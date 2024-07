Cine este și cum arată iubita lui Babasha: ”M-a-ndrăgostit nebuna”

Babasha, îndrăgostit profund. Cine este și cum arată iubita tânărului interpret de manele, care s-a remarcat în urmă cu o lună la concertul celor de la Coldplay în România? Fanii au lăsat mulțimi de reacții la cea mai recentă postare a cântărețului.

Cum arată iubita lui Babasha

Babasha s-a afișat pe rețelele de socializare cu iubita lui. Într-o ipostază romantică alături de cea care i-a furat inima, artistul a scris în dreptul fotografiei: ”M-a-ndragostit nebuna. Vrea numai atenție..”

Babasha a stârnit uimire prin noua sa postare, la care a primit o mulțime de aprecieri din partea admiratorilor. Mulți l-au felicitat pentru povestea de dragoste pe care o trăiește, iar alții au ținut să ironizeze relația.

”Copiii mei, vă iubesc, împreună mereu”/”De capu vostru sa fie”/”Perfecta descrierea, dar nu de la tine vrea atenție. Trebuia sa profite si ea cumva de fostul prieten, subit actual iubit. Cel mai penibil lucru vazut pe 2024”/”O imagine cu un puternic impact emotional pentru romance”/”Sufletul și inima, Vladu și Mălina mea! Vă iubesc enorm”, sunt o parte dintre comentariile

Nu se știe de cât timp are Babasha o relație, cert este că are sentimente profunde, așa cum chiar el a menționat. De altfel, de când s-a urcat pe scenă alături de trupa britanică, Coldplay, la concertul acesteia în România, tânărul are o activitate mai intensă pe Facebook sau pe Instagram.

Totodată, de când Babasha este chemat la tot mai multe evenimente și…nu mai este huiduit, așa cum s-a întâmplat pe 12 iunie, în prima zi a concertului Coldplay în România. La festivalul de la Costinești, ”Beach, please”, de zilele acestea, prestația lui Babasha a fost foarte apreciată.

Reamintim că Babasha a ajuns să fie cunoscut de o țară întreagă de când a cântat, pe 12 și 13 iunie, la concertul celor de la Coldplay în țara noastră. Chris Martin, liderul formației britanice, l-ar fi văzut pe youtube, i-a remarcat talentul muzical și l-ar fi chemat la eveniment.

Cum a ajuns Babasha să cânte cu Coldplay

Chris Martin a motivat că l-a selectat pe Babasha și după ce l-a găsit pe locul 1, pe youtube, în trending, cu piesa ”Păi Naa”. Văzând numărul mare de vizualizări a crezut că este ascultat de mulți români și nu se aștepta la huiduieli. De cealaltă parte, gurile rele susțin că Babasha și-a plătit promovarea, însă solistul neagă. Totodată,

”Nu s-a luat niciun ban, fraților, la concert! Nu știu dacă știți, dar mi se pare că Coldplay, nu știu dacă integral sau o parte, a fost ONG. Nu a luat fratele vostru niciun ban. Nici noi nu am plătit pe nimeni să cânt. Nu a fost niciun marketing.

Vă jur cu mâna pe inimă! Mi se pare o mare prostie cine crede așa și, pentru conspirațiile astea. Era imposibil să ia un puști ca Babasha, sau de calibrul meu, bani de la cine… Acestea sunt niște idioțenii foarte mari!”, a transmis Babasha pe