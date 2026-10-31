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Cine este Sonia Amoruso, partenera cu care a venit Alessandro Del Piero la București. Foto

Bogdan Ciutacu, Catalin Oprea
31.10.2026 | 06:10
Cine este Sonia Amoruso partenera cu care a venit Alessandro Del Piero la Bucuresti Foto
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Cine este Sonia Amoruso, partenera cu care a venit Alessandro Del Piero la București
Sonia Amoruso a atras toate privirile la București, unde l-a însoțit pe fostul mare fotbalist italian. Din vânzătoare într-un magazin de încălțăminte la Torino, ea i-a devenit soție și pilon de sprijin uneia dintre cele mai mari figuri din istoria fotbalului mondial
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Apariție spectaculoasă la București! Legendarul atacant italian Alessandro Del Piero a sosit în România însoțit de soția sa, Sonia Amoruso, prilej cu care atenția presei s-a îndreptat și spre femeia care îi este alături de mai bine de două decenii. Cu o prezență extrem de discretă și departe de tiparul clasic al divelor din lumea fotbalului, Sonia s-a remarcat de-a lungul anilor prin simplitatea și eleganța sa.

Dragoste ca în filme: s-au cunoscut într-un magazin de pantofi din Torino

Povestea de dragoste dintre Sonia Amoruso și fostul „decar” al Bătrânei Doamne a început la sfârșitul anilor ’90, în Torino. La acea vreme, Alessandro Del Piero era deja un star consacrat al fotbalului mondial, în timp ce Sonia lucra ca simplă vânzătoare într-un magazin de încălțăminte din oraș. Cei doi au ales să își construiască relația departe de aparatele de fotografiat ale paparazzilor. Chiar și nunța lor, desfășurată pe 12 iunie 2005 într-o mică biserică de la marginea orașului Torino, a fost organizată în cel mai strict secret, la ceremonie participând doar familia și cei mai apropiați prieteni.

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Trei copii și o viață dedicată familiei departe de luminile reflectoarelor

Spre deosebire de alte soții de fotbaliști din Serie A care au căutat permanent atenția mass-media, Sonia Amoruso a preferat întotdeauna să își păstreze viața privată protejată. Cuplul are împreună trei copii: Tobias (născut în 2007), Dorotea (2009) și Sasha (2010). După agățarea ghetelor în cui de către Del Piero și aventurile exotice ale acestuia în Australia și India, familia s-a stabilit definitiv la Los Angeles, în Statele Unite. Acolo, Sonia îl sprijină în afacerile de succes pe care le gestionează, printre care se numără și celebrul restaurant „No.10”.

Vizită de amploare la București alături de fostul mare atacant

Prezența Soniei Amoruso la București a venit în contextul unui eveniment aniversar organizat de brandul românesc Viggo Tailoring, brand cu care fostul campion mondial colaborează strâns de câțiva ani. Cei doi au aterizat în Capitală venind direct de la New York.

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Cu această ocazie, Del Piero și-a amintit și de legăturile sale cu fotbalul românesc, menționând meciul jucat împotriva Stelei în grupele Ligii Campionilor din 1995 pe un ger năprasnic, dar și prietenia cu fostul său coleg de la Juventus, Adrian Mutu. Totodată, legendarul italian a trimis cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu, remarcând parcursul excelent al acestuia pe banca tehnică al celor de la Inter Milano.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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