Cine este și cum arată soția lui Mirel Rădoi. Viviana este o prezență extrem de discretă în spațiul public

Cine este și cum arată soția lui Mirel Rădoi. Frumoasa Viviana este o prezență discretă în spațiul public, deși este alături de Mirel Rădoi încă din 1999. Iată cât de bine poate să arate!

Viviana și Mirel Rădoi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din spațiul public. și partenera sa se cunosc din 1999. Mirel Rădoi și Viviana s-au căsătorit religios 2 ani mai târziu, în 2001, iar nașul lor a fost nimeni altul decât Gigi Becali.

Fostul căpitan al FCSB-ului a amânat destul de mult mersul la starea civilă. Drept dovadă, a făcut acest pas 8 ani mai târziu, dar a avut parte de toată susținerea nașului său. La acea vreme, Gigi Becali declara că este mult mai importantă uniunea în fața lui Dumnezeu decât cea de la starea civilă.

„Eu i-am spus că nu are nicio importanţă cununia civilă. Important este să fii legat în faţa lui Dumnezeu. De aceea am decis să îl cunun numai la biserică. Ceremonia de cununie civilă este ceva comunist.”, spunea Gigi Becali, potrivit .

Viviana Rădoi are 43 de ani, dar este într-o formă de zile mari. este o prezență destul de discretă, însă la fiecare apariție de-ale sale a demonstrat că este o femeie elegantă și cu stil. Viviana are mereu ținute alese, care îi complimentează silueta și care îi oferă o doză de rafinament.

Mirel Rădoi și Florinel Coman se cunosc de multă vreme

Anul acesta, publicul a putut să o admire pe soția lui Mirel Rădoi la nunta lui Florinel Coman. Numită și „nunta anului”, Viviana și Mirel Rădoi au avut un rol special în cadrul acestui eveniment. Cei doi au acceptat să fie nașii Ioanei și ai lui Florinel Coman, devenind astfel părinții spirituali ai proaspeților însurăței.

Alegerea nașilor nu a fost deloc una întâmplătoare. Între Florinel Coman și Mirel Rădoi există o relație de prietenie care rezistă de mai bine de 8 ani. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când au început să lucreze la naționala U21, Florinel Coman fiind jucător, iar Mirel Rădoi fiind antrenor.

De-a lungul timpului, cei doi s-au bucurat împreună de multe reușite și performanțe. Cea mai notabilă dintre ele a fost în 2019, atunci când România a ajuns până în semifinalele Campionatului European U21. După aceea, Florin Coman și Mirel Rădoi au mai colaborat la prima reprezentativă a României.

Mirel Rădoi are o familie superbă

Mirel Rădoi și Viviana sunt împreună de aproape 3 decenii. Soția lui Mirel Rădoi este originară din Drobeta-Turnu Severin, la fel ca și antrenorul Universității Craiova. Cei doi s-au mutat în București, într-un apartament pe care chiar fotbalistul l-a cumpărat, în momentul în care acesta a ajuns la Steaua.

Mirel Rădoi și Viviana au împreună trei copii: pe băiețelul Dennis și pe cele două fetițe, Ingrid și Katie Alisha. În ciuda faptului că Mirel Rădoi este un nume cunoscut în spațiul public, soția sa a preferat să stea cât mai departe de lumina reflectoarelor. Viviana a fost surprinsă cel mai des la cumpărături, semn că se implică foarte mult în creșterea copiilor.

Ce pact a făcut Mirel Rădoi cu soția sa

De obicei, soțiile de fotbalist nu lipsesc aproape niciodată din tribune. Ei bine, Viviana a preferat să fie sprijinul din umbră al soțului său. Aceasta i-a fost mereu alături, inclusiv când Mirel Rădoi a decis să renunțe la cariera de fotbalist și a vrut să devină antrenor. Totul s-a desfășurat în discreție și se pare că asta se datorează unui pact pe care l-a făcut cu soțul ei.

„Vivianei nu i-a plăcut niciodată să apară în mass media, să fie persoană publică. De aceea nici nu ați văzut-o la vreun eveniment. Acesta a fost pactul dintre ei. Ca ea să nu fie prezentă nici măcar la meciuri, tocmai pentru a nu intra în atenția publicului și a presei.

Însă, a urmărit de acasă fiecare meci al lui Mirel, fără exceptie. Ei sunt o familie foarte liniștită și sunt extrem de uniți. Rar am văzut doi oameni care să se respecte și fie loiali precum sunt Mirel și Viviana.”, a spus un apropiat de-ai celor doi, pentru .