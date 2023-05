Cine este și cu ce se ocupă Andrea Sabini de la Chefi la Cuțite 2023. Florin Dumitrescu i-a oferit o tunică argintie

Andrea Sabini de la Chefi la Cuțite 2023 face parte din echipa lui Florin Dumitrescu. Cine este și ce profesie are concurentul care l-a impresionat pe jurat și care i-a oferit o tunică argintie?

Cine este și cu ce se ocupă Andrea Sabini de la Chefi la Cuțite 2023. A intrat în echipa lui Florin Dumitrescu

În vârstă de 36 de ani, Andrea Sabini a ajuns în echipa lui Florin Dumitrescu, în . Locuiește la Napoli și este pasionat de bucătărie, dar nu aceasta este profesia sa de bază.

Concurentul le-a demonstrat chefilor că are bune abilități culinare încă de la preselecții. Andrea a trecut cu brio de probele de departajare din bootcamp, iar Florin Dumitrescu i-a oferit o tunică argintie.

Andrea Sabini a învățat limba română în doar câteva luni, iar pasiunea pentru bucătărie a început încă din perioada copilăriei. În trecut, concurentul a avut probleme mari cu greutatea, dar a reușit să scape de kilogramele în plus în jumătate de an.

“Am învățat limba română în aproximativ 6 luni. Mi-am dat seama că dacă vrei să stai într-un loc care nu e țara ta, engleza e utilă, dar trebuie să înveți limba. Legătura mea cu mâncarea vine de când eram mai mic.

Eram foarte gras, peste 170 de kilograme. Am slăbit aproximativ 100 de kilograme în 6-7 luni, cu sală, cu dietă și cu piscină. Primele 30 kg s-au dus imediat, în două săptămâni”, a spus concurentul.

Concurentul de la Chefi la Cuțite locuiește de ani buni în România și are o afacere în domeniul construcțiilor. A venit la Chefi la Cuțite datorită unei prietene, dar de profesie este inginer.

“Am o firmă de familie de construncții. Sunt inginer. Din 2006, am deschis o firmă cu familia aici, cu fratele și cu tata. Tatăl meu a rămas în Italia și fratele meu aici. Am venit după el, când am terminat universitatea”, a adăugat el, notează .

Cine mai face parte din echipa lui Florin Dumitrescu

și speră ca unul dintre concurenții săi să câștige marele premiu. Cuțitul său de aur este Laurențiu Neamțu și i l-a oferit deoarece l-a impresionat cu abilitățile sale în bucătărie.

Radu Ionuț Cîmpeanu, Andreea Sabini, Mariana Zinner, Mihaela Zahariea, Luna Morgaciova și Florin Borșaru sunt concurenții care fac parte din echipa lui Florin Dumitrescu.

“Mi-am făcut o echipă în așa fel încât mâncarea să poată fi gătită în timpul limită pe care îl avem, pentru că vom găti cu o mână la spate, legați, cu spatele, cu ochii închiși. Sunt 15 amulete împotriva noastră”, a spus juratul de la Chefi la Cuțite.