Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă

Tânărul jucător de fotbal, de numai 18 ani, Lisav Eissat, se bucură de susținerea necondiționată a părinților săi. Descoperă cine este și cum arată mama sportivului care se află în cantonamentul din Antalya. Aceasta are origini românești.
Lisav Eissat este un fotbalist promițător care are mari șanse să joace pentru o echipă din România. Mama sportivului a surprins cu prezența sa în Turcia, unde se află în momentul de față doi dintre cei trei băieți ai săi.
Figura maternă a fost văzută în cantonamentul formației Dinamo. Toată lumea a putut observa ce înfățișare are femeia pe numele său Anat. Aceasta a surprins cu frumusețea sa, dar și stilul vestimentar pe care-l adoptă.
Poate fi considerată o apariție tinerească, demonstrând că nu se ghidează după timpuri. Are cercel în nas și adoră brandurile de lux, având asupra sa o geantă care se ridică la câteva mii de euro. Mai exact, deține o poșetă Dolce&Gabbana.
De asemenea, aceasta este foarte implicată în activitatea fotbalistică a fiului său mijlociu. Lisav Eissat, care joacă pentru naționala României, a luat decizia de a juca pe teritoriul românesc datorită familiei sale.
„Suntem foarte mândri de el și de orice decizie pe care o ia. Mama mea este din Dorohoi. Știu că mereu ia decizia corectă și avem încredere în el. E foarte fericit, mai ales că antrenorul (n.r. – Mircea Lucescu) crede în el”, a declarat mama fotbalistului, pentru FANATIK.
Mama lui Lisav Eissat a fost fotografiată la amicalul “câinilor” cu Young Boys. Anat a sperat până în clipă ca fiul său, Leam, să joace, însă nu s-a regăsit pe foaia de joc. În schimb, s-a făcut remarcată de către președintele clubului Dinamo, Andrei Nicolescu.
Atât acesta, cât și selecționerul Under 21 al României, Costin Curelea, au făcut un gest neașteptat. Cei doi s-au ridicat din tribune în momentul în care femeia cu origini românești și-a făcut apariția. Ea nu a fost singură, ci alături de soțul său.
Părinții fotbalistului care se află în probe pentru Dinamo au avut o discuție cu președintele clubului. Mama lui Liam și ai lui Lisav Eissat a transmis cu altă ocazie că este mândră de originile sale. Cea care i-a dat viață este din Dorohoi.
Această afirmația a fost făcută în urmă cu ceva vreme și de tânărul sportiv. A subliniat că a fost încurajat de tatăl său, care este musulman, să vină la echipa națională a României. Decizia a fost luată în sânul familiei.
„Îl susținem pe Lisav încă de la început, de când a primit convocarea de la echipa națională. El simte că este parte din echipa națională și noi, ca părinți, suntem alături de el în această decizie.
Suntem cu el, i-am zis să aleagă România. El vine să ajute echipa așa cum poate!. În ceea ce îl privește pe Lisav, el este foarte fericit și mândru să reprezinte naționala României”, a spus Aviv, tatăl fotbalistului.