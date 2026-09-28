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Cine este singurul tricolor care nu a cântat imnul național înainte de România – Bosnia

Meciul dintre România și Bosnia s-a disputat fără spectatori pe Arena Națională, iar „Deșteaptă-te, române!” a răsunat mai tare din plămânii „tricolorilor”. Cine este singurul fotbalist care nu a intonat imnul
Ciprian Păvăleanu
28.09.2026 | 22:02
Cine este singurul tricolor care nu a cantat imnul national inainte de Romania Bosnia
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Andrei Coubiș nu a cântat imnul României nici în meciul cu Suedia, nici în cel cu Bosnia. Foto: Sportpictures.eu
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Andrei Coubiș (23 de ani), fotbalist născut în afara țării, dar chemat să reprezinte naționala României, a preferat să nu deschidă gura în timpul intonării imnului. Fotbalistul celor de la Lincoln City nu cunoaște versurile, deși Eissat, fotbalist ce a avut mult mai puține tangențe cu România, a cântat „Deșteaptă-te, române!”.

Coubiș, singurul „tricolor” care nu a cântat imnul în Suedia – România

Deși cunoaște limba mult mai bine decât Lisav Eissat, Andrei Coubiș nu s-a sinchisit să cânte la unison cu colegii săi primele două strofe din imnul național. Același lucru s-a întâmplat atât la meciul cu Bosnia, cât și la deplasarea din Suedia. Mai mult decât atât, față de „tricolorul” cu origini israeliene, Coubiș a și evoluat în România, chiar dacă doar pentru o jumătate de sezon, în tricoul lui ”U” Cluj.

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În comparație cu Lisav Eissat, care a jucat pentru patru selecționate de juniori ale Israelului și abia în 2026 a prins primele minute „sub tricolor”, pentru naționala U21, Andrei Coubiș este convocat la loturile naționale încă din 2021, evoluând pe rând pentru reprezentativele U19, U20 și U21, iar debutul la naționala mare și l-a făcut în urmă cu câteva luni, în amicalul cu Slovacia de după înfrângerea contra Turciei din barajul pentru CM 2026. Totuși, Eissat a încercat să intoneze imnul alături de colegii săi, chiar dacă are dificultăți cu limba română, în timp ce Coubiș nu a făcut-o. Conform golazo.ro, el nu refuza intonarea imnului, ci pur și simplu nu cunoaște versurile.

Coubiș a refuzat convocarea la naționala României în urmă cu câțiva ani

Andrei Coubiș a fost născut în Italia, însă el a început să evolueze pentru naționalele de juniori ale României. Totuși, în urmă cu câțiva ani a existat un episod în urma căruia fundașul nu mai voia să audă de „tricolori”. Acest lucru se întâmpla după EURO U19 din Slovacia, când el a fost acuzat că ar fi vrut să vândă meciul împotriva italienilor.

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În urma acestor acuzații, tatăl lui Coubiș recunoștea că fiul său nu mai vrea să revină la naționala României, iar el chiar a refuzat două convocări ulterioare: „Andrei nu mai vrea să audă de România. E și un tip cu o personalitate impresionantă. Episodul care l-a dezamăgit cel mai tare și i-a declanșat o ură incredibilă s-a petrecut vara trecută, pe durata Europeanului U19 din Slovacia”, a declarat tatăl lui Coubiș în urmă cu 3 ani pentru ProSport.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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