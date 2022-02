Blaze de la Survivor România 2022 este un bărbat norocos. Are o carieră înfloritoare și o soție minunată.

Războinicul a devenit cunoscut după ce a participat la emisiunea matrimonială, Mireasa. Acolo a cunoscut-o pe Izabela.

Inițial, cei doi au refuzat să se căsătorească și au decis să facă pasul cel mare după terminarea emisiunii.

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Blaze de la Survivor România 2022

Blaze a venit tocmai din Nigeria și a decis să se stabilească în România. A participat la mai multe emisiuni printre care și Mireasa. Acolo a întâlnit-o pe Izabela, cea care i-a devenit soție.

Concurentul de la Survivor România a fost cucerit încă din prima clipă de frumoasa brunetă. Au trecut împreună și prin momente dificile, dar în final dragostea a învins.

dar au refuzat să se căsătorească în direct. Au declarat că își doresc să vadă mai întâi dacă se potrivesc și pot avea o relație frumoasă.

Dacă pe Blaze îl cunoaște toată lumea, sunt puțini cei care își amintesc cu ce se ocupă soția acestuia. Bruneta are 26 de ani și practică o meserie mai puțin obișnuită.

Este detectiv particular. Izabela spunea că este o femeie puternică, luptătoare, caldă și independentă. Aceasta nu a ascuns și faptul că are unele defecte. Crede prea mult în oameni și se consideră naivă.

“Mă consider o femeie de casă, la locul ei, știu să gătesc. Vreau lângă mine un bărbat care să mă facă să mă simt acasă, să mă susțină. La emisiune m-a înscris cumnata mea, am crezut că e o glumă, dar am fost sunată și am venit. Mă bucur că am acceptat”, spunea Izabela la

Blaze și Izabela s-au căsătorit în luna octombrie

și-au luat prin surprindere fanii în luna octombrie a anului trecut. Aceștia i-au anunțat că au decis să spună Da în fața ofițerului stării civile, iar cununia a avut loc în Bacău.

Ceremonia a fost una restrânsă, tinerii fiind înconjurați doar de câțiva prieteni apropiați.