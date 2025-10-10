Sport

Cine este și cu ce se ocupă iubita lui Lisav Eissat, israelianul care a debutat în naționala României

Cum arată și ce meserie are partenera lui Lisav Eissat. Fotbalistul din Israel a debutat pentru echipa națională în meciul cu Moldova, pe 9 octombrie.
Cine este si cu ce se ocupa iubita lui Lisav Eissat israelianul care a debutat in nationala Romaniei
Ce meserie are iubita fotbalistului Lisav Eissat. Sursa foto: Facebook. Colaj: Fanatik

Lisav Naif Eissat, convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor, este de mare interes în lumea fotbalului. Descoperă cine este și cu ce se ocupă iubita jucătorului israelian, care a debutat în naționala României.

Cine este și cu ce se ocupă iubita lui Lisav Eissat

Fundaşul lui Maccabi Haifa, Lisav Naif Eissat, s-a făcut remarcat în meciul România – Moldova, încheiat cu scorul de 2-1. Jucătorul de fotbal originar din Israel are origini românești din partea bunicii materne. Aceasta provine din localitatea Dorohoi, județul Botoșani.

Românii sunt extrem de curioși în privința sportivului de 20 de ani. Mulți vor să afle amănunte despre viața personală, nu doar despre evoluțiile din teren. Unii se întreabă cum arată și ce meserie are partenera  sa.

Ei bine, tânărul fotbalist este extrem de discret când vine vorba de partea sentimentală. Nu are imagini cu persoana iubită pe rețelele de socializare, însă s-a aflat că formează un cuplu cu o frumoasă șatenă. Aceasta a fost prezentă pe Arena Națională.

Se numește Marie Charalabopoulos și este originară din Cipru. Iubita lui Lisav Naif Eissat este instructor de pilates, având un contract cu un studio extrem de cunoscut din Belgia. În plus, va deschide încă o locație în orașul Liège.

Marie Charalabopoulos, iubita lui Lisav Eissat
Marie Charalabopoulos, iubita lui Lisav Eissat. Sursa foto: Facebook. Colaj: Fanatik

Partenera fotbalistului Lisav Naif Eissat, o împătimită a pilatesului

În prezent, frumoasa șatenă este în căutare de personal pentru noua locație care este axată pe modern și stare de bine. Aceasta este dedicată femeilor care doresc să fie în formă maximă datorită acestei activități.

„Căutăm 2 profesoare independente de pilates reformer. Ești pasionată, profesionistă și disponibilă cu jumătate de normă (20 ore/săptămână)?”, este anunțul făcut de Marie Charalabopoulos, pe Facebook.

„Alătură-te nouă într-un studio primitor, modern și axat pe bunăstare”, a completat iubita lui Lisav Naif Eissat, pe aceeași rețea de socializare, unde a distribuit câteva imagini pe care le-a ”capturat” în București.

Mai exact, aceasta s-a plimbat pe Calea Victoriei și a imortalizat mai multe clădiri importante din Capitală. De asemenea, a postat o fotografie cu micul-dejun pe care l-a savurat după meciul amical dintre România și Moldova. De asemenea, a făcut o scurtă plimbare prin AFI Cotroceni.

„Sunt fericit să debutez pentru România, vă mulțumesc pentru sprijin, continuăm să mergem înainte”, a notat fotbalistul, pe contul personal de Instagram, în dreptul unor imagini de pe terenul de fotbal.

