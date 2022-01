Cine este singurul jucător nevaccinat din lotul Craiovei! „Mi-au zis să-mi caut echipă!”. Exclusiv

, în vara lui 2019, de la Gaz Metan, pentru 150.000 de euro. În perioada ianuarie – iunie 2021, a evoluat, sub formă de împrumut, pentru FC Voluntari.

Semn că Laurențiu Reghecampf nu dorește să se mai bazeze pe el, mijlocașul bulgar nu a fost luat în cantonamentul de iarnă al echipei oltene.

Antoni Ivanov, despre situația sa de la Universitatea Craiova

Antoni Ivanov susține că a fost informat de Ovidiu Costeșin, managerul executiv al Universității Craiova, că nu mai intră în vederile lui Laurențiu Reghecampf.

Însă, mijlocașul bulgar, care mai are contract un și jumătate cu trupa din Bănie, nu are de gând să rezilieze înțelegerea, până când nu-și va găsi angajament la alt club.

Totodată, Ivanov a declarat faptul că este singurul om, din cadrul clubului Universitatea Craiova, care nu s-a vaccinat împotriva COVID-19.

„Eu n-am vorbit nici cu Reghecampf, nici cu Rotaru. Doar Ovidiu Costeșin m-a sunat și mi-a zis că Reghecampf nu vrea să mă mai folosească și că să-mi caut echipă.

Eu mai am încă un an și jumătate de contract. Nu mă gândesc să plec, doar fac ce trebuie să fac și aștept. Dacă vine un club, ok, dacă nu vine, asta e.

Da, sunt singurul nevaccinat. Nu am vorbit cu niciun club, doar fac antrenamente. Eu mă antrenez separat. Nu o să mă mai vedeți în echipă.

Mi-au zis că nici nu trebuie să mai vin la antrenamente, că pot să mă antrenez singur sau cu echipa a doua”, a declarat Antoni Ivanon, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Ultima partida oficială jucată de Antoni Ivanov datează din 18 decembrie 2021. Atunci, mijlocașul bulgar a bifat 36 de minute în partida Gaz Metan – Universitatea Craiova, 1-1, din etapa a 21-a de Liga 1.

În acest sezon, Ivanov a evoluat în nouă partide pentru trupa lui Laurențiu Reghecampf, fără să dea vreun gol sau vreo pasă decisivă.

Universitatea Craiova, decimată de noul coronavirus

Deși, cu excepția lui Antoni Ivanov, toți oamenii din cadrul Universității Craiova sunt vaccinați împotriva COVID-19, formația olteană este greu încercată de cumplitul virus.

FANATIK a scris, în exclusivitate, despre faptul că nu mai puțin de . Este vorba despre: Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Elvir Koljic, Mihai Căpățînă, Lyes Houri, Marius Constantin, Alex Crețu, Ionut Vînă şi Paul Papp.

Aceste probleme vin într-un moment greu pentru Universitatea Craiova, care se află pe locul 5 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 32 de puncte obținute după 21 de meciuri jucate.