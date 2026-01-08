Sport

Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă

Lisav Eissat are o mamă cu care se mândrește și care îl sprijină. Ce înfățișare are Anat și cât de implicată este, de fapt, în activitatea fiului său.
Alexa Serdan
08.01.2026 | 20:15
Lisav Eissat, imagine specială cu mama sa, Anat. Sursa foto: Instagram.com
Tânărul jucător de fotbal, de numai 18 ani, Lisav Eissat, se bucură de susținerea necondiționată a părinților săi. Descoperă cine este și cum arată mama sportivului care se află în cantonamentul din Antalya. Aceasta are origini românești.

Cine e mama lui Lisav Eissat

Lisav Eissat este un fotbalist promițător care are mari șanse să joace pentru o echipă din România. Mama sportivului a surprins cu prezența sa în Turcia, unde se află în momentul de față doi dintre cei trei băieți ai săi.

Figura maternă a fost văzută în cantonamentul formației Dinamo. Toată lumea a putut observa ce înfățișare are femeia pe numele său Anat. Aceasta a surprins cu frumusețea sa, dar și stilul vestimentar pe care-l adoptă.

Poate fi considerată o apariție tinerească, demonstrând că nu se ghidează după timpuri. Are cercel în nas și adoră brandurile de lux, având asupra sa o geantă care se ridică la câteva mii de euro. Mai exact, deține o poșetă Dolce&Gabbana.

De asemenea, aceasta este foarte implicată în activitatea fotbalistică a fiului său mijlociu. Lisav Eissat, care joacă pentru naționala României, a luat decizia de a juca pe teritoriul românesc datorită familiei sale.

„Suntem foarte mândri de el și de orice decizie pe care o ia. Mama mea este din Dorohoi. Știu că mereu ia decizia corectă și avem încredere în el. E foarte fericit, mai ales că antrenorul (n.r. – Mircea Lucescu) crede în el”, a declarat mama fotbalistului, pentru FANATIK.

Părinții lui Lisav Eissat
Părinții lui Lisav Eissat. Sursa foto: Facebook. Colaj: Fanatik

Gestul făcut de Andrei Nicolescu pentru mama lui Lisav Eissat

Mama lui Lisav Eissat a fost fotografiată la amicalul “câinilor” cu Young Boys. Anat a sperat până în clipă ca fiul său, Leam, să joace, însă nu s-a regăsit pe foaia de joc. În schimb, s-a făcut remarcată de către președintele clubului Dinamo, Andrei Nicolescu.

Atât acesta, cât și selecționerul Under 21 al României, Costin Curelea, au făcut un gest neașteptat. Cei doi s-au ridicat din tribune în momentul în care femeia cu origini românești și-a făcut apariția. Ea nu a fost singură, ci alături de soțul său.

Părinții fotbalistului care se află în probe pentru Dinamo au avut o discuție cu președintele clubului. Mama lui Liam și ai lui Lisav Eissat a transmis cu altă ocazie că este mândră de originile sale. Cea care i-a dat viață este din Dorohoi.

Această afirmația a fost făcută în urmă cu ceva vreme și de tânărul sportiv. A subliniat că a fost încurajat de tatăl său, care este musulman, să vină la echipa națională a României. Decizia a fost luată în sânul familiei.

„Îl susținem pe Lisav încă de la început, de când a primit convocarea de la echipa națională. El simte că este parte din echipa națională și noi, ca părinți, suntem alături de el în această decizie.

Suntem cu el, i-am zis să aleagă România. El vine să ajute echipa așa cum poate!. În ceea ce îl privește pe Lisav, el este foarte fericit și mândru să reprezinte naționala României”, a spus Aviv, tatăl fotbalistului.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019.
