Cine este și cum arată actuala soție a lui Tolea Ciumac. Cu ea și-a refăcut viața după divorțul de Magda

Tolea Ciumac și-a refăcut viața cu o femeie superbă după divorțul de Magda. Sportivul este căsătorit cu Alina de ceva timp, iar cei doi au planuri mari de viitor.

Luptătorul MMA a pășit din nou în fața altarului cu Alina, un fost iepuraș Playboy, în anul 2014. Relația lor, care durează de mai bine de 6 ani și ceva, nu a fost umbrită de probleme.

Bruneta care i-a sucit mințile lui Tolea n-a scăpat în acești ani de gura Magdei, între cele doi izbucnind un adevărat război mediatic care a ajuns inclusiv în instanță.

Tolea Ciumac și-a refăcut viața după divorțul de Magda

Magda și Alina s-au acuzat reciproc că s-au denigrat, ambele insinuând că cealaltă ar practica cea mai veche meserie din lume.

Aceste scandaluri nu au reușit să distrugă fericirea luptătorului MMA, căci acesta este și astăzi căsătorit cu Alina.

Alina Rotaru s-a stabilit în urmă cu mai mulți ani în Italia, mai exact în Sardinia, acolo unde tânăra și soțul ei și-au găsit refugiul departe de controversele create de divorțul de Magda Ciumac.

Fosta și actuala soție a sportivului, conflict în instanță

Conflictul dintre cele două s-a stins în cele din urmă, iar unul din procesele pe care Magda i le-a intentat Alinei pentru că o denigrase public a fost câștigat de fosta nevastă a lui Tolea în anul 2018.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2.500 de lei cu titlu de daune morale. Respinge celelalte pretenții ale reclamantei, ca neîntemeiate. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.600 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru și onorariu de avocat”, a fost decizia de acum 3 ani a Tribunalului București în cauza Magdei Ciumac, întoarsă după ce Alina a cerut rejudecarea acestui dosar de calomnie, potrivit revistei Avantaje.

Dimpotrivă, Alina a susținut de nenumărate ori că ea a fost cea jignită, nu Magda: „M-a acuzat că am făcut prostituție și că am fost dansatoare la bară. De un an de zile nu am mai spus nimic, am lăsat-o în pace. Ea tot apare, tot postează despre visurile ei. Eu nu am fost citată, nu știu ce se întâmplă cu acest proces. Nu-mi fac griji”.

