Cine este șoferul care a murit după ce camionul i-a căzut în Dunăre și a explodat. Bărbatul avea 42 de ani

Anchetatorii spun că bărbatul în vârstă de 42 de ani conducea TIR-ul în zona viaductului Bahna, între Drobeta Turnu Severin și Orșova, moment în care roata i-ar fi explodat în mers. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit după aproape 12 ore, iar salvatorii spun că acesta nu a avut nicio șansă să scape.

Cine este șoferul care a murit după ce camionul i-a căzut în Dunăre și a explodat

Laurențiu Stan, martor la accident, a povestit cele văzute. ”Am luat barca personală şi am început să-l caut aici. Am venit cât am putut de repede, am sunat la colegii de la pompieri, am sunat la colegii de la Poliţie. S-a auzit o bubuitură şi l-am văzut la un moment dat cum a intrat în apă, remorca prima dată şi după capul tractor. La contactul cu apa a fost o explozie mică urmată de o flamă”, a explicat martorul conform

Polițiștii nu exclud scenariul în care șoferul în vârstă de 42 de ani să fi avut viteză excesivă pe acel sector de drum. Proprietarul firmei unde era angajat bărbatul a refuzat să comenteze incidentul, în timp ce polițiștii spun că zona unde a avut loc accidentul este tranzitată zilnic de mii de șoferi.

”A fost balizată zona periculoasă şi este impusă restricţie de viteză pentru a nu apărea alte probleme în acea zonă”, a declarat Cristian Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova. Anchetatorii iau în calcul și alte variante care ar fi dus la producerea accidentului, printre care posibilitatea ca șoferul să fi adormit la volan sau pur și simplu să se simtă rău.

, după ce cădea în Dunăre. Martorii spun că șoferul ar fi pierdut controlul camionului în zona viaductului Bahna, între Drobeta Turnu Severin și Orșova. Camionul s-a scufundat în Dunăre, după care s-a auzit o explozie puternică, astfel că ceilalți șoferi au sunat la 112.

Accident cumplit în Mehedinți: un camion a căzut în Dunăre și a explodat

Primul care a sărit în ajutor a fost un polițist de frontieră aflat în timpul liber, care a decis să plece în căutarea posibilelor victime cu o barcă, pe cont propriu. Conform reprezentanților ISU, la fața locului au ajuns imediat mai multe echipaje de urgență din Detașamentele de Pompieri Drobeta, Orșova, alături de Poliția de Frontieră cu o ambarcațiune, un echipaj SAJ cu medic și mai mulți polițiști.

Din păcate, eforturile de căutare nu au dat roade în primele ore, însă în cele din urmă a fost găsit și trupul neînsuflețit al șoferului, după un efort considerabil al scafandrilor. Polițiștii au aflat că șoferul era angajat la o firmă de transport din Arad și plecase spre Drobeta Turnu Severin pentru a livra marfă. Nu se cunosc momentan motivele care au dus la tragedie, deși se crede că roata camionului ar fi explodat în mers.

