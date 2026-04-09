Cine este „sifonul” din vestiarul Rapidului? Jucătorii giuleșteni își bănuiesc colegul că le-a „turnat” salariile lui Dan Nistor, care i-a făcut praf la TV

În urma duelului de pe Giulești, după ce Universitatea Cluj a defilat în repriza secundă și a întors soarta meciului, deși Rapid conducea cu 1-0 la pauză, Dan Nistor (37 de ani) a avut un discurs extrem de controversat. Veteranul ardelenilor „i-a certat” pe adversari pentru atitudinea nepotrivită, care nu ar fi în concordanță cu salariile uriașe pe care le-ar primi. Elevii lui Costel Gâlcă ar avea deja o bănuială despre colegul care ar fi „sifonat” aceste informații.

Pe cine bănuiesc jucătorii Rapidului că ar fi „sifonul” din vestiar, după declarațiile lui Nistor

Dan Nistor este un om cu declarații spumoase la flash-interviu, dar de această dată a atins un subiect la care nimeni nu s-ar fi așteptat. „Dinozaurul” lui U Cluj i-a luat la rost pe adversari, după ce echipa lui Bergodi a întors rezultatul și a obținut toate cele trei puncte în ultima etapă pe Giulești: „Nu aș vrea să fiu răutăcios cu cei de la Rapid. Am un prieten aici foarte bun, nu vreau să îi dau numele, dar la ce salarii au și ce bani se investesc, unii jucători își bat joc de acest club. Așa am simțit. Sunt superficiali. Cred eu. Dar pe noi ne-a ajutat chestia asta și mă bucur că am câștigat. Nu îi cert, zic, așa, cu ghilimele de rigoare. În fine, e problema lor”, a spus Dan Nistor după meci.

Giuleștenii au deja o bănuială despre fotbalistul care , iar acesta ar fi Elvir Koljic, atacantul venit de la Universitatea Craiova, club pentru care a jucat între anii 2018 și 2025. În această perioadă, bosniacul a fost coleg timp de trei ani cu Dan Nistor, iar cei doi au dezvoltat o prietenie strânsă. Acest lucru a dus la gândul că vârful de 30 de ani ar putea fi cel care a lăsat aceste detalii private să ajungă la urechile mijlocașului.

Contestat dur de suporteri pentru lipsa de reușite, Elvir Koljic ar urma să părăsească echipa oricum la finalul acestui sezon, întrucât conducerea nu i-a propus prelungirea până în acest moment, cu doar șapte etape rămase de disputat în play-off. În acest sezon, bosniacul a înscris de patru ori și a oferit patru assisturi.

Cum au răspuns rapidiștii criticilor lui Dan Nistor

Cel mai probabil, Dan Nistor a făcut aceste declarații din simplul motiv de a destabiliza puțin vestiarul unei echipe ce ar putea însemna o concurentă reală în lupta la titlu, deși în acest moment sunt cinci puncte distanță între cele două echipe. Rapidiștii nu au ezitat să-i răspundă mijlocașului lui U Cluj, după declarațiile pe care le-au considerat deplasate:

„Ar trebui să se concentreze pe echipa lui (n.r. Dan Nistor), cum și eu mă concentrez pe echipa mea. Este strict părerea lui și prefer să nu comentez. Noi încercăm de fiecare dată să dăm totul pentru club. Îi urăm multă sănătate lui Mircea Lucescu și sperăm să revină la normal cât mai repede”, a răspuns Alex Dobre, imediat după meci. De asemenea, Nistor

