Sport

Cine este și cum arată soția lui Florin Gardoș. Diana are o siluetă de invidiat și face furori în costum de baie

Florin Gardoș are o parteneră de viață superbă. Diana este într-o formă fizică de invidiat și atrage toate privirile când apare la plajă sau la piscină.
Alexa Serdan
18.01.2026 | 07:30
Cine este si cum arata sotia lui Florin Gardos Diana are o silueta de invidiat si face furori in costum de baie
Florin Gardoș și soția sa, Diana, sunt împreună din 2014. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Noul director sportiv al clubului Chindia Târgoviște, Florin Gardoș, este în centrul atenției în planul sentimental. Iată cine este și cum arată soția sa, Diana, alături de care formează o familie unită. Împreună au 2 băieți.

Florin Gardoș are o parteneră extrem de frumoasă

Florin Gardoș este consecvent când vine vorba de viața personală. A făcut primul transfer după numirea în funcția de director sportiv, demonstrând că este extrem de ambițios. În familie dă dovadă de continuitate.

ADVERTISEMENT

Are o relație sentimentală de ani buni și mulți se întreabă cine este partenera sa de viață. După ce a fost prezentat oficial la Chindia Chiajna fostul fotbalist apare în mai multe imagini cu soția sa, pe numele său Diana.

Frumoasa blondină l-a cucerit pe cunoscutul jucător, care s-a retras din activitatea sportivă în 2022. A invocat accidentările și pandemia, concentrându-se pe legătura cu soția sa. E mândru de familia pe care o are în prezent.

ADVERTISEMENT
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Digi24.ro
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american

E însurat din anul 2017 și are doi copii cu femeia pe care a întâlnit-o prima oară în 2014. Soția managerului general este de o frumusețe răpitoare. Diana este într-o formă fizică de invidiat. Partenera lui Florin Gardoș atrage toate privirile atunci când apare la plajă sau la piscină.

ADVERTISEMENT
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a...
Digisport.ro
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”
Diana Gardoș, în costum de baie
Soția lui Florin Gardoș are o siluetă impecabilă. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Ce meserie are soția lui Florin Gardoș

De fiecare dată când merge în vacanță soția lui Florin Gardoș își etalează silueta trasă prin inel. Ce-i drept, are toate motivele să o facă. În 2007 a câștigat titlul de Top Model România. Aceasta s-a născut în Satu Mare, dar a locuit vreme de șapte ani la Cluj.

Ulterior, s-a stabilit în București, unde l-a cunoscut pe fostul fundaș de la FCSB. Diana are 36 de ani și activează ca manechin de aproape 20 de ani. În ultima perioadă a prezentat ținutele celor mai mari designeri autohtoni.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, de-a lungul timpului a fost imaginea unor branduri importante. Soția lui Florin Gardoș și-a păstrat silueta de vis chiar și după ce a devenit mamă, fiind extrem de atentă la felul în care arată.

Continuă scandalul la Real Madrid! I se cere demisia lui Florentino Perez, Arbeloa...
Fanatik
Continuă scandalul la Real Madrid! I se cere demisia lui Florentino Perez, Arbeloa face acuzații grave
Andreea Bălan, rol special într-un film românesc. Iubita lui Victor Cornea a dat...
Fanatik
Andreea Bălan, rol special într-un film românesc. Iubita lui Victor Cornea a dat lovitura
Jucătorul de tenis care a fost ruinat de propriul tată. Cum a aflat...
Fanatik
Jucătorul de tenis care a fost ruinat de propriul tată. Cum a aflat că a pierdut 30 de milioane de euro
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!