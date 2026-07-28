Cine este și cu ce se ocupă soția celui mai puternic om din fotbalul mondial! Șeful FIFA și-a luat cetățenia țării acesteia

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Gianni Infantino (56 de ani) se află la conducerea FIFA din 2016, când i-a luat locul lui Sepp Blatter. Elvețianul, care a fost reales pentru încă patru ani, pe 16 martie 2023, și este socotit cel mai puternic om din fotbalul mondial.

Soția șefului FIFA este din Liban

Infantino este originar din Brig, Elveția, fiind fiul unor părinți italieni imigranți din Calabria și Lombardia. A studiat dreptul la Universitatea din Fribourg. Infertino vorbește foarte bine italiana, spaniola, franceza și germana, dar și engleza, portugheza și araba.

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Pe cât de vizibil este Infantino, care la Cupa Mondială din această vară a făcut un adevărat tur de forță, pe atât de discrete este soția lui.

Soția lui Infantino se numește Leena Al Ashqar și a lucrat ca administrator sportiv. Leena e din Liban și a devenit soția șefului FIFA în 2001. Ei au patru fete: Shania Serena, Dhalia Nora, Sabrina și Alessia.

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Familia locuiește la Doha, dar are casă și la Miami

Familia Infantino locuiește la Doha, în Qatar, dar are proprietăți și în alte locuri din lume, inclusive la Miami. Despre Leena nu se știe când s-a născut, dar se crede că e aproximativ de aceeași vârstă cu soțul ei. Ea nu are conturi pe rețele sociale și apare rar în public.

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Infantino figurează ca plătitor de taxe în Elveția, la Zurich, dar prezența sa la sediul FIFA este destul de rară, el fiind aproape tot timpul plecat. Anul acesta, în luna februarie, Infantino și-a luat cetățenia libaneză, țara natală a soției sale. Atât Elveția, cât și Libanul permit dubla cetățenie.

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Infantino câștigă anual peste 5 milioane de euro

Gianni Infantino este un personaj extrem de bogat. Anul trecut a câștigat, ca președinte FIFA, 5,2 milioane de euro în 2025. În ultimul deceniu, el a încasat mai mult de 30 de milioane de euro și se așteaptă ca recompense financiară pentru Cupa Mondială din această vară să fie uriașă.

Veniturile FIFA au crescut vertiginos de la 500 de milioane de euro în 2016 la 2,3 miliarde în 2025.