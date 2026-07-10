Cine este și cu ce se ocupă sora starului Norvegiei, Erling Haaland. Gabrielle a făcut senzație în tribune la Cupa Mondială

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Erling Haaland (25 de ani), atacantul lui Manchester City, impresionează și la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. De la fața locului, fotbalistul este susținut constant, meci de meci, de întreaga sa familie: tatăl, mama, fratele și sora sa. Aceasta din urmă a făcut senzație în tribune prin simpla sa apariție. Cine este, de fapt, Gabrielle, și cu ce se ocupă în viața de zi cu zi.

Cine este Gabrielle, sora lui Erling Haaland. De ce a devenit virală pe rețelele de socializare după apariția la Cupa Mondială

Este deja cunoscut faptul că ​Erling Haaland provine din una dintre cele mai renumite familii de sportivi din Peninsula Scandinavă. Talentul pare că s-a transmis din generație în generație. Tatăl atacantului, Alf-Inge Haaland, a fost fostbalist important. Nu a jucat oriunde, ci în Premier League, la cluburi ca Nottingham Forest, Leeds United și Manchester City. Mama lui Erling, Gry Marita Braut, a fost atletă de performanță, campioană a Norvegiei la heptatlon în anii 90.

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Din relația celor doi s-a născut, pe 21 iulie 2000, . Dacă Erling Haaland a urmat ”calea sportului” deschisă de părinții săi, fratele și sora acestuia nu au rămas în ”fenomen”. Ei au rămas, în schimb, foarte apropiați de starul lui Manchester City.

La Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, Astor și Gabrielle Haaland au fost mereu prezenți în tribune pentru a-și susține fratele. Fără îndoială, cea mai spectaculoasă și comentată apariție a fost cea a Gabriellei. Astfel, dacă în trecut toate camerele erau îndreptate spre Erling Haaland și reușitele sale, la turneul final de peste ocean sora sa a ajuns, surprinzător, în centrul atenției.

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Pe numele ei complet Gabrielle Braut Haaland (28 de ani), aceasta a devenit virală după ce a fost surprinsă în tribune. Imaginile cu cei doi au făcut înconjurul, dar și deliciul internetului. Astfel, după ce camerele TV susținând naționala Norvegiei, mii de internauți au remarcat asemănarea extraordinară dintre ea și celebrul său frate. Iată câteva dintre cele mai tari comentarii de pe rețelele de socializare: ”Este versiunea feminină a lui Haaland”, ”Par gemeni”, ”Seamănă mai mult cu Haaland decât Haaland însuși”, ”Dacă Haaland nu poate juca, poate intra sora lui”.

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Haaland's sister looks more like Haaland than he does himself. 据说这女孩是哈兰德的妹妹，长得果然也很哈兰德。。。 😂💪 — Jacob🇨🇦🇺🇸 (@Jacob43817149)

Ce meserie are Gabrielle Haaland

Gabrielle Haaland s-a născut pe 9 ianuarie 1998. Spre deosebire de fratele ei și de părinți, tânăra a ales o viață care o ține departe de camerele de filmat. Ea lucrează în domeniul medical, fiind asistentă medicală în Norvegia, notează cei de la . Discretă în general, ea apare în schimb destul de frecvent la meciurile importante pentru a-l susține pe fratele ei.

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Pe plan familial, Gabrielle se poate declara împlinită. Are un mariaj fericit cu fotbalistul norvegian Jan Gunnar Eide încă din anul 2020. Cei doi au împreună doi copii, un băiețel și o fetiță. Din când în când, pe contul său de Instagram, sora lui Haaland publică în special imagini din viața de familie și din călătoriile lor prin întreaga lume.

Cine este și cu ce se ocupă fratele lui Erling Haaland, Astor

Cel mai mare din familia Haaland, Astor, 31 de ani, a fost atras la un moment dat de sport. El a jucat fotbal în tinerețe, evoluând pentru Bryne și alte cluburi din ligile inferioare din Norvegia. Apoi, spre deosebire de fratele său mai mic, a preferat să opteze pentru domeniul financiar.

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Rare photo of Haaland with his mum, brother and sister. ❤️🥹 — RUTH 🇨🇦 (@it_Rutie)

Acesta a absolvit Universitatea din Sud-Estul Norvegiei, specializarea Antreprenoriat (2019), apoi a urmat un master în Finanțe la BI Norwegian Business School din Oslo. În prezent, Astor lucrează ca asociat în cadrul DNB Private Equity, divizia de investiții a DNB Bank, cel mai mare grup financiar din Norvegia.