Cine este și cum arată soția lui Ludovic Orban. Câți copii are fostul premier

Pe Ludovic Orban, fostul premier al României și actual lider al PNL și președinte al Camerei Deputaților îl cunoaște orice român. Informații mai puține au apărut în presă despre familia acestuia, soția și copilul său.

În vârstă de 57 de ani, fostul prim-ministru este căsătorit și are un copil. Au trecut ani buni de când liderul liberal și-a unit destinele cu Mihaela Orban.

De profesie psiholog, despre soția lui Orban s-a scris că ar deține funcția de directoare a unei grădinițe private din București, însă aceasta a dezmințit informația.

Cine este și cum arată soția lui Ludovic Orban

Soția lui Ludovic Orban a absolvit psihologia, pedagogia și sociologia la Universitatea din București și a ales să rămână o prezență discretă în sectorul privat în ultimii ani. De asemenea, este consilier în cadrul unei fundații care se ocupă cu educarea copiilor și tinerilor din România.

Au apărut informații că Mihaela Orban ar fi director al unei grădinițe private din București. Însăși soția lui Orban a ieșit public și a dezmințit aceste afirmații.

”În ultimele luni s-au rostogolit în spațiul media tot felul de informații despre mine, preluate de pe Facebook și LinkedIn, fără că responsabilii de la diverse publicații să fie interesați de veridicitatea lor.

Deși nu doresc să fiu în atenția publică și nu văd de ce s-ar scrie despre mine, o să vă răspund la întrebare: după încetarea pandemiei, nu mă voi întoarce la conducerea grădiniței, pentru că am închis-o în urmă cu câțiva ani de zile, deci grădinița nu mai funcționează”, a declarat pentru ziarul Cetățeanul.net soția fostului premier.

Liderul PNL a apărut pentru prima dată în public alături de soția sa la data când a preluat funcţia de prim ministru.

Ludovic Orban are un copil

Fostul premier este tată de băiat. Despre fiul său, Tudor Andrei (21 de ani), Orban are numai cuvinte de laudă. În 2017, liberalul a acordat un interviu regretatei Cristina Țopescu, în care a dat mai multe detalii.

”E aplecat spre ştiinţele exacte, fizică, matematică, chimie… E şi în zona informaticii, dar spune că nu vrea să stea toată viaţa în faţa unui computer şi nu vrea să meargă spre IT. Mă bucur că învaţă, că e serios. L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat. Am încercat să-i spun punctul de vedere.

Nu am apelat la interdicţii, la pedepse, nici măcar nu l-am ameninţat că-l opresc. Au fost unele pedepse, dar neaplicat cu nervi, ci calm şi cu explicaţii. Am trecut de perioada asta, de la 15 ani nu am mai avut niciun motiv să-i aplic vreo pedeapsă.

E pe propriile picioare, caută să-şi găsească rezolvări la toate problemele cu care se confruntă”, spunea Orban despre băiatul său.