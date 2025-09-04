Sport

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Kurt Zouma, noul fotbalist de la CFR Cluj. Sandra este implicată direct în cariera soțului ei

Kurt Zouma este noul fotbalist de la CFR Cluj. Cine este însă Sandra Zouma, soția acestuia și cât de implicată e în viața profesională a partenerului ei?
Valentina Vladoi
04.09.2025 | 15:07
Cu ce se ocupă soția lui Kurt Zouma. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Kurt Zouma are 30 de ani și este cel mai nou transfer al celor de la CFR Cluj. Sportivul nu a venit însă singur în România, ci alături de soția sa, Sandra Zouma, care se pare că are un rol esențial în cariera sa.

Cine este Kurt Zouma

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj și se par că are un CV de-a dreptul impresionant la cei 30 de ani ai săi, inclsuiv cu Liga Campionilor, dar și alte două titluri în Premier League, cu Chelsea.

La acestea se mai adaugă și un triumf în Conference League cu West Ham. În același timp, conform transfermarkt.com, fotbalistul are o cotă de piață în valoare de 10 milioane de euro.

Practic el a devenit cel mai bine cotat fotbalist din Superligă. Ultima oară a jucat în Arabia Saudită, la Al-Orobah. Începând cu luna aprilie însă, după ce înțelegerea a expirat, acesta a devenit liber de contract. Și iată că acum a ajuns în România.

Cu ce se ocupă soția lui Kurt Zouma

Cine este însă soția lui Kurt Zouma? După cum spuneam anterior, cei doi au venit împreună în România. Sandra Zouma este managerul soțului ei și se pare că este extrem de implicată în viața profesională a acestuia.

De pe pagina personală de socializare aflăm că Sandra Zouma este CEO-ul KZW4, o firmă cu sediul în Londra, care îl manageriază pe fotbalist. În același timp, soția lui Kurt Zouma mai este și cofondator al firmei PS Studio, o companie care se ocupă de PR.

Cei doi se cunosc din adolescență și s-au căsătorit în anul 2012. Au împreună patru copii, iar cel mai mic dintre ei s-a născut chiar în 2023. Astfel, se poate spune că relația lor este una deosebită.

Cum a reacționat Ioan Varga după ce Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj

Și se pare că venirea lui Kurt Zouma la CFR Cluj a fost o mare realizare pentru Ioan Varga. De altfel acesta a oferit o reacție la scurt timp după transfer și s-a declarat extrem de fericit.

Totodată, el a dezvăluit că și-a dorit foarte tare acest transfer, având în vedere că este vorba despre un jucător ”incredibil”. Varga a mai spus despre Kurt de asemenea că are un ”caracter extraordinar” și că ar putea fi un exemplu pentru colegii săi.

„Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui.

Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”, a fost reacția lui Ioan Varga, după transfer, conform GSP.

