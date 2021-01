Cine este și cum arată soția lui Cătălin Moroșanu de la Survivor România. Sunt împreună de aproape 19 ani

Cătălin Moroșanu de la Survivor România are o soție superbă și o căsnicie fericită de foarte mulți ani. Faimosul din Republica Dominicană se iubește cu o blondină pe care a cunoscut-o în adolescență.

Luptătorul K1 a povestit la un moment dat că și-a întâlnit partenera de viață în tren, în perioada în care făcea naveta. De altfel, Georgiana este prima femeie pe care sportivul a prezentat-o familiei sale, dar și persoana care l-a susținut și încurajat necondiționat.

Povestea de dragoste dintre Cătălin Moroșanu și soția sa durează de aproximativ 19 ani, legătura dintre ei fiind una foarte stabilă și puternică, mai ales că drumurile lor s-au întâlnit în perioada în care vedeta nu era persoană publică.

Cine e soția lui Cătălin Moroșanu. A cunoscut-o în adolescență, în tren

„Prima fată pe care am adus-o acasă și am prezentat-o mamei este soția mea. Ne-am cunoscut în tren, pe vremea când făceam naveta. Ea avea 16 ani, eu 17, era acel sentiment pur adolescentin. Am văzut-o, mi-a plăcut foarte mult de ea, și așa am început să avem o relație.

Nu am avut așa niște cuvinte alese ca să o cuceresc. Sunt un tip interesant, nu sunt banal, nu trec neobservat. Mereu femeile sunt fermecate de chestia asta, de șarm. Bărbat frumos nu sunt, dar faptul că am avut mereu acel ceva a contat foarte mult.

Am cucerit-o pe vremea când nu eram celebru. Aveam 10 lei și puneam bani împreună și mâncăm napolitane”, a povestit Cătălin Moroșanu în urmă cu ceva timp cum și-a cunoscut partenera de viață, informează click.ro.

Faimosul de la Survivor România 2021 este un familist convins, dovadă că relația dintre el și frumoasă blondină este una dintre cele mai solide din showbiz-ul autohton. Sportivul, cunoscut ca și „Moartea din Carpați”, are numai cuvinte de laudă la adresa Georgianei, care i-a fost alături în carieră.

Femeia i-a dăruit un copil, o fetiță care poartă numele Natalis, Cătălin Moroșanu considerând că are totul de când a devenit tată. Luptătorul are tot ce-și poate dori un om de la viață, fiind extrem de fericit cu familia pe care și-a clădit-o alături de soția sa.

„Ai fost alături de mine din prima zi. Nu aveam să îți ofer nimic material, făceam împreună naveta cu trenul, locuiam în căminele de la Vladimirescu și singura distracție pe care ne-o permiteam era să ne plimbăm de mână în Copou.

Când ți-am povestit despre visul meu, ai fost alături de mine din prima clipă. Când nu aveam nimic, tu aveai grijă să fiu pe drumul bun. Când mă întorceam obosit de la antrenamente, erai alături de mine.

Când pierdeam un meci, tu îmi bandajai rănile. Indiferent de timp și timpuri, ai fost în dreapta mea. Mi-ai dăruit o comoară, pe Natalis, și m-ai susținut în fiecare secundă. Acum, când am totul, eu sunt în continuare fericit că te am pe tine. Te iubesc!”, scria Cătălin Moroșanu în urmă cu 2 ani, în mediul online.