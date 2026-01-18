Cine este și cum arată soția lui Florin Gardoș. Diana are o siluetă de invidiat și face furori în costum de baie

ADVERTISEMENT

Noul director sportiv al clubului Chindia Târgoviște, Florin Gardoș, este în centrul atenției în planul sentimental. Iată cine este și cum arată soția sa, Diana, alături de care formează o familie unită. Împreună au 2 băieți.

Florin Gardoș are o parteneră extrem de frumoasă

Florin Gardoș este consecvent când vine vorba de viața personală. , demonstrând că este extrem de ambițios. În familie dă dovadă de continuitate.

Are o relație sentimentală de ani buni și mulți se întreabă cine este partenera sa de viață. După ce a fost fostul fotbalist apare în mai multe imagini cu soția sa, pe numele său Diana.

Frumoasa blondină l-a cucerit pe cunoscutul jucător, care s-a retras din activitatea sportivă în 2022. A invocat accidentările și pandemia, concentrându-se pe legătura cu soția sa. E mândru de familia pe care o are în prezent.

E însurat din anul 2017 și are doi copii cu femeia pe care a întâlnit-o prima oară în 2014. Soția managerului general este de o frumusețe răpitoare. Diana este într-o formă fizică de invidiat. Partenera lui Florin Gardoș atrage toate privirile atunci când apare la plajă sau la piscină.

Ce meserie are soția lui Florin Gardoș

De fiecare dată când merge în vacanță soția lui Florin Gardoș își etalează silueta trasă prin inel. Ce-i drept, are toate motivele să o facă. În 2007 a câștigat titlul de Top Model România. Aceasta s-a născut în Satu Mare, dar a locuit vreme de șapte ani la Cluj.

Ulterior, s-a stabilit în București, unde l-a cunoscut pe fostul fundaș de la FCSB. Diana are 36 de ani și activează ca manechin de aproape 20 de ani. În ultima perioadă a prezentat ținutele celor mai mari designeri autohtoni.

Mai mult decât atât, de-a lungul timpului a fost imaginea unor branduri importante. Soția lui Florin Gardoș și-a păstrat silueta de vis chiar și după ce a devenit mamă, fiind extrem de atentă la felul în care arată.