Ilinca Vandici are o soră pe care puțini o cunosc. Aceasta a fost mereu o prezență discretă și nu a apărut în lumina reflectoarelor.

Natalia este cu trei ani mai mare decât Ilinca și este la fel de frumoasă.

Prezentatoarea Tv a explicat de ce vorbește foarte rar despre sora sa, chiar dacă au o relație extrem de bună.

Cine este și cu ce se ocupă sora Ilincăi Vandici. De ce nu vorbește vedeta despre ea

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz. Sunt puțini cei care știu că prezentatoarea are și o soră, Natalia. Aceasta este cu trei ani mai mare și este profesoară de limba română. În urmă cu mai mulți ani preda la o școală din Bihor, dar acum s-a mutat la București.

Într-un interviu recent, Ilinca Vandici a explicat de ce vorbește rar despre sora sa, chiar dacă au o relație foarte bună. a spus că în trecut a făcut mai multe vloguri în care a apărut împreună cu Natalia.

“Da, am o sora mai mare cu 3 ani decât mine. Nu vorbesc despre ea pentru că nu sunt întrebată, dar am făcut vloguri împreună.

Îmi este un om foarte drag și apropiat mie. Este profesoară de limba romană, la București, are și ea familia ei, un băiețel de 10 luni. Avem o relație foarte, foarte frumoasă, foarte apropiată”, a declarat vedeta

Sora prezentatoarei s-a măritat în urmă cu un an

Sora prezentatoarei s-a măritat în urmă cu un an cu Alexandru. Soțul Nataliei lucrează tot în televiziune, dar în spatele camerelor de filmat. La momentul respectiv, Ilinca Vandici a postat pe contul său de socializare mai multe fotografii de la eveniment. De altfel, au fost martori la cununia civilă, pentru că sora sa nu a decis ce nași să aleagă.

De curând, Ilinca Vandici a povestit într-un vlog ce relație avea în copilărie cu Natalia.

“Am stat în umbra ei toată copilăria. M-a eclipsat toată copilăria și toată copilăria mea am stat în umbra ei și am vrut să fiu ea, am vrut să fiu ca ea. Vedeam și observam absolut orice detaliu de la forma unghiilor, oja pe care o folosește, hainele cu care se îmbracă, culorile.

Tocmai de aceea poate, sigur..am fost la aceeași învățătoare, am avut aceeași dirigintă, adică clar aceleași două școli și am urmat același liceu pedagogic”, a povestit Ilinca Vandici în vlogul postat pe canalul său de Youtube.