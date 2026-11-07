Cine este singurul antrenor român care i-a bătut pe portughezii din SuperLiga

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Bogdan Andone are un procentaj de 100% împotriva celor trei antrenori portughezi din SuperLiga. Tehnicianul lui FC Argeș mai trebuie să se înfrunte doar cu Rui Duarte, de la Oțelul Galați.

Bogdan Andone, victorii pe linie cu antrenorii portughezi din SuperLiga

FC Argeș a rupt seria neagră din SuperLiga, după 10 meciuri fără victorie, în care au pierdut de 7 ori și au remizat în trei jocuri. Piteștenii au dat lovitura cu Dinamo, în etapa a 15-a, în minutele de prelungire. După 1-1, grație golului marcat de Rober Sierra și autogolului înregistrat de Leard Sadriu, Mamadou Mendy a dat lovitura pentru Bogdan Andone în minutul 90+1.

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Acest succes l-a făcut pe tehnicianul lui FC Argeș să devină singurul antrenor care i-a învins pe toți cei trei antrenori din SuperLiga cu care s-a înfruntat: Filipe Coelho (1-0, Universitatea Craiova), Nuno Campos (2-1, Dinamo), Ricardo Sousa (1-0, Petrolul Ploiești). Nu a jucat împotriva lui Rui Duarte, portughezul de pe banca Oțelului Galați. Cei doi se vor întâlni pe 16 ianuarie 2027, în prima etapă din noul an. FC Argeș va primi vizita echipei din Moldova.

Bogdan Andone, descătușat după FC Argeș – Dinamo 2-1

Bogdan Andone s-a descătușat după victoria obținută pe final cu Dinamo. a mărturisit că echipa sa a fost ajutată și de divinitate pe final de joc. Pe lângă asta, Andone a afirmat că lipsa rezultatelor din acest tur de campionat a venit și pe motiv că nu s-a putut baza pe atacanții săi, indisponibil din cauza problemelor medicale.

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„A fost o primă repriză în care am stat bine în teren și am reușit să-i blocăm, am avut ocazii de a marca. În a doua, din păcate, nu am mai avut aceeași intensitate, nu am mai câștigat dueluri, și-au creat situații. Pe final Dumnezeu ne-a răsplătit și pe noi cu această șansă. Ultima dată am câștigat cu Craiova, campioana. Din păcate, am făcut multe meciuri bune, ne-am creat situații, am avut șuturi pe poartă. La toate capitolele suntem mult peste sezonul trecut, dar acum am avut 8 goluri, iar anul trecut 24. Ne-au lipsit și atacanții. Degeaba îți creezi situații dacă nu reușești să marchezi”, a declarat Bogdan Andone, la flash-interviu.

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Ioan Ovidiu Sabău, 2/4 victorii cu cei patru antrenori portughezi din SuperLiga

Antrenorii lusitani sunt la mare căutare în SuperLiga. Recent, care să coordoneze un proiect la FC Botoșani. Omul de afaceri este de părere că modelul de succes pe care Mihai Rotaru l-a implementat la Universitatea Craiova trebuie să fie copiat.

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Spre deosebire de Bogdan Andone, un tehnician cu un CV important în SuperLiga care s-a duelat cu toți cei patru portughezi este Ioan Ovidiu Sabău. Fostul component la „Generației de Aur” are doar un procentaj de 50%. I-a învins pe Rui Duarte și Ricardo Sousa, în Farul – Oțelul 4-3 și Farul – Petrolul 3-1, și a pierdut cu Filipe Coelho și Nuno Campos, în Dinamo 4-0 Farul și Universitatea Craiova 2-0 Farul.