarah Lavinia este mai mult decât o parteneră pentru Alex Pop. Tânăra este cea care îl susține în tot ce face și este aproape nelipsită din tribune. Frumoasa soție a atacantului de la Dinamo atrage privirile peste tot pe unde merge și nici nu este de mirare, având în vedere că este de-o frumusețe răpitoare.

la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Deși nu a fost deloc un domeniu ușor, frumoasa Sarah și-a făcut mereu timp pentru a fi prezentă în viața iubitului ei, Alex Pop. Pe teren sau acasă, cei doi formează o echipă foarte puternică.

Alex Pop și Sarah Lavinia au avut o nuntă ca-n povești

Alex Pop și frumoasa lui iubită s-au căsătorit în acest weekend. Cei doi s-au cununat la primăria comunei Feleacu, iar petrecerea de după a avut loc la un hotel din apropiere de Cluj-Napoca.

Ceremonia a fost una specială, iar invitații s-au distrat pe cinste. Alex Pop a vrut să adauge o notă de originalitate evenimentului și a recurs la un gest care i-a uimit pe toți cei prezenți. Atacantul născut în Argentina a aprins o torță, iar invitații au început să scandeze numele echipei Dinamo.

Petrecerea a durat până în zori, iar din filmările distribuite pe rețelele sociale reiese că toată lumea s-a distrat pe cinste. Acum, Alex Pop și Sarah au pornit oficial pe un nou drum împreună, în calitate de soț și soție.