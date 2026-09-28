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Andrei Coubiș (23 de ani), fotbalist născut în afara țării, dar chemat să reprezinte naționala României, a preferat să nu deschidă gura în timpul intonării imnului. Fotbalistul celor de la Lincoln City nu cunoaște versurile, deși Eissat, fotbalist ce a avut mult mai puține tangențe cu România, a cântat „Deșteaptă-te, române!”.

Coubiș, singurul „tricolor” care nu a cântat imnul în Suedia – România

Deși cunoaște limba mult mai bine decât Lisav Eissat, Andrei Coubiș nu s-a sinchisit să cânte la unison cu colegii săi primele două strofe din imnul național. Același lucru s-a întâmplat atât la meciul cu Bosnia, Mai mult decât atât, față de „tricolorul” cu origini israeliene, Coubiș a și evoluat în România, chiar dacă doar pentru o jumătate de sezon, în tricoul lui ”U” Cluj.

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În comparație cu Lisav Eissat, , pentru naționala U21, Andrei Coubiș este convocat la loturile naționale încă din 2021, evoluând pe rând pentru reprezentativele U19, U20 și U21, iar debutul la naționala mare și l-a făcut în urmă cu câteva luni, în amicalul cu Slovacia de după înfrângerea contra Turciei din barajul pentru CM 2026. Totuși, Eissat a încercat să intoneze imnul alături de colegii săi, chiar dacă are dificultăți cu limba română, în timp ce Coubiș nu a făcut-o. Conform , el nu refuza intonarea imnului, ci pur și simplu nu cunoaște versurile.

Coubiș a refuzat convocarea la naționala României în urmă cu câțiva ani

Andrei Coubiș a fost născut în Italia, însă el a început să evolueze pentru naționalele de juniori ale României. Totuși, în urmă cu câțiva ani a existat un episod în urma căruia fundașul nu mai voia să audă de „tricolori”. Acest lucru se întâmpla după EURO U19 din Slovacia, când el a fost acuzat că ar fi vrut să vândă meciul împotriva italienilor.

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În urma acestor acuzații, tatăl lui Coubiș recunoștea că fiul său nu mai vrea să revină la naționala României, iar el chiar a refuzat două convocări ulterioare: „Andrei nu mai vrea să audă de România. E și un tip cu o personalitate impresionantă. Episodul care l-a dezamăgit cel mai tare și i-a declanșat o ură incredibilă s-a petrecut vara trecută, pe durata Europeanului U19 din Slovacia”, a declarat tatăl lui Coubiș în urmă cu 3 ani pentru